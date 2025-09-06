Ciencia

Alertan por los altos niveles globales de metano, un gas 80 veces más contaminante que el CO2

Investigadores internacionales realizaron el registro más completo hasta la fecha de las emisiones en 164 países y destacaron que solo el comercio internacional es responsable del 30% del total liberado a la atmósfera. Posibles soluciones para evitar su uso y el calentamiento global

Víctor Ingrassia

Por Víctor Ingrassia

Guardar
La NASA registra cómo es la emisión de metano en la Tierra. Fuente: NASA

Durante mucho tiempo, el dióxido de carbono (CO₂) ocupó el centro de la escena en las conversaciones sobre el cambio climático. Sin embargo, un nuevo análisis internacional pone bajo los reflectores al metano, un gas de efecto invernadero (GEI) mucho más potente y que se acumula en la atmósfera de manera preocupante.

El estudio, publicado en la revista Nature Communications y dirigido por las Universidades de Birmingham y Groningen, reveló que las emisiones globales de metano no solo continúan en aumento sino que no muestran señales de desaceleración. A diferencia del CO₂, este gas tiene una vida atmosférica más corta —entre 7 y 12 años— pero atrapa mucho más calor. Esa combinación lo convierte en un acelerador del calentamiento en el corto plazo y en un objetivo clave para la acción climática inmediata.

El metano tiene un potencial
El metano tiene un potencial de calentamiento global 80 veces mayor que el CO2 en 20 años y es clave en el corto plazo para frenar el cambio climático (Reuters)

El metano es responsable de alrededor del 30% del calentamiento global desde la era preindustrial, según estimaciones recientes. La NASA advierte que una molécula de CH4 es capaz de retener hasta 80 veces más calor que una de CO₂ durante los primeros 20 años tras su liberación. En un siglo, su efecto sigue siendo desproporcionado, multiplicando por 30 el impacto de igual cantidad de dióxido de carbono.

Lo más alarmante es que, en los últimos cinco años, sus concentraciones crecieron a una velocidad récord, desafiando compromisos internacionales como el Global Methane Pledge, firmado en 2021 por más de 155 países, que buscaba reducir las emisiones en un 30% hacia 2030.

La nueva investigación ofrece un panorama detallado de la magnitud del problema. Analizó las emisiones de 164 países y 120 sectores económicos entre 1990 y 2023, identificando a Asia y al Pacífico en desarrollo como los principales responsables del aumento. La explicación se encuentra en la rápida industrialización, el crecimiento demográfico y la intensificación de la agricultura.

Las emisiones anuales totales de
Las emisiones anuales totales de metano han aumentado en 61 millones de toneladas o un 20 % en las dos últimas décadas (NOAA)

En contraste, los países desarrollados lograron reducir de manera consistente sus emisiones de metano al mismo tiempo que sostuvieron el crecimiento económico, gracias a mejoras en la eficiencia productiva y en el desarrollo tecnológico.

“Este estudio proporciona una hoja de ruta para que los responsables políticos integren el metano en las estrategias climáticas nacionales. No se trata solo de dónde se producen las emisiones, sino también de por qué, y eso requiere analizar toda la cadena de suministro”, sostuvo Klaus Hubacek, de la Universidad de Groningen.

El peso del comercio y la agricultura

Más del 60 por ciento
Más del 60 por ciento de las emisiones de metano actuales provienen de actividades humanas como la agricultura los combustibles fósiles y los vertederos (REUTERS/Sergey Pivovarov)

Uno de los hallazgos más llamativos del trabajo es que el comercio internacional contribuye con cerca del 30% de las emisiones de metano. A medida que los patrones comerciales se modifican y las transacciones Sur-Sur ganan protagonismo, los países en desarrollo incrementan su participación en las cadenas de suministro globales. Esa dinámica desplaza parte de la responsabilidad a regiones con menos recursos tecnológicos para controlar fugas, mejorar la gestión de residuos o innovar en la producción agrícola.

En otras palabras, mientras el consumo crece a nivel global, la carga ambiental se concentra en economías que no siempre cuentan con las herramientas necesarias para mitigar sus efectos.

El metano representa cerca del
El metano representa cerca del 30 por ciento del calentamiento global desde la era preindustrial y provoca además un millón de muertes prematuras cada año (NASA)

Las principales fuentes de emisiones son bien conocidas, pero su impacto sigue creciendo. La agricultura ocupa un lugar central: el ganado doméstico —vacas, ovejas, cerdos— produce metano como parte de su digestión, mientras que el manejo del estiércol en lagunas o tanques genera emisiones adicionales.

Cuando ambos procesos se combinan, este sector se convierte en la mayor fuente de metano en países como Estados Unidos y una de las más relevantes en todo el mundo. A ello se suma la expansión de los cultivos intensivos y la demanda creciente de carne roja, un hábito de consumo que los expertos señalan como prioritario de reducir.

El sector energético tampoco queda fuera. La producción, el almacenamiento y la distribución de petróleo, gas natural y carbón liberan grandes cantidades de metano. En Estados Unidos, por ejemplo, los sistemas de gas natural representan la principal fuente de emisiones, con fugas que se producen en cada etapa de la cadena. La minería de carbón es otra contribución significativa.

Asia y la región en
Asia y la región en desarrollo del Pacífico son los mayores contribuyentes a las emisiones de metano por la rápida industrialización y el crecimiento demográfico (REUTERS/Victor Ruiz Garcia)

En paralelo, los rellenos sanitarios generan metano cuando los residuos orgánicos se descomponen sin oxígeno, situando al sector de los desechos como la tercera fuente de CH4 en ese país.

El metano también tiene orígenes naturales. Los humedales, que albergan bacterias capaces de descomponer material orgánico en condiciones anaeróbicas, son la mayor fuente natural.

Otros emisores incluyen termitas, océanos, sedimentos, volcanes y hasta incendios forestales. Aun así, la ciencia estima que entre el 50 y el 65% del total mundial de emisiones proviene de actividades humanas, una cifra que deja en claro dónde debe centrarse la acción política y tecnológica.

Rastrear para actuar

Los satélites de la NASA
Los satélites de la NASA identifican superemisores de metano en refinerías oleoductos vertederos y explotaciones ganaderas permitiendo reparar fugas de gas (NASA via REUTERS )

La pregunta clave es cómo reducir un gas que se libera desde múltiples puntos, visibles e invisibles. La NASA y otras instituciones avanzan en el desarrollo de herramientas capaces de rastrear las emisiones con precisión.

El espectrómetro AVIRIS-NG, montado en aeronaves, detecta la luz absorbida por el metano en la superficie terrestre, permitiendo identificar fugas en gasoductos o emisiones provenientes de vertederos. Más recientemente, el instrumento EMIT, instalado en la Estación Espacial Internacional en 2022, sorprendió al detectar “superemisores” de metano, es decir, puntos de liberación masiva que antes pasaban inadvertidos.

Estas tecnologías no son solo un ejercicio de monitoreo, sino un medio para actuar de manera inmediata. En algunos casos, las mediciones condujeron a la reparación de fugas en equipos defectuosos de campos petroleros o en redes de gas suburbanas. La capacidad de identificar la fuente exacta transforma la lucha contra el metano en una tarea mucho más concreta, donde la información se traduce en soluciones aplicables a corto plazo.

El permafrost ártico en descongelamiento
El permafrost ártico en descongelamiento libera metano aunque los científicos aún no encuentran evidencia de un aumento sostenido en sus emisiones (REUTERS/Lisi Niesner)

El Ártico merece una mención especial. El deshielo del permafrost libera metano atrapado durante miles de años, una situación que genera temores sobre la posibilidad de una “bomba de metano” que acelere aún más el calentamiento.

“La región más sensible al aumento de las emisiones de metano debido al cambio climático es el Ártico”, señaló Ed Dlugokencky, del Centro de Investigación del Sistema Terrestre de la NOAA. Aunque hasta ahora no se observa un incremento sostenido en la tasa de emisiones de la tundra, el riesgo persiste, en particular por el descongelamiento de capas profundas de turba y la liberación de gas en lagos árticos.

El metano, a diferencia del dióxido de carbono, se mantiene en la atmósfera solo una o dos décadas. Esa aparente ventaja es en realidad una oportunidad estratégica: reducir hoy sus emisiones puede generar un impacto casi inmediato en la desaceleración del calentamiento.

Entre 1998 y 2023 los
Entre 1998 y 2023 los coeficientes promedio mundiales de emisiones de metano se redujeron en un 67 por ciento gracias a avances tecnológicos en eficiencia (REUTERS/Angus Mordant)

Como subrayó Yuli Shan, de la Universidad de Birmingham: “El metano tiene una vida atmosférica corta, lo que significa que las reducciones actuales pueden tener un impacto inmediato. A medida que nos acercamos a la COP30, nuestros hallazgos subrayan la necesidad de una acción global coordinada, especialmente en las regiones en desarrollo, donde las emisiones aumentan con mayor rapidez”.

El camino propuesto por los expertos es claro. Impulsar la detección de fugas en la industria del petróleo y el gas, mejorar la formulación de piensos para reducir las emisiones del ganado, optimizar la gestión de residuos y fomentar dietas con menor consumo de carne roja. A esto se suma la importancia de introducir el metano en los planes climáticos nacionales, lo que requiere no solo medir dónde se libera sino también por qué. Esa mirada a las cadenas de suministro completas es esencial para diseñar políticas que eviten la simple transferencia del problema de un país a otro.

El Global Methane Pledge buscó precisamente encauzar este tipo de esfuerzos, aunque la realidad muestra un panorama contradictorio. Mientras más de 150 países —que representan la mitad de las emisiones globales de metano— firmaron el compromiso, los últimos cinco años registraron un aumento más acelerado que nunca. La brecha entre promesas y resultados evidencia la necesidad de transformar acuerdos internacionales en acciones verificables, con tecnologías que permitan identificar fugas, regular sectores y modificar patrones de consumo.

La agricultura es la principal
La agricultura es la principal fuente de metano en Estados Unidos con emisiones que provienen del ganado doméstico y del manejo del estiércol en grandes criaderos (Pixel)

En definitiva, el metano se convirtió en un termómetro del compromiso climático mundial. Su reducción ofrece beneficios inmediatos y tangibles, desde un aire más limpio hasta la disminución de muertes prematuras por contaminación, que hoy rondan el millón anual.

Además, frenar su acumulación no solo ayuda a estabilizar la temperatura global en las próximas décadas, también abre la puerta a soluciones más estructurales frente al dióxido de carbono. La urgencia está en aprovechar la oportunidad que ofrece su corta vida atmosférica para actuar sin demora.

Temas Relacionados

metanogas efecto invernaderocambio climáticocienciacontaminación ambientalmedio ambienteCO2últimas noticias

Últimas Noticias

El 60% de las enfermedades humanas provienen de animales: cómo el cambio climático acelera su expansión y eleva el riesgo de pandemias

Especialistas destacan la importancia de la prevención, la vacunación y la gestión ambiental para reducir amenazas y proteger la salud humana y la seguridad alimentaria

El 60% de las enfermedades

Un estudio en embriones de pez cebra reveló tratamientos prometedores para una enfermedad linfática rara

Investigadores del Instituto Weizmann y médicos del Centro Médico Sheba lograron revertir síntomas de linfangiomatosis kaposiforme en modelos animales, abriendo camino a terapias con menos efectos secundarios y posibles ensayos clínicos

Un estudio en embriones de

Una tragedia ecológica: cómo la casi extinción de los buitres de la India causó un aumento de la mortalidad humana

Los enormes daños personales y económicos derivados de la caída abrupta de ejemplares de esas aves marcan un precedente dramático sobre la importancia estratégica de la conservación de especies. En el Día Internacional del Buitre, un repaso de las causas y consecuencias de un episodio que resulta emblemático

Una tragedia ecológica: cómo la

Las enfermedades transmitidas por mosquitos crecen en Europa y serán la “nueva normalidad”, advierten los expertos

Francia e Italia reportan cifras récord de casos de chikungunya y virus del Nilo Occidental. Alertan sobre el aumento en zonas donde nunca antes se habían detectado infecciones autóctonas

Las enfermedades transmitidas por mosquitos

El sorprendente ingenio de las abejas y un estudio que revela sus métodos secretos de construcción

Un experimento con bases impresas en 3D permitió observar cómo estos insectos responden frente a desafíos arquitectónicos inéditos y logran reconfigurar celdas mientras realizan sus colmenas

El sorprendente ingenio de las
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Efraín Cepeda confirmó su candidatura

Efraín Cepeda confirmó su candidatura presidencial para 2026 con la que busca derrotar el petrismo: “Sé ganarle, lo hice siete veces”

Alfonso Durazo destaca al gabinete de Sheinbaum, más de 500 mil sonorenses acceden a programas sociales

Presidencia del Perú desafía a la Corte IDH: en comunicado oficial afirma que Ley de Amnistía es decisión soberana

Prestigioso informe confirmó que Colombia tiene la electricidad más cara de América Latina: la diferencia es abismal con otros países

El video del feroz incendio de una cabaña en Neuquén, el operativo de extinción duró 4 horas

INFOBAE AMÉRICA
Varios directivos y funcionarios detenidos

Varios directivos y funcionarios detenidos en México en una operación contra el tráfico ilegal de hidrocarburos

Aryna Sabalenka deshace a Amanda Anisimova y revalida su título individual en Nueva York

Trump formaliza en una orden el acuerdo comercial con Japón que impone el arancel del 15%

UNICEF avisa de que el colapso de los servicios esenciales "deja a los más jóvenes luchando por sobrevivir"

Luis de la Fuente: "Tenemos en muchas posiciones a los mejores jugadores del mundo"

ENTRETENIMIENTO

Kristin Cabot, la mujer captada

Kristin Cabot, la mujer captada con el CEO de Astronomer durante un show de Coldplay, le pidió el divorcio a su esposo

El impactante cambio físico de Sydney Sweeney para encarnar a una campeona de boxeo

‘El conjuro 4’ incluyó un tributo a Dan Rivera, el difunto cuidador de la muñeca Annabelle

Jack Osbourne rompió el silencio y reveló cómo se enteró de la muerte de Ozzy

El líder de R.E.M. puso fin a una polémica histórica sobre una de sus letras más icónicas