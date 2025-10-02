Arabia Saudita revela esculturas rupestres de 12.000 años con detalles sorprendentes

Hallazgo arqueológico en Arabia Saudita revela arte rupestre de 12.000 años de antigüedad (REUTERS)

Un reciente hallazgo arqueológico en el noroeste de Arabia Saudita ha capturado el interés de la comunidad científica internacional. Un grupo de investigadores localizó un conjunto de figuras rupestres que, según las primeras estimaciones, fueron creadas hace aproximadamente 12.000 años.

La relevancia de este descubrimiento, según informa Scientific American, radica en la magnitud y la calidad de las imágenes: más de 130 representaciones de animales en tamaño real, que dan indicios sobre las culturas nómadas que habitaron la región en tiempos prehistóricos. Esta colección fue encontrada en la península arábiga, un área donde hasta ahora se desconocía la existencia de comunidades capaces de realizar arte rupestre tan elaborado en el período mencionado.

El equipo, compuesto por científicos de diversas instituciones, identificó las figuras mientras exploraba formaciones rocosas y cañones de difícil acceso. La ubicación remota y el estado de conservación de las imágenes permitieron obtener datos valiosos sobre el entorno y las condiciones de vida de los creadores de este arte.

El anuncio del descubrimiento fue difundido por medios especializados y ha despertado el interés de la arqueología mundial en torno a los orígenes de los antiguos nómadas árabes.

Características y datación de las imágenes encontradas

Las representaciones descubiertas incluyen figuras de bovinos y équidos, además de la presencia ocasional de perros, todos esculpidos en dimensiones naturales o casi naturales. El conjunto supera las 130 imágenes, muchas de las cuales destacan por su realismo y atención a los detalles anatómicos.

Las representaciones animales reflejan técnicas avanzadas de escultura en la antigüedad (REUTERS)

Los especialistas explican que el estilo y las técnicas usadas en la realización de las figuras sugieren un avanzado conocimiento del modelado y las proporciones, poco frecuente en la tradición rupestre arábiga hasta el momento.

Para establecer la antigüedad de las esculturas, los investigadores emplearon métodos de datación basados en el análisis de la erosión y la pátina de las piedras. Las indicaciones reunidas apuntan a que parte de este arte fue producido hace al menos 12 milenios.

La diversidad de animales representados también permite establecer relaciones con la fauna que habitaba la región durante el final del Pleistoceno y el inicio del Holoceno, periodo en el que Arabia experimentaba condiciones climáticas distintas a las actuales.

Implicaciones sobre los antiguos nómadas árabes

La magnitud y el esmero con que se ejecutaron estas figuras ponen de manifiesto la presencia de comunidades nómadas complejas en la península arábiga, capaces de organizarse y dedicar recursos a la creación artística monumental. Este hallazgo sugiere que poblaciones hasta ahora desconocidas habitaban el área y poseían costumbres y creencias lo suficientemente estructuradas como para plasmar representaciones visuales de su entorno.

El descubrimiento obliga a reconsiderar la idea ampliamente difundida sobre el grado de sofisticación social y cultural de los nómadas árabes de la prehistoria. Anteriormente, se pensaba que estos grupos carecían de organización suficiente para realizar expresiones artísticas de gran escala. El nuevo corpus de arte rupestre demuestra no solo la capacidad técnica, sino también un vínculo simbólico profundo entre los habitantes de la región y los animales que les rodeaban.

El hallazgo de arte rupestre en la península arábiga revela la existencia de comunidades nómadas complejas y organizadas en la prehistoria (AP)

Técnicas artísticas y detalles de creación de las esculturas rupestres

El estudio detallado de las imágenes revela que los artistas prehistóricos utilizaron herramientas de piedra para tallar y esculpir figuras tridimensionales en la roca. El trabajo muestra una combinación de métodos de rebajado y perfilado que permitieron dar volumen a cuerpos y extremidades, así como resaltar rasgos distintivos de cada especie animal.

Algunas representaciones muestran detalles excepcionales en patas, hocicos y cuernos, lo que sugiere observación directa y conocimiento profundo del comportamiento animal. Además, la escala realista y la disposición de las figuras apuntan a la existencia de intenciones narrativas o rituales aún por descifrar. Las variaciones entre las imágenes indican la participación de distintos autores o talleres a lo largo del tiempo, aportando nuevas preguntas sobre la transmisión y permanencia de estas tradiciones artísticas en el entorno árido.

Relevancia del hallazgo para la arqueología mundial

El descubrimiento de este conjunto de arte rupestre en Arabia Saudita redefine el mapa de los grandes hallazgos arqueológicos de la región y contribuye a ampliar el conocimiento sobre la vida y las creencias de las poblaciones nómadas prehistóricas. La identificación de estas esculturas monumentales desafía las ideas establecidas respecto a la dispersión de las culturas artísticas tempranas fuera de África y Eurasia.

Este hallazgo añade una pieza fundamental en la reconstrucción de la historia de la humanidad en la península arábiga y sugiere que la región albergaba comunidades capaces de complejas manifestaciones simbólicas mucho antes de lo que se pensaba.

La influencia potencial de estas poblaciones en el desarrollo de la cultura pastoral de Oriente Medio constituye una nueva línea de investigación para arqueólogos y antropólogos, quienes buscan comprender la evolución y el alcance de las primeras sociedades del desierto árabe.