La física argentina que desentrañó la partícula de Dios ganó el Premio internacional FWIS L’Oréal-Unesco 2025: “Soy feliz curioseando los orígenes del universo”

María Teresa Dova, destacada física de Argentina, ha sido galardonada hoy con el premio For Woman in Science (FWIS) L'Oréal-Unesco 2025 por su contribución al estudio de partículas fundamentales, incluyendo el bosón de Higgs, en el laboratorio CERN, la catedral de la física y la tecnología global (Gastón Taylor)

La búsqueda del conocimiento requiere determinación, paciencia y tiempo. Tres atributos que distinguen a María Teresa Dova, física argentina -graduada en la Universidad Nacional de La Plata, profesora UNLP e investigadora superior del Conicet- experta en alta energías, y quien intenta comprender los misterios de las partículas que forman el universo cuando se convierten en materia y mucho más.

Es que justamente lo que caracteriza a esta científica argentina no es su familiaridad para lidiar con preguntas complejas que aún muchas no tienen respuesta sobre la estructura profunda del universo, las partículas elementales, o las condiciones de energía que surgieron fracciones de segundos después del Big Bang, sino que ella misma cuenta con enormes chances de poder responder muchos de estos interrogantes.

“Queremos entender la estructura de la materia, del universo, las leyes que hacen que este universo sea como es. Aún hay muchísimas preguntas sin respuesta y la materia oscura es una de esas preguntas”, señaló Dova en una entrevista exclusiva con Infobae, en el Instituto de Física de La Plata (IFLP, CONICET-UNLP).

Dova fue distinguida hoy con el premio internacional L’Oréal-UNESCO For Women in Science 2025 (FWIS por sus siglas en inglés) por la región de América Latina y el Caribe, junto a otras cuatro científicas del resto de los continentes. Para muchos que siguen la valía y profundidad académica de este premio, es considerado la antesala segura de que una o varias de las ganadoras de esta 27° edición del FWIS serán candidatas a los Nobel venideros. Y la física argentina Dova ya ingresó a esa lista.

María Teresa Dova es investigadora superior del CONICET y profesora titular en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Hizo su posdoctorado en el laboratorio de física y tecnología más importante del mundo, el laboratorio CERN (Gaston Taylor)

La última en subir al podio en Estocolmo fue la bioquímica húngara Katalin Karikó -por su trabajo pionero con ARN mensajero-: primero recibió el FWIS en 2022 y luego el Nobel en 2023.

La profesora Dova -como siempre prefiere que la llamen- es doctora en física de altas energías y fue distinguida esta vez por su trabajo en la exploración de las partículas y fuerzas fundamentales que han dado forma a nuestro universo, además de su notable trabajo en el estudio de la física de rayos cósmicos. Sus contribuciones fueron clave en lo que se considera el descubrimiento más trascendente de la historia en 2012: la caracterización del bosón de Higgs y el nacimiento de una nueva física.

En aquel 2012 fue cuando el nombre de Dova llegó a los titulares de la prensa internacional al liderar el equipo de científicos argentinos que participó en el proyecto ATLAS en el renombrado Laboratorio CERN (por siglas en inglés de Organización Europea para la Investigación Nuclear), el mayor laboratorio de física de partículas del mundo, considerado la Catedral de la tecnología global.

La intérprete de la máquina de Dios

El laboratorio CERN está ubicado en la frontera suizo-francesa, y en su interior alberga al Gran Colisionador de Hadrones ( (LHC por sus siglas en inglés: Large Hadron Collider, el acelerador de partículas más grande y potente del mundo) en un túnel de 27 kilómetros de largo, a unos 100 metros por debajo de la tierra en la frontera entre Francia y Suiza.

Entrevista a María Teresa Dova - Corte 1

Estos equipos combinan lo mejor de la tecnología y de la física, aplicados al conocimiento, y que bien podrían ser dignos de la mejor película de ciencia ficción.

María Teresa fue una pieza fundamental en el descubrimiento del bosón de Higgs - el hallazgo de una partícula fundamental para comprender el origen del universo. “No es cualquier partícula; es única e irrepetible”.

La serie de experimentos hasta llegar al momento Eureka! del hallazgo se realizaron en la máquina Colisionador de Hadrones (LHC) o acelerador de protones, que permitió recomponer qué ocurrió luego del Big Bang, y cómo la energía se convirtió en materia y dio origen a todo: el universo, las estrellas, los planetas, las galaxias, a todo.

El saber popular editó estas ideas complejas para cualquier simple mortal y al Colisionador de Hadrones (LHC) -alojado dentro del laboratorio CERN- lo llamaron “la máquina de Dios”; a Higgs “la partícula de Dios”; y por supuesto a pesar de su incomodidad y pudor a María Teresa Dova, “la intérprete de la máquina de dios”.

El Gran Colisionador de Hadrones vive en el anillo de un túnel de 27 kilómetros, a unos 100 metros por debajo de Francia y Suiza. Sirvió para descubrir el bosón de Higgs, pero puede que nuevas investigaciones requieran algo aún mayor (AP)

El Colisionador de Hadrones (LHC) o acelerador de protones es el instrumento más grande nunca antes usado en la física, esta alojado en el Laboratorio CERN (siglas en inglés de la Organización Europea para la Investigación Nuclear), una de las catedrales de la tecnología global.

“Es muy importante que le contemos a la gente qué hacemos, cómo trabajamos los científicos - en mi caso los físicos- para mover las fronteras del conocimiento, que es en definitiva lo que lleva al avance de la civilización. El 2012 fue un punto muy alto en mi carrera, junto con la dicha de no estar sola en ese momento, porque los argentinos ya éramos parte de un experimento del Laboratorio CERN, que pudimos contribuir de manera sustancial a este histórico descubrimiento”, dijo durante la conversación con Infobae.

Desde la Universidad Nacional de La Plata, Dova fundó un grupo experimental en física de altas energías que hoy trabaja en colaboraciones internacionales como el Observatorio Pierre Auger, dedicado al estudio de los rayos cósmicos, y el experimento ATLAS en el CERN.

El experimento ATLAS - liderado por Dova y en el que participaron científicos argentinos y de todo el mundo- ha encontrado la primera evidencia de que el bosón de Higgs, la partícula que confiere masa a la energía, se descompone a su vez en dos leptones y un fotón (CERN/Europa Press)

— En 2012 alcanzaste un hito importante en tu carrera en el Laboratorio CERN, trabajando en el descubrimiento del bosón de Higgs. ¿Qué hace tan especial este descubrimiento?

— Todo lo que nos rodea, desde las personas hasta las galaxias, está compuesto por partículas. Pero ese universo pudo emerger porque esas partículas adquirieron masa fracciones de segundos después del Big Bang, gracias a un mecanismo que tiene asociado a esta partícula el bosón de Higgs.

En 2012, en el Gran Colisionador de Hadrones, logramos crear esta partícula repetidamente en las colisiones de protones, permitiéndonos estudiar estas partículas masivas e inestables que ya no existen en el universo actual, pero que formaron parte del universo primitivo.

La serenidad del pueblo, la música y los misterios del universo

“Queremos entender las leyes que hacen que este universo sea como es”, dijo Dova en diálogo con Infobae en el Instituto de Física de La Plata donde es docente e investigadora (Gaston Taylor)

La calma de Alberti, su pueblo natal en el centro bonaerense de la provincia de Buenos Aires contrasta con su vida más cerca del torbellino y la revolución; casi desde que se decidió por la física en vez de dedicarse a ser concertista de piano en sus tempranos 9 años.

Si bien cambió las partituras de Bach por la estructura del átomo y su actual objeto de estudio la materia oscura, la lógica según Dova sigue siendo la misma, dejarse fascinar por el mecanismo y el origen de las cosas, estudiarlo hasta desentrañarlo. Puede ser sobre un pentagrama o a través de experimentos que se repiten hasta el hallazgo en un acelerador de protones.

—Desde que eras muy pequeña, tuviste una especie de tensión entre dos pasiones, la música y la física. En un momento decidiste por la física. Ahora bien, viendo tu trayectoria se puede interpretar que no se trata de dos mundos tan disímiles. ¿Cómo lo sentiste vos?

— María Teresa Dova: Estudié piano desde que tenía cinco años y quería ser concertista. Absolutamente, hay una conexión entre ambas disciplinas. Ahora pienso mucho en la trayectoria de mi carrera profesional, y me doy cuenta de que la música y la física tienen muchos adjetivos comunes, como la creatividad y la perseverancia, incluso lo desafiante que es el trabajo en ambos mundos. No se trata de algo que se logre de un día para el otro. El desafío es constante.

Hay muchas similitudes entre la música y la física . Yo jugaba a encontrar un patrón matemático que diera lugar a una obra de Bach (N.de la R: Johann Sebastian Bach ). Y ahora, trato de encontrar las partículas elementales, esas fuerzas fundamentales que dieron forma a nuestro universo complejo. Hay muchísimos paralelos.

Hace décadas que Dova trabaja en experimentos del renombrado laboratorio CERN que aloja el Gran Colisionador de Hadrones (Anita Pouchard Serra)

— Entiendo que este descubrimiento del bosón de higgs confirma un mecanismo crucial para nuestro universo. ¿En qué se diferencia el bosón de Higgs de otras partículas?

— El bosón de Higgs no es simplemente otra partícula más descubierta al profundizar en las capas de la materia. Lo histórico del descubrimiento radica en que fuimos capaces de comprobar el mecanismo mediante el cual todas las partículas elementales adquirieron masa, dando forma al universo tal como lo conocemos hoy.

Entrevista a María Teresa Dova - Corte 2

— Mencionaste que el descubrimiento del bosón de Higgs es solo el comienzo. ¿Qué ocurre después de un logro tan significativo?

— Muchas veces me dicen: “Bueno, crearon el Higgs y ya está”. Sin embargo, desde 2012 no dejamos de trabajar. Cerramos un capítulo importante para la física de altas energías y abrimos uno nuevo, ya que el bosón de Higgs solo nos permite entender menos del 5% de la materia del universo. Ahora, queremos entender la estructura de la materia del universo, las leyes que hacen que este universo sea como sea como es. Hay muchísimas preguntas sin respuesta. La materia oscura es una de esas preguntas.

El laboratorio CERN, la catedral de la física y la tecnología global

La sede del Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) en Meyrin, cerca de Ginebra, Suiza (EFE/Valentin Flauraud)

Por qué se construyó un Gran Colisionador de Hadrones en el laboratorio CERN, Dova responde que esa es la manera que tienen los físicos experimentales de preguntar a la naturaleza, ni más ni menos que con experimentos.

“Si hay algo por lo que amo hacer física de altas energías, es porque tenemos la posibilidad de trabajar con instrumentos que son construidos en la frontera de la tecnología, instrumentos donde la ciencia básica y los desarrollos tecnológicos se van intercambiando, se van realimentando con un objetivo común que es la búsqueda del conocimiento”, dijo con entusiasmo a Infobae.

No siempre la respuesta de la naturaleza es lo que esperábamos: “la única manera de preguntarle cosas a la naturaleza es con experimentos. Y ahí entonces entramos los físicos de altas energías, que es nuestra especialidad, que tiene objetivos muy simples -continúa- pero muy fundamentales. Se trata de entender la estructura más profunda de la materia. Entender los bloques y las partículas fundamentales, y entender las fuerzas que hicieron que estas partículas se unan, que le den forma al universo tal como lo conocemos”.

El Gran Colisionador de Hadrones: la máquina de Dios por dentro

Dova lideró el equipo argentino en el experimento ATLAS del Gran Colisionador de Hadrones (LHC), donde en 2012 se confirmó la existencia del bosón de Higgs (Maximilien Brice/CERN)

El Laboratorio CERN aloja en la frontera entre Francia y Suiza al Gran Colisionador de Hadrones (LHC por sus siglas en inglés: Large Hadron Collider), que es el acelerador de partículas más grande y potente del mundo.

Este templo de la física implicó una inflexión tan fuerte en la historia de la ciencia que la hizo e hizo saltar a Maria Teresa de los papers y de sus experimentos indoor académicos a la tapa de diarios.

EL LHC es un anillo de 27 kilómetros de imanes superconductores que acelera y colisiona partículas, permitiendo a los científicos estudiar la estructura de la materia y el origen del universo.

Maria Teresa antes del momento paradigmático para la ciencia mundial del descubrimiento del bosón de Higgs ya había comprendido que ése era el lugar donde ella quería estar: “Trabajo en el laboratorio CERN hace ya varias décadas, desde que fui por primera vez a hacer mi postdoctorado”.

Grafico sobre la visión de la historia del Universo. El cosmos comenzó a expandirse con el Big Bang, pero unos 10 mil millones de años después, extrañamente comenzó a acelerarse gracias a un fenómeno teórico denominado energía oscura (NASA)

La nueva física y la materia oscura

Desde hace años, Dova y su equipo trabajan en la búsqueda de esa “nueva física”, como define a los modelos que se proponen ir más allá del conocimiento actual.

“Sabemos que la materia oscura existe porque afecta el movimiento de rotación de las galaxias. Pero no sabemos de qué está hecha. No refleja, no emite ni absorbe luz. Por eso la llamamos oscura. Lo interesante es que si existen partículas de materia oscura, podemos intentar producirlas en el acelerador, como hicimos con el Higgs”, asegura con determinación.

Esa detección, subraya, no sería directa, sino a través del análisis de los datos: “Nosotros podemos ver lo que no se ve, porque lo interpretamos como energía perdida, a partir del conocimiento completo que tenemos sobre la manera en que interpretamos esos datos”.

Científicas empoderadas que cambian el mundo

En 2014, Dova se convirtió en la tercera física en alcanzar el rango más alto dentro del Conicet, una institución fundada en 1958 (Anita Pouchard Serra)

El premio global FWIS sintetiza lo mejor del empoderamiento femenino y la inercia de visibilizar el trabajo de las mujeres científicas que aun necesita encontrar su total esplendor.

Esto definitivamente no es para cualquiera, es para esas mentes brillantes y generosas que después funcionan como propaladoras para que los simples mortales comprendamos el origen de la vida o del universo como si fuera un cuento de hadas.

Con el flamante premio For Women in Science 2025, Dova destacó la necesidad de visibilizar los logros de las investigadoras en ciencia. “Creo que si la visibilidad es abrumadora, en el momento que hay que dar promociones, en el momento que hay que elegir a mujeres, cuando hay una posición para un rol importante, poder elegir mujeres va a ser mucho más difícil de evitar”, señaló en diálogo con Infobae.

Dova insiste en que el problema de la desigualdad de género en las ciencias no tiene una única causa: “Siempre digo que es un problema multidimensional, no hay una única razón, pero la raíz está en la sociedad”. Cita como ejemplo el impacto de los estereotipos desde la infancia: “Hace poco me enteré que las primeras palabras de esta muñeca famosa de los años 90 fueron ‘qué difícil es la matemática‘. Eso es estigmatización”.

En sus investigaciones, el equipo de Dova utiliza inteligencia artificial desde hace más de dos décadas, incluyendo redes neuronales y técnicas de ciencia de datos (Gaston Taylor)

Durante su trayectoria, la científica argentina —primera universitaria de su familia— reconoce haber experimentado obstáculos. En una de sus primeras becas para realizar su posdoctorado, cuando se informó que viajaría con su familia, le advirtieron que ese apoyo económico no era “para personas con familia”. La situación se resolvió tras la intervención de sus profesores, y dos años después fue elegida para continuar en el experimento desde Argentina. “Ese fue el único momento en que sentí verdaderamente que algo pasaba por mi rol de mujer”, explicó.

Dova no considera haber enfrentado discriminación explícita en las colaboraciones internacionales, pero reconoce “pequeñas sutilezas” en el ámbito local: “Presentaba proyectos, a veces no me salían y decía ‘presentemos otro’. Nunca pensé ‘es porque soy mujer’. Pero ahora, mirando en retrospectiva, pienso que quién sabe”.

En 2014, se convirtió en la tercera física en alcanzar el rango más alto de investigadora en el CONICET desde su fundación en 1958. “Creo que este premio es importante también porque me da visibilidad y permite visibilizar los logros de las mujeres. Es fundamental trabajar en las vocaciones desde que las niñas son muy pequeñas, y también acompañar a las jóvenes cuando su carrera está despegando, pero a la vez quieren formar una familia. Hay que encontrar mecanismos para apoyarlas”.

Los físicos como impulsores de la IA

El programa de investigación del CERN cubre temas que van desde la estructura básica de la materia hasta los rayos cósmicos, y desde el Modelo Estándar hasta la supersimetría

Con extrema convicción, Dova postula que los físicos han tenido un rol crucial en el desarrollo de inteligencia artificial. Es y fue su materia prima desde hace tiempo en los experimentos y son los creadores de lo que hoy se denomina la ciencia de datos.

— Lo que hoy conocemos como los avances más profundos en Inteligencia Artificial y ciencia de datos, tiene un vínculo fundamental con las investigaciones en física, cómo lo explicarías

— La pantalla táctil y la web fueron inventadas cerca de donde trabajaba en mi posdoctorado en el CERN, por Tim Berners-Lee, para satisfacer necesidades de estos científicos. La web se ofreció de forma gratuita a la sociedad, marcando el inicio de lo que hoy reconocemos como una gran revolución en la sociedad de la información. Más adelante, cuando empezamos a trabajar con el Gran Colisionador de Hadrones, nos dimos cuenta de la necesidad de una tecnología para gestionar recursos computacionales distribuidos. Este requerimiento dio lugar a una nueva tecnología que hoy conocemos como la nube.

Y ahí quiero señalar un punto más en este cruce entre la ciencia dura, como la física, y la tecnología: la inteligencia artificial. Hoy se habla mucho de inteligencia artificial, pero nosotros llevamos más de dos o tres décadas trabajando con redes neuronales y algoritmos de este tipo. De hecho, me gusta decir que fuimos pioneros en lo que hoy se llama ciencia de datos, porque desde hace décadas estamos manejando colecciones de datos tan vastas y complejas que necesariamente tuvimos que desarrollar herramientas para procesarlas e interpretarlas.

La capacidad de liderazgo de María Teresa Dova y su dedicación extraordinaria a la formación de jóvenes científicos inspira a las generaciones futuras y llevó a Argentina a desempeñar un rol importantísimo en la física experimental a nivel global.

