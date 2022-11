Una úlcera en la comisura de la boca puede ser un signo de la viruela del mono

Un paciente de 51 años tuvo una úlcera en la comisura de la boca como signo de la viruela del mono/ Deutsches Ärzteblatt international

La viruela del mono o viruela símica es una infección causada por el virus Monkeypox, que puede transmitirse a alguien a través del contacto cercano, personal y, a menudo, de piel con piel. Los pacientes suelen presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, malestar, lesiones en la piel y una hinchazón de los ganglios linfáticos en un plazo de 5 a 21 días.

En el Hospital Universitario de Bonn, en Alemania, se encontró que un paciente tuvo un síntoma de la viruela del mono que se desconocía hasta el momento: una úlcera en la comisura de la boca. Esa úlcera se produjo como primer signo de infección por el virus de la viruela del mono.

Se han reportado 79.655 casos confirmados de viruela del mono en el mundo durante 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Archivo

Durante 2022, ya se han registrado 79.655 casos confirmado de viruela del mono en el mundo. La gran mayoría de los casos (78.682) se produjeron en países en los que no se habían diagnosticado casos anteriormente. Hubo 50 muertes por viruela del mono hasta el momento.

Desde el 23 de julio pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al brote de viruela del mono como emergencia de salud pública de importancia mundial. El número de casos nuevos semanales notificados en todo el mundo disminuyó un 40,7% en la semana del 24 al 30 de octubre en comparación con la semana anterior, según el último reporte publicado por OMS.

El mayor descenso proporcional de casos de viruela del mono se observó en la Región de las Américas (-41%) y la Región Europea (-38%). A pesar de estos descensos, la mayoría de los casos notificados en las últimas cuatro semanas procedían de la Región de las Américas (88,7%) y de la Región Europea (7,7%). Entre el 17 y el 30 de octubre, se notificaron un total de siete muertes en los Estados Unidos, Brasil (2) y Mozambique (1). En general, la Región de las Américas ha notificado el mayor número de muertes durante el brote de 2022.

Las personas con viruela símica o del mono presentan un sarpullido en la zona genital (pene, testículos, vagina y labios vaginales) o en el ano. Pero también las lesiones pueden aparecer en las manos, los pies, el pecho, el rostro o la boca.(Getty Images)

En la Argentina, hasta el 8 de noviembre se habían confirmado 808 casos de viruela del mono, según el Ministerio de Salud de la Nación. El promedio de casos confirmados de las últimas 4 semanas fue de 65,7 casos. La mediana de edad de los casos es de 34,5 años con un mínimo de 10 años y un máximo de 78 años.

Más allá de la situación epidemiológica, se siguen haciendo estudios sobre cómo afecta la infección a los pacientes. Se sabe que la infección por el virus que causa la viruela del mono puede presentarse inicialmente con muy pocos síntomas clínicos pronunciados y sin signos de infección, y sólo pueden ser visibles unas pocas vesículas cutáneas.

El investigador médico Stefan Schlabe y sus colegas en el Hospital Universitario de Bonno presentaron el caso de un paciente de 51 años que tuvo una úlcera en la comisura de la boca como primer signo de infección por el Monkeypox.

Además de las lesiones en la piel, los pacientes pueden tener fiebre, escalofríos, inflamación de los ganglios linfáticos, entre otros síntomas/Archivo

El paciente había consultado a su médico de cabecera porque tenía una vesícula en la comisura de la boca izquierda que había aparecido el día anterior. No presentaba signos clínicos de infección. Es una persona viviendo con el VIH, y su infección por ese virus estaba bien controlada desde hacía años, tanto virológica como inmunológicamente, con terapia antirretroviral.

El doctor Schlabe y su equipo publicó los detalles del caso en la revista especializada Deutsches Ärzteblatt, de la Asociación Médica Alemana y la Asociación Nacional de Médicos del Seguro de Enfermedad. Contaron que inicialmente la úlcera del paciente se trató con una pomada tópica combinada.

A los pocos días, el paciente desarrolló una úlcera dolorosa en la comisura izquierda de la boca y volvió a acudir a su médico de cabecera. Se tomó una muestra de la úlcera.

El contagio de la viruela se produce por el contacto directo con una persona que tiene el virus Monkeypox. Puede ocurrir al tener sexo oral, anal o vaginal, o tocar el área genital, abrazos, masajes y besos o el contacto cara a cara prolongado (Getty Images)

El testeo con la tecnología PCR permitió confirmar que se trataba del virus que causa la viruela del mono. Posteriormente se observó un aumento de las vesículas de viruela del mono en la piel, pero también en el paladar. Por la hinchazón creciente de la base de la lengua y a la dificultad para hablar, se decidió hospitalizar a la paciente para que recibiera tratamiento antiviral con tecovirimat, explicaron los investigadores.

Consultada por Infobae la especialista de la Sociedad Argentina de Dermatología y del Hospital Muñiz de la ciudad de Buenos Aires, Viviana Leiro, comentó que no han observado en Argentina casos similares al del paciente de Alemania. “Pero no me parece raro que una vesícula evolucione hacia una ulceración en la mucosa oral como ocurre en mucosa ano-genital. En el caso del paciente de Alemania parecería que era la única manifestación y descartaron otras etiologías”, afirmó la experta.

La mayoría de los pacientes con viruela del mono se benefician de los cuidados de sostén y del control del dolor. Generalmente no requieren internación. Pero la enfermedad depende de la respuesta inmunitaria de la persona. El pronóstico depende de múltiples factores, como el estado de salud inicial, las enfermedades concurrentes, los antecedentes de vacunación y las comorbilidades, los cuidados de apoyo y el control del dolor. Para algunos pacientes con riesgo de desarrollar un cuadro más grave debe considerarse el uso de tecovirimat, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC).

