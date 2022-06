Por qué las reinfecciones de COVID-19 llegaron para quedarse: las razones detrás de los refuerzos de las vacunas

Expertos explican que hay que seguir atentos a los cuidados preventivos para no infectarse de COVID (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

A lo largo de la actual pandemia por COVID-19 que ya lleva dos años y medio, los expertos infectólogos y a su vez la sociedad ha aprendido a lidiar con el coronavirus. Todos seguimos aprendiendo de este patógeno y los misterios que aún persisten respecto a su comportamiento.

Pero los expertos vienen diciendo desde hace rato que el coronavirus llegó para quedarse y que el patógeno se convertirá en una endemia o parte de la nueva normalidad. Así, parece que las reinfecciones de COVID llegaron para quedarse.

En 2020 las reinfecciones se consideraban raras. No había estadísticas y las personas buscaban protegerse como podían del virus, mientras la ciencia desarrollaba la herramienta más eficaz para hacerle frente, especialmente a su faceta más grave: las vacunas.

La cantidad de testeos ha disminuido en los últimos meses en todo el mundo (Getty Images)

Ya para 2021, se notificaban infecciones de avance en personas vacunadas, pero nuevamente, el riesgo era bajo. En el actual 2022, ese ya no es el caso para ninguno de los dos. A medida que surgen más variantes de coronavirus que esquivan el sistema inmunológico, las reinfecciones y las infecciones intercurrentes parecen cada vez más normales. Estados Unidos actualmente no está rastreando las reinfecciones de Covid . Sin embargo, investigadores del Reino Unido descubrieron que el riesgo de reinfección era 8 veces mayor durante la onda Ómicron que en la onda Delta del año pasado.

“No me sorprendería si vemos que las personas se infectan más de una vez al año”, explicó el doctor Anthony Fauci, principal asesor médico del presidente Joe Biden, en una entrevista con NBC News la semana pasada, aunque agregó que se siente optimista de que eventualmente se convertirá en un evento estacional, como la gripe. Los expertos afirman que el hecho de que las reinfecciones sean posibles no significa que las personas deban renunciar a todos los esfuerzos para prevenirlas, como lo es el hecho de mantenerse al día con las vacunas y usar barbijos en lugares cerrados con alta transmisión.

Los infectólogos insisten en que una persona se puede reinfectar si ya ha padecido la enfermedad previamente. O inclusive si ya tiene aplicado el esquema completo de 2 dosis y hasta los refuerzos. Para decirlo sin rodeos, sí. Los expertos están de acuerdo en que las reinfecciones son posibles, incluso en personas que ya han sido infectadas o que están al día con sus vacunas.

Los infectólogos están atentos a la aparición de nuevas variantes del coronavirus (REUTERS/Kathleen Flynn)

“Desafortunadamente, las reinfecciones no son inusuales para el coronavirus. Es solo la naturaleza de esta infección por virus”, indicó la doctora Akiko Iwasaki, profesora de inmunobiología en la Universidad de Yale. “El coronavirus que causa el covid no es único: otros tipos de coronavirus que causan resfriados comunes también pueden reinfectar. Pero esas reinfecciones pueden ocurrir cada dos o tres años, porque esos virus no cambian mucho”, sostuvo Fauci. Ese no es el caso del SARS-CoV-2 y, en particular, de las subvariantes Ómicron de rápida evolución, que son buenas para evadir la inmunidad existente. “Combine eso con el hecho de que la inmunidad de las personas disminuye naturalmente con el tiempo, dijo Iwasaki, y “no es tan sorprendente ver muchas reinfecciones ahora”.

Eso es especialmente cierto para las personas que se infectaron con la variante Ómicron original, denominada BA.1. Las subvariantes BA.4 y BA.5, que actualmente se están afianzando en los EEUU- son bastante diferentes de BA.1, por lo que “no es garantía” de que tener una infección por Ómicron en el pasado lo protegerá de las subvariantes posteriores, precisó el especialista.

Las reinfecciones no son inusuales para el coronavirus. Es solo la naturaleza de esta infección por virus (REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo)

¿Cuántas veces me puedo reinfectar?

Es imposible poner un número exacto de cuántas veces una persona puede volver a infectarse, dicen los expertos. Con un alto nivel de COVID actualmente propagado, cualquiera de nosotros tiene una buena posibilidad de estar expuesto a alguien que es contagioso y volver a infectarse.

“Que una persona se vuelva a infectar depende de la fuerza de la respuesta inmunitaria cuando estuvo expuesta, así como de si se ha vacunado recientemente”, aclaró la doctora Julie McElrath, directora de la división de vacunas y enfermedades infecciosas del Fred Hutchinson Cancer Centro en Seattle. “Las exposiciones múltiples al virus, que pueden no necesariamente provocar síntomas, podrían tener un lado positivo”, dijo McElrath. Cada vez que una persona se expone, la respuesta inmune madura y mejora. “Deberíamos considerar la reinfección como parte de la nueva normalidad. La esperanza es que con estas exposiciones múltiples se produzca una respuesta de anticuerpos que mejore continuamente”, agregó la experta.

Cualquiera de nosotros tiene una buena posibilidad de estar expuesto a alguien que es contagioso y volver a infectarse (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/File Photo)

¿Cuánto tiempo dura la inmunidad de Covid después de la infección?

“No se ha estudiado específicamente si una persona es menos susceptible a la reinfección en las semanas posteriores a una infección”, dijo Fauci.

Y concluyó: “No lo sabemos, pero según la experiencia de otras infecciones, si está infectado, probablemente haya un período de gracia de algunos meses en el que realmente tenga suficiente inmunidad continua para no volver a infectarse. En su mayor parte, es probable que tenga un período de protección de algunos meses. Pero después de eso, estamos viendo que disminuye”.

SEGUIR LEYENDO: