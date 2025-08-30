Ciencia

Cómo el trabajo de la respiración transforma las emociones y el cerebro

Una investigación mostró que respirar de determinada forma con música reduce el miedo, potencia la conexión emocional y activa regiones cerebrales clave sin efectos negativos

Por Nicolás Sturtz

Guardar
El estudio destaca la seguridad
El estudio destaca la seguridad del trabajo de la respiración, sin registrar efectos secundarios negativos en los participantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Y si la clave para transformar la mente y las emociones estuviera en algo tan simple como el aire que entra y sale de los pulmones? La ciencia empieza a confirmar lo que antes parecía intuición: respirar de manera consciente no solo oxigena el cuerpo, también puede modificar la forma en que pensamos, sentimos y gestionamos nuestras emociones. Lejos de ser un acto mecánico, el llamado breathwork se posiciona como una práctica poderosa que impacta directamente en el bienestar emocional y en el funcionamiento del cerebro.

En los últimos años, investigadores han profundizado en cómo técnicas intensivas, especialmente combinadas con música evocadora, logran provocar cambios medibles a nivel corporal y mental.

Un experimento pionero, basado en técnicas avanzadas de imagen y monitoreo fisiológico, permite ver con claridad inédita el impacto real que una sesión guiada de respiración puede tener sobre el miedo, las emociones y las conexiones cerebrales.

Un experimento revela el poder de la respiración guiada

¿Puede una sesión de respiración intensa acompañada de música cambiar lo que sentimos y pensamos en solo veinte minutos? Eso buscó demostrar Amy Amla Kartar y su equipo de la Brighton and Sussex Medical School. El estudio, publicado en PLOS One, combinó tecnología de neuroimagen y monitoreo fisiológico para medir objetivamente el impacto del breathwork.

La práctica de breathwork, combinada
La práctica de breathwork, combinada con música evocadora, induce cambios medibles en el cerebro y las emociones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ensayo incluyó a personas en casa, en laboratorio y dentro de un resonador magnético. Todos realizaron ciclos de 20 a 30 minutos de respiración rápida continua con música seleccionada.

Luego, reportaron sus sensaciones mientras los investigadores medían variabilidad de la frecuencia cardíaca y flujo sanguíneo cerebral. “Queríamos entender, desde lo subjetivo hasta lo fisiológico, cómo el trabajo de la respiración transforma la actividad interna”, explicó Kartar.

Cambios medibles: emociones, miedo y cerebro

Los resultados, presentados literalmente en el artículo, muestran que la intensidad de los estados alterados de conciencia se relacionó de manera directa con la activación del sistema nervioso simpático, medido por una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca.

Al mismo tiempo, la resonancia magnética reveló una reducción significativa del flujo sanguíneo en el opérculo izquierdo y la ínsula posterior —zonas asociadas a la percepción interna del cuerpo y la respiración—, mientras se observó un aumento progresivo del flujo en la amígdala derecha y el hipocampo anterior, regiones implicadas en el procesamiento de memorias emocionales.

El trabajo de la respiración
El trabajo de la respiración guiada reduce el miedo y mejora la salud emocional, según un estudio científico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de la Brighton and Sussex Medical School destacó: “Los cambios más profundos en el flujo sanguíneo cerebral se asociaron con sensaciones de unidad, éxtasis y liberación emocional, conocidas colectivamente como ‘oceanic boundlessness’”. Los participantes reportaron una disminución del miedo y de las emociones negativas, y no se registraron efectos secundarios desfavorables.

Oceanic Boundlessness: qué es y por qué importa

En el estudio, la mayoría de los participantes experimentó lo que la ciencia llama oceanic boundlessness: una sensación intensa de unidad, paz y claridad mental, acompañada de la pérdida del miedo y una percepción ampliada de sí mismos.

Este fenómeno, definido y medido en investigaciones internacionales como una categoría científica —y no como una marca o término exclusivo—, suele aparecer en prácticas religiosas profundas y en estudios con psicodélicos, pero aquí surge solo con el trabajo de la respiración y música evocadora.

“Muchos describieron una profunda conexión y tranquilidad, lo que confirma que el breathwork puede ser una herramienta potente para modificar el estado emocional”, subrayó Amy Kartar. Lo más relevante: no se observaron efectos negativos, lo que respalda la seguridad del método.

Los resultados muestran una disminución
Los resultados muestran una disminución de emociones negativas y una transformación positiva en la percepción interna del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Radiografía del cerebro respirando: más que una práctica alternativa

Esta investigación marca la primera vez que se utiliza neuroimagen para mapear en tiempo real las modificaciones cerebrales durante el trabajo de la respiración guiada.

El Dr. Alessandro Colasanti, investigador principal, indicó: “El breathwork es una herramienta poderosa y natural de neuromodulación. Regula el metabolismo en todo el cuerpo y el cerebro, y tiene un enorme potencial como intervención terapéutica transformadora para condiciones que suelen ser tanto angustiantes como incapacitantes”.

El estudio incorporó no solo reportes subjetivos, sino también variables fisiológicas objetivas, como la variabilidad de la frecuencia cardíaca y los patrones regionales de flujo sanguíneo cerebral. Esta aproximación fortalece la solidez de los hallazgos y sienta bases para futuras réplicas e investigaciones adicionales.

Limitaciones y próximos pasos: precaución y potencial

Según los autores, aún persisten “preguntas abiertas” que requieren estudios con más participantes y grupos de control capaces de aislar el efecto específico de la música. “Nuestro estudio es de carácter exploratorio y requiere replicación con muestras más numerosas y grupos de control que permitan aislar el efecto específico de la música”, advirtió Kartar.

El fenómeno 'oceanic boundlessness' surge
El fenómeno 'oceanic boundlessness' surge durante sesiones de respiración, generando sensaciones de unidad y claridad mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de las limitaciones, los datos reunidos ofrecen una validación sólida de cómo el trabajo de la respiración —potenciado por la música y un entorno seguro— puede generar cambios medibles en el cerebro y las emociones, señalando un horizonte nuevo para el desarrollo de terapias clínicas no farmacológicas.

Un recurso ancestral en camino renovado

Respirar es un acto tan antiguo como la humanidad misma, pero la ciencia revela ahora la profundidad de su influencia en la mente y el cuerpo.

El trabajo de la respiración o breathwork emerge como una técnica capaz de transformar la relación entre la subjetividad y los procesos fisiológicos. Como concluye Amy Kartar: “Fue emocionante explorar un área tan novedosa; aunque muchas personas reconocen anecdóticamente los beneficios del breathwork, este estilo ha recibido muy poca atención científica. Estamos profundamente agradecidos a quienes participaron y permitieron avanzar en el conocimiento”.

A la espera de nuevos estudios, la respiración guiada se perfila como una vía accesible, segura y poderosa para fortalecer la salud emocional.

Temas Relacionados

RespirarRespiraciónEmocionesCerebroSalud emocionalBreathworkNewsroom BUE

Últimas Noticias

El origen de la Luna: cómo las rocas de las misiones Apolo dieron paso a la teoría del gran impacto

Las muestras traídas en 1969 permitieron descartar hipótesis previas sobre el origen del satélite y consolidaron la idea de una colisión colosal con la Tierra primitiva. Hoy, el programa Artemis busca profundizar ese legado científico con nuevas expediciones

El origen de la Luna:

¿El tiburón ballena es peligroso? La realidad detrás de las cicatrices que sufren por culpa de los humanos

Un estudio realizado por investigadores de Indonesia, Australia y Nueva Zelanda halló que casi el 77% de los animales presenta heridas causadas por actividades humanas

¿El tiburón ballena es peligroso?

Qué es el síndrome de Guillain-Barré, la enfermedad que paraliza al sistema nervioso

Se trata de un trastorno neurológico poco frecuente en el que el sistema inmunitario ataca por error a los nervios, causando debilidad progresiva, entumecimiento e incluso parálisis y puede requerir cuidados intensivos

Qué es el síndrome de

Cómo Jerusalén enfrentó la falta de agua hace 2.800 años

Científicos del Instituto Weizmann, a través de técnicas avanzadas de datación y análisis arqueológico, lograron determinar cuándo se implementó una solución hídrica clave en la ciudad bíblica y el alcance de su impacto en la gestión del agua

Cómo Jerusalén enfrentó la falta

Messi inspira a la ciencia: investigadores argentinos estudiaron cómo mejorar las tácticas de fútbol analizando el mejor Barcelona de la historia

Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA desarrollaron una herramienta para mejorar la performance del equipo y su juego. Estudiaron también las cinco ligas europeas más importantes y la cantidad de buenos pases entre jugadores

Messi inspira a la ciencia:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
FGR impugna libertad condicional de

FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr. tras ser vinculado a proceso

Brillos, transparencias y sastrería: las apuestas más espectaculares de la red carpet del Festival de Venecia

Exdirector de la PNP alerta que el crimen avanza sin control y propone una central C5 en Lima para frenar inseguridad

Temblor hoy en México: sismo de magnitud 4.2 en Baja California Sur

Clima en Ayacucho: el pronóstico del clima y las temperaturas del domingo 31 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
Hungría rechazó una nueva declaración

Hungría rechazó una nueva declaración de la UE contra Rusia y reforzó su oposición al apoyo militar y económico a Ucrania

Sánchez denuncia la "injusta" revocación de visados a Palestina y exige que se escuche su voz en la ONU

Melilla acusa al Gobierno central de "abandono" en la gestión de menores migrantes y critica "la exclusión" de Cataluña

Pedro Sánchez traslada su apoyo a Open Arms frente a las críticas de Abascal: "Defender España es defender la vida"

(Pre) Villarreal y Athletic Club buscan el pleno ante Celta y Betis y Osasuna visita al Espanyol

ENTRETENIMIENTO

La serie más exitosa de

La serie más exitosa de Netflix prepara su regreso: su temporada 1 generó más de 1.700 millones de horas de visualización

Karla Sofía Gascón será premiada como mejor actriz internacional en el Festival de Venecia

La esposa de Bruce Willis respondió a las críticas tras la decisión de trasladar al actor a una casa de cuidados especiales

Robbie Williams enfrentará una demanda por la autoría de “Angels”: los detalles del reclamo

Festival de Venecia: Julia Roberts defendió su película ‘After The Hunt’ ante los debates sobre el #MeToo y la cultura de la cancelación