¿Es Ozempic un medicamento milagroso?: qué dicen los expertos

La semaglutida ha ganado popularidad como tratamiento para la pérdida de peso. Sin embargo, especialistas de Mayo Clinic, advierten que no existe una solución mágica y que mantener hábitos saludables sigue siendo esencial

Por Equipo Mayo Clinic

Semaglutidas como Ozempic y Wegovy
Semaglutidas como Ozempic y Wegovy han demostrado favorecer la pérdida de peso, aunque no son una solución inmediata REUTERS/Tom Little/File Photo

Tomar un medicamento para perder peso puede ser emocionante y atemorizante a la vez. Los medicamentos llamados semaglutidas —más conocidos por sus nombres comerciales Ozempic y Wegovy— han demostrado ayudar a las personas a perder cerca del 15% de su peso corporal.

Pero no son una solución rápida. Andrés J. Acosta, M.D., Ph.D., experto en el tratamiento de la obesidad en Mayo Clinic, afirma que estos medicamentos no son “una píldora mágica, o en este caso, una inyección mágica”.

El Dr. Andrés Acosta, especialista
El Dr. Andrés Acosta, especialista de Mayo Clinic, advierte que estos medicamentos no funcionan como una inyección mágica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las razones son las siguientes:

El medicamento no es un atajo fácil. Para perder peso y mantener la pérdida, es necesario adoptar un estilo de vida más saludable. Los medicamentos son una herramienta para ayudar al organismo a perder peso, no una solución inmediata ni un sustituto de los hábitos saludables.

“La dieta sigue siendo fundamental”, señala el Dr. Acosta. “Lo que hace este medicamento es suprimir el apetito, por lo que no se siente tanta hambre y se puede comer menos. Por eso la dieta es importante”.

La pérdida de peso sostenible
La pérdida de peso sostenible requiere mantener hábitos saludables y no depende solo del uso de fármacos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomienda mantener una dieta saludable, baja en calorías y rica en proteínas para asegurar una pérdida de peso sostenible.

El medicamento para perder peso no es adecuado para todos

“La FDA aprobó estos medicamentos para personas con un IMC superior a 30 o superior a 27 si existen enfermedades relacionadas con la obesidad, como diabetes o hipertensión”, indica el Dr. Acosta. El índice de masa corporal (IMC) utiliza el peso y la altura para estimar la grasa corporal.

Según el peso, los antecedentes médicos, los medicamentos actuales y el momento vital —por ejemplo, si está embarazada o en período de lactancia— puede que los medicamentos para adelgazar no sean apropiados.

El perfil médico y el
El perfil médico y el historial de cada paciente influyen en la conveniencia de utilizar medicamentos para adelgazar

Además, el Dr. Acosta y otros investigadores de Mayo Clinic han descubierto que las semaglutidas pueden funcionar mejor en personas con ciertos genes que afectan el apetito. Su investigación sugiere que las pruebas genéticas podrían ayudar a identificar quiénes se benefician más de estos medicamentos para bajar de peso.

El medicamento puede ser costoso

Medicamentos como Ozempic pueden ser caros y no siempre están cubiertos por el seguro de salud. Es importante consultar con su aseguradora sobre la cobertura antes de comprometerse con un plan de tratamiento.

Estados Unidos autoriza estos medicamentos
Estados Unidos autoriza estos medicamentos solo en personas con IMC elevado o enfermedades vinculadas a la obesidad (M. Scott Brauer/The New York Times)

Existen efectos secundarios

Las semaglutidas suelen provocar efectos secundarios leves como náuseas, estreñimiento y diarrea. Estos síntomas pueden empeorar si se come en exceso.

“Es importante comer menos para evitar la sensación de llenura excesiva”, expresa el Dr. Acosta.

Los efectos adversos graves, tales como problemas renales o inflamación del páncreas, ocurren en raras ocasiones. Otro riesgo grave vinculado a estos medicamentos es la hipoglucemia, o nivel bajo de azúcar en sangre, aunque este riesgo normalmente aumenta solo cuando también se utiliza insulina u otro fármaco que reduce los niveles de glucosa.

Una dieta baja en calorías
Una dieta baja en calorías y alta en proteínas sigue siendo esencial durante el tratamiento con semaglutidas magen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento requiere seguimiento regular

Si toma medicamentos para perder peso, tendrá que reunirse con su equipo médico de forma periódica. Durante estas citas, se revisarán sus hábitos de vida y la eficacia del medicamento.

Puede ser necesario ajustar la dosis o interrumpir el medicamento si no se obtienen resultados o si los efectos secundarios son graves.

Interrumpir el medicamento sin modificar
Interrumpir el medicamento sin modificar el estilo de vida favorece la recuperación del peso previamente perdido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar de tomar el medicamento afecta el peso

Algunas personas piensan que una vez que alcanzan el peso deseado pueden dejar el medicamento y mantenerse en ese peso. Pero eso no ocurre si no se han incorporado hábitos alimenticios saludables y actividad física.

“Los estudios han demostrado que probablemente se recupere el peso si no se adoptan cambios en el estilo de vida”, indica el Dr. Acosta.

