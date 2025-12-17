Ciencia

Ser joven y narcisista: un estudio internacional reveló que se trata de un fenómeno universal

Una investigación liderada por la Universidad Estatal de Michigan, Estados Unidos, comprobó que los jóvenes son más ególatras que las personas mayores en todos los países analizados

Guardar
Un estudio internacional revela que
Un estudio internacional revela que el narcisismo no es exclusivo de Estados Unidos y se distribuye globalmente./Archivo

Durante mucho tiempo, se sostuvo que el narcisismo era una característica especialmente acentuada en la sociedad de los Estados Unidos.

Este estereotipo se consolidó gracias a la imagen de personas altamente individualistas y enfocadas en el éxito personal, difundida tanto por el cine y la televisión como por ciertas investigaciones centradas solo en el contexto estadounidense.

El narcisismo, entendido como una combinación de autoimagen exagerada, búsqueda de admiración y escasa empatía, parecía hallar un terreno fértil en la cultura estadounidense. Sin embargo, un estudio publicado en Self & Identity cuestiona esa creencia.

La investigación de la Universidad
La investigación de la Universidad del Estado de Michigan analizó a más de 45.000 personas de 53 países para medir el narcisismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La insistencia en el logro individual, el autoestima y la autoafirmación promovió la idea de que en ese país el fenómeno era más común y visible que en otras partes del mundo.

Sin embargo, esta visión comenzó a ser cuestionada cuando estudios internacionales abordaron el tema desde una perspectiva mucho más amplia.

Recientemente, investigadores del Departamento de Psicología de la Universidad del Estado de Michigan evaluaron a más de 45.000 personas de 53 países. Los resultados permiten repensar la relación entre narcisismo y cultura nacional.

Uno de los hallazgos centrales fue que el narcisismo aparece de manera consistente en distintas regiones del mundo. Aunque hay algunas diferencias entre países, todos comparten patrones similares.

Países como Alemania, Irak, China,
Países como Alemania, Irak, China, Nepal y Corea del Sur superan a Estados Unidos en niveles de narcisismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores detectaron que los puntajes más altos de narcisismo no se dieron en Estados Unidos, sino en países tan diversos como Alemania, Irak, China, Nepal y Corea del Sur.

Por el contrario, Estados Unidos se ubicó en el puesto 16. Esto significa que, lejos de liderar, se encuentra a mitad de tabla en comparación con otras naciones analizadas.

En el otro extremo, Serbia, Irlanda, Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca muestran los niveles más bajos de narcisismo.

El estudio también exploró la influencia de factores como la edad y el género y encontró patrones sorprendentes por su estabilidad.

En todos los países estudiados, los adultos jóvenes presentan un narcisismo más alto que las personas de mayor edad. Además, los hombres suelen puntuar más alto que las mujeres, independientemente de su cultura o el lugar donde viven.

Estados Unidos ocupa el puesto
Estados Unidos ocupa el puesto 16 en el ranking mundial de narcisismo, lejos de liderar la lista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto sugiere que las diferencias entre generaciones y sexos no dependen tanto de la cultura, sino que son tendencias humanas universales.

Según William Chopik, coautor del relevamiento, los países con mayor Producto Interno Bruto mostraron valores algo superiores, pero la brecha entre jóvenes y mayores se repite en todo el planeta, sin importar la nacionalidad.

En cuanto a los valores culturales, el equipo de investigación se sorprendió al constatar que ni siquiera en los paíseslectivistas se atenúa el narcisismo.

“Incluso en culturas que podríamos considerar orientadas al grupo persisten los comportamientos centrados en uno mismo”, señaló Macy Miscikowski, investigadora y coautora del trabajo.

Serbia, Irlanda, Reino Unido, Países
Serbia, Irlanda, Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca presentan los niveles más bajos de narcisismo según el estudio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos datos ponen en entredicho uno de los supuestos más habituales: que las sociedades individuales producen más narcisismo que aquellas donde se priorizan los lazos sociales y el bienestar común.

En verdad, la tendencia a centrarse en uno mismo se observa de forma similar en ambos entornos.

El análisis también desafía la creencia de que los valores culturales determinan completamente la personalidad.

A pesar de que la cultura puede modular ciertos aspectos, la presencia de patrones globales indica que tanto la biología como las experiencias vitales juegan un papel esencial en la formación de rasgos como el narcisismo.

“Ser joven en cualquier lugar del mundo implica cierto grado de autovaloración exagerada. Pero con el paso del tiempo y las experiencias, la vida tiende a equilibrar esa visión y aportar humildad”, explicó Chopik.

El narcisismo es más alto
El narcisismo es más alto en adultos jóvenes y hombres, independientemente de la cultura o el país de residencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tal proceso de maduración parece comportarse de manera muy similar en regiones tan distintas como Asia, Europa o América.

El alcance del estudio, avalado por la cantidad de participantes y la diversidad cultural, posiciona a este trabajo como uno de los más sólidos y relevantes sobre el tema.

No solo desmonta la vieja suposición acerca del narcisismo estadounidense, sino que obliga a reconsiderar cómo entendemos la personalidad y sus determinantes.

A partir de estos resultados, los autores sugieren enfocar futuras investigaciones en cómo interactúan biología, experiencia de vida, contexto económico y expectativas sociales para moldear la presencia de este rasgo a lo largo de la vida.

Proponen, además, que las políticas y programas sobre salud mental deben considerar esta complejidad y evitar las generalizaciones basadas en mitos culturales.

El estudio sugiere que la
El estudio sugiere que la biología, la experiencia de vida y el contexto económico influyen en el desarrollo del narcisismo. (Freepik)

De esta manera, el narcisismo se revela como un fenómeno transversal y multifacético, presente en múltiples sociedades y vinculado tanto a factores universales como a influencias contextuales.

El estudio invita a abandonar prejuicios antiguos y a mirar el narcisismo con lentes más equilibradas. Supera la mirada limitada y localista de otros tiempos.

Queda claro que, aunque durante años se pensó lo contrario, ser estadounidense no implica ser más narcisista que las personas de otros países.

El narcisismo no es propiedad de ninguna nación: es un rasgo humano que evoluciona, se manifiesta y es influido por numerosos factores.

Así, la imagen del estadounidense como arquetipo narcisista se diluye y deja paso a una comprensión más profunda y global de la personalidad.

Temas Relacionados

NarcisismoPersonalidadSalud mentalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un estudio global midió la monogamia humana y reveló con qué especies se la puede comparar

El trabajo analizó registros genéticos y etnográficos de distintas épocas y regiones para trazar un mapa comparativo de los vínculos familiares, ofreciendo una mirada evolutiva sobre cómo se organizan las parejas y la crianza en sociedades humanas y otras especies

Un estudio global midió la

Cómo el entrenamiento intenso impulsa el transporte de hormonas clave hacia tejidos difíciles de alcanzar

Un estudio científico analizó esta dinámica y ofreció pistas sobre posibles aplicaciones en terapias innovadoras para la salud cerebral y la regulación del estrés

Cómo el entrenamiento intenso impulsa

Científicos plantean que los océanos absorbieron más dióxido de carbono de lo estimado

Un análisis elaborado con nuevas mediciones de campo postula que la cantidad de CO₂ supera las cifras aceptadas hasta ahora

Científicos plantean que los océanos

Cómo las lesiones cerebrales pueden aumentar el riesgo de Alzheimer, según nuevos hallazgos científicos

Se trata de una investigación realizada en modelos animales por un equipo de la Universidad de Virginia. Los resultados

Cómo las lesiones cerebrales pueden

¿La capacidad física alcanza su punto máximo a los 35 años?: qué reveló un estudio

Una investigación realizada en Suecia durante 47 años con cientos de voluntarios muestra que el rendimiento físico y la fuerza muscular disminuyen desde mediados de la tercera década, aunque la adopción de actividad motriz en etapas adultas incrementa la capacidad funcional entre un 5% y un 10%

¿La capacidad física alcanza su
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Banco de la República ofrece

Banco de la República ofrece becas del 100% para formación de profesionales en el extranjero

Machu Picchu recibe distinciones como destino turístico mientras peligra su estatus como maravilla del mundo

El Gobierno de Colombia exigió condiciones humanitarias para detenidos en Venezuela

La reina Letizia, contra las faltas de ortografía: “Tenéis cara de fruncir el ceño cuando leéis algo con errores gramaticales”

El Supremo sanciona a una fiscal con 800 euros por “filtrar” el borrador de una sentencia

INFOBAE AMÉRICA
Francia confirmó que decenas de

Francia confirmó que decenas de archivos confidenciales fueron robador en un ciberataque al Ministerio del Interior

Los talibán lanzan una nueva campaña de vacunación contra la polio en Kabul y otras provincias de Afganistán

Una investigación concluye que Yoon Suk Yeol impuso la ley marcial en 2024 para mantenerse en el poder

Rob Reiner y su mujer, degollados en su domicilio con un hijo como principal sospechoso

La UE sanciona a un expresidente de Haití y otros políticos por su vínculos con bandas criminales

ENTRETENIMIENTO

Rob Reiner: nuevos detalles de

Rob Reiner: nuevos detalles de su muerte y la complicada relación con su hijo Nick salen a la luz

Qué es la ley del asesino y por qué Nick Reiner no tendría derecho a la herencia de sus padres

Murió el actor Gil Gerard, protagonista de “Buck Rogers en el siglo XXV”

Nick Reiner podría enfrentar la pena de muerte por el crimen de sus padres

Warner Bros. Discovery rechazó la oferta hostil de Paramount por USD 108 mil millones y defendió la fusión con Netflix