Con inteligencia artificial, el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca se podría hacer más rápido

Los síntomas de insuficiencia cardíaca son tos, fatiga, debilidad, desmayos, y dificultad para respirar cuando está activo o después de acostarse, entre otros/ Christin Klose/dpa

La insuficiencia cardíaca se produce cuando el músculo cardíaco no bombea sangre de la manera que debería. Cuando eso sucede, la sangre a menudo retrocede y el líquido se puede acumular en los pulmones, lo que causa falta de aliento.

Un nuevo estudio presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), que se realizó en Ámsterdam, Países Bajos, reveló que los análisis con inteligencia artificial (IA) podrían ayudar a acelerar la detección de la insuficiencia cardíaca.

De acuerdo con los investigadores del Reino Unido que lo llevaron a cabo el uso de la IA para interpretar las imágenes de un ecógrafo portátil es comparable a la prueba de referencia para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca que se utiliza actualmente.

Observaron que si el análisis estándar de un ecocardiograma es realizado por un operador humano lleva una media hora. En cambio, la IA consigue interpretar esas imágenes en apenas un minuto. Esa diferencia supone una enorme reducción de tiempo y acelera, potencialmente, de manera significativa las esperas para obtener diagnósticos de problemas cardíacos.

En el Reino Unido se usó la inteligencia artificial para interpretar las imágenes de un ecógrafo portátil y se observó que es comparable a la prueba de referencia para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca que se utiliza actualmente/Archivo

Los resultados presentados en el congreso proceden del estudio OPERA, que fue parte de una colaboración entre la Universidad de Glasgow, AstraZeneca, el NHS Greater Glasgow & Clyde y el NHS Golden Jubilee para evaluar la eficacia de la tecnología de IA en pacientes con insuficiencia cardiaca.

Los resultados muestran que las imágenes de ecografía cardiaca interpretadas con IA, incluidas las tomadas con un dispositivo portátil, son tan eficaces como el uso de un ecógrafo típico manejado por un experto a la hora de medir la acción de bombeo del corazón.

La insuficiencia cardíaca es una enfermedad grave en la que el corazón es incapaz de bombear correctamente la sangre al organismo. Esta enfermedad puede causar una serie de síntomas que pueden ser debilitantes y afectar a la vida diaria de una persona. Se calcula que en el Reino Unido hay más de un millón de personas con insuficiencia cardíaca.

Las imágenes de la ecografía cardiaca que analizó la IA son tan eficaces como el uso de un ecógrafo típico manejado por un experto a la hora de medir la acción de bombeo del corazón, según los investigadores

En Escocia, 48.000 personas han sido diagnosticadas por su médico de cabecera, aunque los expertos estiman que hay miles más que viven con esta enfermedad sin saberlo. El diagnóstico precoz es vital, ya que el inicio temprano del tratamiento puede reducir el riesgo de hospitalización y mejorar la calidad de vida de los afectados.

De acuerdo con el doctor Ross Campbell, de la Universidad de Glasgow, que presentó los resultados en el congreso, “los nuevos y revolucionarios resultados de OPERA demuestran que la inversión en inteligencia artificial para la atención sanitaria puede reportar notables beneficios tanto a los pacientes como al sistema de salud”.

Se demostró -resaltó- que “la IA puede interpretar con precisión las imágenes de un ecocardiograma y, dado que puede elaborar un informe en una fracción del tiempo, esto podría marcar la diferencia a la hora de hacer posible el diagnóstico precoz de la insuficiencia cardiaca”.

La Universidad de Glasgow está probando la estrategia del estudio OPERA a través de un estudio global que llaman SYMPHONY. Consiste en probar si los informes de IA pueden detectar la insuficiencia cardíaca y conducir a un diagnóstico más precoz y a un tratamiento que salve vidas. El estudio global se lleva a cabo en Escocia, Dinamarca, Suecia, Canadá y Estados Unidos.

También en el último congreso de la Sociedad Europea de Cardiología , se presentaron resultados sobre un estudio en pacientes con obesidad e insuficiencia cardíaca/Archivo

También en el mismo congreso en Países Bajos, se presentaron resultados sobre otro estudio en pacientes con obesidad e insuficiencia cardíaca. Se trata del fármaco semaglutida, que es un medicamento para perder peso, y un medicamento relacionado dirigido a la diabetes, Ozempic.

El tratamiento con el fármaco “produjo grandes mejoras en los síntomas, las limitaciones físicas y la función de ejercicio”, en comparación con un placebo, explicó el autor del estudio, el doctor Mikhail Kosiborod, del Instituto Cardiaco Mid America de Saint Luke, en Kansas City, Estados Unidos.

En el ensayo, los pacientes obesos con insuficiencia cardíaca que tomaron el medicamento durante un año también mostraron “una mayor pérdida de peso, y menos eventos adversos graves, en comparación con el placebo”, añadió Kosiborod en un comunicado de prensa de la ESC.

La obesidad causa insuficiencia cardíaca por diferentes mecanismos. Por eso, controlar el sobrepeso es clave para prevenir problemas cardiovasculares /Archivo

La pérdida de peso es un factor clave, al reducir la “enfermedad metabólica” subyacente que contribuye a la insuficiencia cardiaca, escribió Yigal Pinto, profesor de cardiología de los Centros Médicos de la Universidad de Ámsterdam, en Países Bajos, en un editorial que se publicó en la revista The New England Journal of Medicine.

Indicó que el ensayo fue “relativamente pequeño” y que se necesitan mejores datos antes de lograr una comprensión clara sobre la forma exacta en que el medicamento ayuda al corazón. Aun así, Pinto afirmó que los nuevos hallazgos son “alentadores”, y añadió que “potencialmente añaden una opción adicional muy necesaria para estos pacientes”.