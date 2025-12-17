Ser joven y narcisista: un estudio internacional reveló que se trata de un fenómeno universal

Un estudio internacional revela que el narcisismo no es exclusivo de Estados Unidos y se distribuye globalmente./Archivo

Durante mucho tiempo, se sostuvo que el narcisismo era una característica especialmente acentuada en la sociedad de los Estados Unidos.

Este estereotipo se consolidó gracias a la imagen de personas altamente individualistas y enfocadas en el éxito personal, difundida tanto por el cine y la televisión como por ciertas investigaciones centradas solo en el contexto estadounidense.

El narcisismo, entendido como una combinación de autoimagen exagerada, búsqueda de admiración y escasa empatía, parecía hallar un terreno fértil en la cultura estadounidense. Sin embargo, un estudio publicado en Self & Identity cuestiona esa creencia.

La investigación de la Universidad del Estado de Michigan analizó a más de 45.000 personas de 53 países para medir el narcisismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La insistencia en el logro individual, el autoestima y la autoafirmación promovió la idea de que en ese país el fenómeno era más común y visible que en otras partes del mundo.

Sin embargo, esta visión comenzó a ser cuestionada cuando estudios internacionales abordaron el tema desde una perspectiva mucho más amplia.

Recientemente, investigadores del Departamento de Psicología de la Universidad del Estado de Michigan evaluaron a más de 45.000 personas de 53 países. Los resultados permiten repensar la relación entre narcisismo y cultura nacional.

Uno de los hallazgos centrales fue que el narcisismo aparece de manera consistente en distintas regiones del mundo. Aunque hay algunas diferencias entre países, todos comparten patrones similares.

Países como Alemania, Irak, China, Nepal y Corea del Sur superan a Estados Unidos en niveles de narcisismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores detectaron que los puntajes más altos de narcisismo no se dieron en Estados Unidos, sino en países tan diversos como Alemania, Irak, China, Nepal y Corea del Sur.

Por el contrario, Estados Unidos se ubicó en el puesto 16. Esto significa que, lejos de liderar, se encuentra a mitad de tabla en comparación con otras naciones analizadas.

En el otro extremo, Serbia, Irlanda, Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca muestran los niveles más bajos de narcisismo.

El estudio también exploró la influencia de factores como la edad y el género y encontró patrones sorprendentes por su estabilidad.

En todos los países estudiados, los adultos jóvenes presentan un narcisismo más alto que las personas de mayor edad. Además, los hombres suelen puntuar más alto que las mujeres, independientemente de su cultura o el lugar donde viven.

Estados Unidos ocupa el puesto 16 en el ranking mundial de narcisismo, lejos de liderar la lista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto sugiere que las diferencias entre generaciones y sexos no dependen tanto de la cultura, sino que son tendencias humanas universales.

Según William Chopik, coautor del relevamiento, los países con mayor Producto Interno Bruto mostraron valores algo superiores, pero la brecha entre jóvenes y mayores se repite en todo el planeta, sin importar la nacionalidad.

En cuanto a los valores culturales, el equipo de investigación se sorprendió al constatar que ni siquiera en los paíseslectivistas se atenúa el narcisismo.

“Incluso en culturas que podríamos considerar orientadas al grupo persisten los comportamientos centrados en uno mismo”, señaló Macy Miscikowski, investigadora y coautora del trabajo.

Serbia, Irlanda, Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca presentan los niveles más bajos de narcisismo según el estudio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos datos ponen en entredicho uno de los supuestos más habituales: que las sociedades individuales producen más narcisismo que aquellas donde se priorizan los lazos sociales y el bienestar común.

En verdad, la tendencia a centrarse en uno mismo se observa de forma similar en ambos entornos.

El análisis también desafía la creencia de que los valores culturales determinan completamente la personalidad.

A pesar de que la cultura puede modular ciertos aspectos, la presencia de patrones globales indica que tanto la biología como las experiencias vitales juegan un papel esencial en la formación de rasgos como el narcisismo.

“Ser joven en cualquier lugar del mundo implica cierto grado de autovaloración exagerada. Pero con el paso del tiempo y las experiencias, la vida tiende a equilibrar esa visión y aportar humildad”, explicó Chopik.

El narcisismo es más alto en adultos jóvenes y hombres, independientemente de la cultura o el país de residencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tal proceso de maduración parece comportarse de manera muy similar en regiones tan distintas como Asia, Europa o América.

El alcance del estudio, avalado por la cantidad de participantes y la diversidad cultural, posiciona a este trabajo como uno de los más sólidos y relevantes sobre el tema.

No solo desmonta la vieja suposición acerca del narcisismo estadounidense, sino que obliga a reconsiderar cómo entendemos la personalidad y sus determinantes.

A partir de estos resultados, los autores sugieren enfocar futuras investigaciones en cómo interactúan biología, experiencia de vida, contexto económico y expectativas sociales para moldear la presencia de este rasgo a lo largo de la vida.

Proponen, además, que las políticas y programas sobre salud mental deben considerar esta complejidad y evitar las generalizaciones basadas en mitos culturales.

El estudio sugiere que la biología, la experiencia de vida y el contexto económico influyen en el desarrollo del narcisismo. (Freepik)

De esta manera, el narcisismo se revela como un fenómeno transversal y multifacético, presente en múltiples sociedades y vinculado tanto a factores universales como a influencias contextuales.

El estudio invita a abandonar prejuicios antiguos y a mirar el narcisismo con lentes más equilibradas. Supera la mirada limitada y localista de otros tiempos.

Queda claro que, aunque durante años se pensó lo contrario, ser estadounidense no implica ser más narcisista que las personas de otros países.

El narcisismo no es propiedad de ninguna nación: es un rasgo humano que evoluciona, se manifiesta y es influido por numerosos factores.

Así, la imagen del estadounidense como arquetipo narcisista se diluye y deja paso a una comprensión más profunda y global de la personalidad.