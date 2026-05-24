Ciencia

Descubrieron al Tylosaurus rex, un gigantesco depredador marino que vivió hace 80 millones de años

El nuevo mosasaurio identificado por un equipo internacional de paleontólogos medía hasta 13 metros, tenía una mordida extremadamente poderosa y podría cambiar la comprensión científica sobre los grandes reptiles marinos del Cretácico. El hallazgo fue difundido por National Geographic

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Un gran reptil marino con piel escamosa verde-marrón y aletas planas nada bajo el agua. Rayos de sol atraviesan la superficie iluminando rocas y peces pequeños.
El descubrimiento del Tylosaurus rex en Estados Unidos redefine el perfil de los depredadores marinos del Cretácico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descubrimiento de una nueva especie de mosasaurio gigante en Estados Unidos ha generado un gran interés entre la comunidad científica y reconfigura la imagen de los grandes depredadores marinos del Cretácico. Se trata del Tylosaurus rex, un impresionante reptil marino identificado por un equipo internacional liderado por Amelia Zietlow, paleontóloga en el Museo de Historia en el Castillo de Wisconsin.

El Tylosaurus rex es un mosasaurio que habitó hace aproximadamente 80 millones de años. Alcanzaba hasta 13 metros de longitud y contaba con una mandíbula poderosa y dientes finamente aserrados, lo que lo convertía en uno de los depredadores marinos más grandes conocidos.

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Sus fósiles, hallados principalmente en Texas y Kansas, se distinguieron de otras especies tras un minucioso análisis de más de 300 fósiles conservados en museos de Estados Unidos.

El proceso científico detrás del Tylosaurus rex

El reconocimiento de esta nueva especie, anunciado recientemente y publicado por National Geographic, fue el resultado de más de una década de estudios anatómicos y colaboración internacional.

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El equipo de Zietlow revisó ejemplares de diversas colecciones en Texas, Nueva York y Massachusetts, comparando los hallazgos con 130 especies actuales de lagartos para descartar que las diferencias fueran resultado del crecimiento y no de una distinción taxonómica.

Zietlow explicó a National Geographic que observaron varios ejemplares con dientes aserrados y adaptaciones específicas en el cráneo y cuello, vinculadas a una mordida considerablemente más potente. “Fue evidente que este animal era consistentemente distinto”, señaló Zietlow a la revista.

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El descubrimiento de una nueva especie de lagarto fue publicado por National Geographic tras una década de investigaciones científicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta la publicación de este estudio, los grandes fósiles de Tylosaurus de Texas y Kansas se clasificaban como Tylosaurus proriger. Sin embargo, desde la década de 1960 existía la sospecha de que se trataba de ejemplares diferentes.

Según Mike Polcyn, paleontólogo de la Universidad Metodista del Sur, investigaciones recientes comprobaron que estas diferencias anatómicas y su antigüedad —de hasta 4 millones de años respecto a T. proriger— fundamentan el estatus de Tylosaurus rex como una especie propia.

Un apodo legendario: la historia tras el nombre

El proceso de denominación de Tylosaurus rex incluyó tanto criterios científicos como referencias humorísticas compartidas dentro del equipo de investigación. Amelia Zietlow contó a National Geographic que propuso el nombre con un guiño al emblemático Tyrannosaurus rex, lo que fue bien recibido por sus colegas y permitió además rendir homenaje a una idea sugerida en los años 60 por el paleontólogo John Thurmond —quien, en una carta personal, había propuesto “Tylosaurus thallasotyrannus”— aunque sin llegar a formalizarlo.

La cultura paleontológica no está exenta de ironía: en 2001, un escarabajo fósil fue bautizado como “Tyrannasorus rex”, recuerda Tom Holtz, paleontólogo de la Universidad de Maryland. Sin embargo, indicó que no existe riesgo de confusión entre el mosasaurio y el famoso dinosaurio, puesto que nunca coexistieron ni compartieron hábitat. Destacó que, si se iba a nombrar “T. rex del mar”, era justo que fuese este animal.

Entre los hallazgos más notables sobre el Tylosaurus rex, se encuentran evidencias de interacciones agresivas entre individuos. Un ejemplar apodado “The Black Knight” en el Museo Perot presenta fracturas en el cráneo y la mandíbula. Según el curador Ron Tykoski, este tipo de heridas solo pudo haber sido provocado por otro mosasaurio de tamaño similar: “La única criatura capaz de causar ese daño era un Tylosaurus del mismo tamaño”, explicó Tykoski en diálogo con National Geographic.

Un Ankylosaurus blindado y un Tyrannosaurus rex rugiendo se enfrentan en un denso bosque con palmeras y luz solar filtrada entre los árboles.
Amelia Zietlow propuso la denominación Tylosaurus rex como un homenaje al icónico Tyrannosaurus rex y a una sugerencia de los años 60 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de Tylosaurus rex en la ciencia y la cultura

La identificación de Tylosaurus rex revitaliza el interés por los grandes reptiles marinos del pasado y su lugar en el imaginario científico y popular.

Durante gran parte del siglo XX, Tylosaurus fue el referente de mosasaurio en museos y representaciones culturales de Estados Unidos, lo que refuerza su importancia en la educación paleontológica y la cultura científica.

Como destacó National Geographic, el estudio liderado por Zietlow ofrece una base concreta para comprender la evolución y diversidad de estos depredadores marinos. Los análisis detallados ayudarán a definir con mayor precisión las líneas evolutivas y el papel de especies como el Tylosaurus rex dentro de la familia de los mosasaurios.

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