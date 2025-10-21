Ciencia

Descubren que las ondas cerebrales similares al sueño persisten tras la cirugía de epilepsia: qué implica el hallazgo

Investigadores de Italia, Australia, Canadá y Reino Unido descubrieron que regiones cerebrales aisladas mantienen actividad lenta durante años. Por qué el descubrimiento desafía las ideas actuales sobre la conciencia

Guardar
La hemisferotomía es una cirugía
La hemisferotomía es una cirugía clave para tratar epilepsias graves en la infancia (Michele Colombo)

La desconexión quirúrgica de grandes regiones cerebrales en pacientes con epilepsia refractaria permitió observar fenómenos neurofisiológicos inéditos sobre la conciencia y la actividad cortical.

Un estudio publicado en la revista PLOS Biology revela que, tras una cirugía llamada hemisferotomía, el tejido cortical aislado en pacientes pediátricos despiertos exhibe patrones de ondas lentas similares al sueño que persisten durante años.

El estudio analizó la actividad
El estudio analizó la actividad cerebral de pacientes pediátricos antes y después de la intervención (Freepik)

La investigación, liderada por Marcello Massimini y su equipo de la Universidad de Milán, en Italia, con la colaboración de científicos de Australia, Canadá y el Reino Unido.

El estudio aporta pruebas de que la aparición de ondas lentas prominentes en la corteza desconectada tras la cirugía constituye la primera evidencia de que este patrón puede persistir durante meses y años después de una desconexión cortical completa

Qué es la hemisferotomía

Tras la cirugía, la corteza
Tras la cirugía, la corteza aislada mostró ondas lentas similares a las del sueño profundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hemisferotomía es una intervención neuroquirúrgica destinada a tratar epilepsias graves de origen estructural en la infancia.

Su objetivo es lograr la máxima desconexión del tejido cortical patológico. A veces puede abarcar un hemisferio completo, para impedir la propagación de crisis epilépticas.

A diferencia de la hemisferectomía, la corteza desconectada no se extirpa, sino que permanece dentro de la cavidad craneal con irrigación sanguínea preservada, pero completamente aislada de las vías sensoriales y motoras.

Esta situación plantea una cuestión fundamental: “Dado el aislamiento completo de las vías sensoriomotoras, sigue sin estar claro si la corteza desconectada conserva alguna forma de conciencia inaccesible”, escribieron los científicos en PLOS Biology.

Cómo se hizo la investigación en niños

Los patrones de actividad cerebral
Los patrones de actividad cerebral pueden persistir durante años en la corteza desconectada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para explorar ese interrogante, el equipo de Massimini realizó registros electroencefalográficos (EEG) en 10 pacientes pediátricos antes y hasta tres años después de la cirugía. Se centró en la actividad de fondo no epiléptica.

Tras la intervención, la corteza aislada mostró “oscilaciones lentas prominentes (<2 Hz) y una caída espectral de banda ancha más pronunciada, reflejando una redistribución de la potencia hacia frecuencias bajas”, según detalló el estudio.

Este enlentecimiento global del electroencefalograma se tradujo en una disminución marcada del exponente espectral.

Es un marcador validado de conciencia, que alcanzó los valores característicos de la anestesia profunda y el estado vegetativo, según los investigadores.

La comparación con una muestra pediátrica de referencia a lo largo del ciclo sueño-vigilia permitió situar estos hallazgos en contexto fisiológico.

El exponente espectral de la
El exponente espectral de la corteza aislada reflejó una reducción marcada de conciencia (Freepik)

“El exponente espectral de la corteza contralateral se alineó con la vigilia, mientras que el de la corteza aislada fue consistente con el sueño profundo NREM”, concluyeron los científicos. Esta asimetría interhemisférica, que se acentuó tras la cirugía, fue robusta en todos los pacientes.

El análisis detallado de las ondas lentas reveló que la corteza desconectada presentaba una actividad similar al sueño. Pero esa actividad difería de la observada durante el sueño NREM fisiológico en sujetos sanos.

Conciencia y cerebro

La asimetría de la actividad
La asimetría de la actividad cerebral se acentuó tras la desconexión cortical (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interpretación de estos resultados en términos de conciencia es compleja. “La evidencia EEG es compatible con un estado de ausencia o reducción de conciencia en la corteza aislada”, sostuvieron los investigadores.

El debate sobre la posibilidad de “islas de conciencia” en sistemas neurales completamente aislados fue central en la gestación del estudio.

Michele Colombo, el primer autor del estudio, subrayó: “Esto es solo el comienzo de arrojar luz sobre el problema de la conciencia en sistemas inaccesibles. Durante el proceso de revisión, nos enfrentamos a diferentes perspectivas, lo que revela la complejidad de este problema”.

El estudio analizó cómo la
El estudio analizó cómo la desconexión cerebral en niños afecta los indicadores de conciencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, el doctor Massimini destacó que el patrón identificado “puede aportar pistas sobre por qué emerge actividad cerebral similar al sueño en pacientes con lesiones cerebrales y cómo se relaciona con su nivel de conciencia”.

La dimensión filosófica y clínica del hallazgo es enfatizada por Anil Seth, quien afirma: “Fue un viaje científico emocionante y profundamente satisfactorio. Comenzó hace años con discusiones filosóficas sobre la posibilidad de islas de conciencia en sistemas neurales completamente aislados y, ahora, esta colaboración ha arrojado luz experimental importante sobre este asunto clínicamente relevante”.

El estudio encuentra que, tras la desconexión completa de una región cerebral, la actividad en la corteza aislada registra patrones compatibles con ausencia o reducción significativa de conciencia.

No se hallaron evidencias claras de que existan “islas de conciencia” en esas áreas desconectadas.

Temas Relacionados

EpilepsiaNeurocienciasCerebroSalud cerebralÚltimas noticias

Últimas Noticias

La inteligencia artificial detecta riesgos cardíacos ocultos en tomografías de tórax

Nuevos algoritmos permiten detectar señales de enfermedad coronaria en estudios realizados por otras causas. El MIT Technology Review explicó que esto facilita la prevención en personas asintomáticas

La inteligencia artificial detecta riesgos

Cuál es el significado de que un huracán sea “categoría 5”

La evacuación temprana, la identificación de refugios y la plena coordinación con los protocolos oficiales de emergencia son aspectos fundamentales para protegerse de estos fenómenos extremos

Cuál es el significado de

Qué es la perovskita, el “material maravilloso” que impulsa la revolución de la energía solar

El avance de las células solares basadas en este material promete transformar la industria energética, superando los límites de eficiencia y reduciendo costos, mientras empresas y científicos buscan resolver desafíos técnicos y ambientales clave

Qué es la perovskita, el

La alimentación, refugio de quienes sufren dolor crónico según un nuevo estudio internacional

Casi siete de cada diez personas que enfrentan molestias persistentes buscan en productos calóricos y dulces una vía de alivio emocional, revelando una relación que podría complicar la recuperación a largo plazo

La alimentación, refugio de quienes

Cuándo y cómo observar al cometa Lemmon, el espectáculo astronómico que no se repetirá en mil años

El C/2025 A6, también llamado “cometa Halloween”, alcanzará su punto máximo de brillo a fin de octubre en el hemisferio norte y a principios de noviembre en el hemisferio Sur

Cuándo y cómo observar al
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una polémica taurina, sangre española

Una polémica taurina, sangre española e internacional y dos coros centenarios: quiénes son las colaboraciones de Rosalía en ‘Lux’, su esperado cuarto álbum de estudio

Kevin Hassett, asesor de Trump, habló sobre el futuro de los aranceles a Colombia en medio de tensiones diplomáticas: “Ya veremos”

Vecinos de Cuautitlán Izcalli bloquean caseta de Tepotzotlán: exigen solución a la falta de agua y contra la construcción de viviendas

Mujer pierde la vida tras someterse a una cirugía estética en hospital municipal de Arequipa

Marina detiene a operador clave de “Los Gigios”, célula delictiva dedicada al secuestro, extorsión y homicidio en Sonora

INFOBAE AMÉRICA
Una nueva moral tributaria

Una nueva moral tributaria

El Louvre defendió la calidad de las vitrinas rotas en el robo

El Reino Unido retiró de su lista negra terrorista a la organización yihadista del presidente sirio

La Justicia colombiana absuelve al expresidente Álvaro Uribe del delito de soborno de testigos

La Inteligencia británica estima que Rusia ya ha lanzado más de 3.000 drones contra Ucrania en octubre

ENTRETENIMIENTO

Bella Hadid reveló el incómodo

Bella Hadid reveló el incómodo momento que vivió durante el Victoria’s Secret Fashion Show

“Es el mejor álbum de toda mi carrera”: Karol G habló de Tropicoqueta y su evolución artística

“Fui destrozada en línea desde los 13 años”: Paris Jackson habló sobre el brutal acoso que sufrió desde pequeña

Mark Wahlberg le dice adiós a Hollywood: esta es la lujosa mansión que el actor adquirió en Florida

La película de ‘Star Wars’ sobre Kylo Ren que Disney rechazó: “Tenía un guión realmente genial”