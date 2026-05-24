Basura espacial: la amenaza invisible que pone en riesgo satélites, datos científicos y la vida moderna en la Tierra

La basura espacial representa una amenaza creciente para satélites de comunicación meteorología y navegación que sostienen la vida moderna en la Tierra (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exploración espacial, responsable de avances como la navegación satelital, la meteorología en tiempo real o la vigilancia de desastres naturales, enfrenta un problema creciente: la acumulación de basura.

Aunque invisible desde la superficie, esta nube de residuos representa una de las mayores amenazas ambientales y tecnológicas del siglo XXI. Los fragmentos de cohetes, satélites fuera de servicio y restos de explosiones orbitan la Tierra a velocidades extremas, poniendo en jaque la seguridad de satélites operativos, la calidad de los datos científicos y la sostenibilidad de la infraestructura de la que depende la sociedad moderna.

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El caso del satélite Aqua, pieza clave del Sistema de Observación de la Tierra de la NASA, ilustra el impacto directo de la basura espacial. Equipado con sensores infrarrojos, Aqua detectó en enero de 2025 uno de los peores incendios forestales de California, facilitando la coordinación de los equipos de emergencia gracias a la conversión de las señales en coordenadas GPS y mapas de propagación del fuego.

Sin embargo, los científicos han comenzado a notar lagunas y errores en los registros de incendios, asociados a maniobras evasivas que el satélite debió realizar para evitar colisiones con desechos en órbita. “Cada vez que un satélite tiene que maniobrar para evitar una posible colisión, consume combustible, que es un recurso finito y valioso”, advierte Andrew Bonwick, vicepresidente de Relm Insurance, empresa especializada en seguros para satélites.

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La pérdida de datos, aunque por ahora es limitada, preocupa a la comunidad científica. La flota EOS, compuesta por Aqua, Terra y Aura, realizó al menos 32 maniobras evasivas desde 2005 para esquivar basura espacial.

Cada una de estas maniobras puede provocar corrupciones en los datos climáticos y reduce la vida útil de los satélites, ya que agota el combustible reservado para operaciones científicas. “Las cosas empeorarán antes de mejorar”, concluyó la NASA en un informe de 2018, donde proyectó que el riesgo de colisión seguirá creciendo.

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Un problema global: causas, riesgos y el futuro de la basura orbital

Desde 2005 la flota EOS de la NASA realizó más de 30 maniobras evasivas para evitar colisiones con desechos espaciales y proteger datos científicos críticos

La basura espacial no es solo una cuestión técnica. Desde 1957, con el lanzamiento del primer satélite, la humanidad ha dejado tras de sí una creciente cantidad de residuos en órbita. Restos de cohetes, satélites obsoletos, fragmentos surgidos de explosiones y colisiones, herramientas sueltas y hasta partículas microscópicas de pintura componen un entorno cada vez más saturado.

Según la Oficina de Desechos Espaciales de la Agencia Espacial Europea (ESA), el número, la masa y el área ocupada por estos residuos aumentan año tras año, incrementando el riesgo de nuevos impactos y la generación de más fragmentos.

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“El actual problema de los residuos espaciales se debe sobre todo a las explosiones en órbita, provocadas por el remanente de energía (combustible y baterías) a bordo de naves y cohetes”, explica Holger Krag, director del Programa de Seguridad Espacial de la ESA.

La basura espacial incluye satélites fuera de servicio etapas de cohetes fragmentos de explosiones y hasta partículas microscópicas de pintura o metal

En las últimas dos décadas, se han producido en promedio 12 fragmentaciones accidentales por año, ya sea por colisiones, explosiones o desprendimientos debido a las duras condiciones del espacio.

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La tendencia es preocupante: el área total que ocupa la basura espacial crece sin cesar y está directamente ligada al número probable de colisiones en el futuro.

Se estima que, en poco tiempo, los impactos entre desechos y satélites activos serán la principal fuente de nuevos residuos, superando a las explosiones accidentales.

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El impacto en la vida cotidiana es concreto. Los satélites de comunicación, GPS, meteorología, defensa y observación terrestre comparten órbita con miles de fragmentos incontrolados. Un choque puede destruir completamente un satélite, dañar sus componentes o forzar maniobras evasivas costosas y desgastantes.

El síndrome de Kessler describe un escenario en el que las colisiones entre residuos generan más fragmentos y vuelven inutilizables ciertas órbitas

Cada pérdida implica cortes en servicios de telecomunicaciones, problemas de navegación para transportes y aeronaves, menor capacidad para vigilar emergencias y desastres y pérdida de datos científicos vitales para el estudio del clima, los océanos y la atmósfera.

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En el caso de la exploración tripulada, la Estación Espacial Internacional debe corregir su órbita para esquivar fragmentos, activando protocolos de seguridad para la tripulación.

El síndrome de Kessler plantea el peor escenario: una densidad tan alta de basura en ciertas órbitas que las colisiones sean inevitables, generando una reacción en cadena de fragmentaciones.

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De ocurrir, algunas órbitas podrían quedar inutilizables durante décadas, paralizando la actividad satelital y retrocediendo en áreas clave como comunicaciones, vigilancia ambiental y exploración.

El problema alcanza también la superficie terrestre. Aunque la mayoría de los objetos que reentran en la atmósfera se desintegra, ocasionalmente restos de satélites y cohetes llegan intactos a zonas despobladas o al océano, aunque el riesgo de incidentes aumentará junto con el número de lanzamientos.

Prevención, tecnologías de limpieza y responsabilidad compartida

El área ocupada por la basura espacial está directamente relacionada con el número de colisiones previstas en el futuro según la ESA (Freepik)

La comunidad internacional reconoce la urgencia de actuar. Agencias como la ESA y la NASA monitorizan decenas de miles de objetos y promueven el seguimiento y gestión del tráfico espacial. El diseño de satélites “con fin de vida” es una de las medidas más efectivas: obliga a desorbitar los satélites al término de su misión o trasladarlos a órbitas cementerio, vaciar depósitos de combustible y descargar baterías para evitar explosiones. El concepto de economía circular espacial gana fuerza: satélites pensados para desmantelarse fácilmente, materiales que se desintegran mejor y sistemas que facilitan la captura de restos.

La limpieza activa es un campo en desarrollo. Se exploran brazos robóticos para capturar satélites fuera de servicio, redes o arpones para atrapar fragmentos grandes, velas de frenado para acelerar la reentrada y sistemas láser terrestres capaces de desviar pequeños objetos. Estas soluciones requieren precisión, inversión y un marco legal internacional que aclare la propiedad y responsabilidad sobre los restos capturados.

La gestión del tráfico espacial toma inspiración del control aéreo terrestre: catálogos más precisos, intercambio de información entre agencias y automatización de maniobras evasivas. Se discuten límites al número de satélites en ciertas órbitas, penalizaciones para quienes no gestionen sus residuos y programas de cooperación internacional para financiar misiones de limpieza compartidas.

Misterioso objeto en la costa australiana que podría ser basura espacial (Reuters)

La educación y la innovación tecnológica son esenciales. El reto de la basura espacial refleja la necesidad de trasladar principios de sostenibilidad y responsabilidad también al entorno orbital. La órbita terrestre no es un vertedero infinito, sino una extensión de la infraestructura que sostiene la vida moderna.

“Visto el constante aumento del tráfico espacial, tenemos que desarrollar y ofrecer tecnologías que eliminen los fallos en las medidas de prevención de desechos”, afirma Krag. La cooperación global, la innovación y la concientización social serán claves para preservar este recurso y garantizar el futuro de la exploración y los servicios satelitales.

La basura espacial es el espejo de un modelo de desarrollo que llegó más allá del planeta sin cambiar de lógica. La solución pasa por combinar tecnología, reglas claras, prevención, gestión compartida y una ética renovada: cuidar el espacio es también cuidar el futuro en la Tierra.