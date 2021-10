Según un informe de los CDC, la proporción de pacientes hospitalizados no vacunados con COVID-19 aumentó significativamente con Delta

Un informe de los CDC exploró la gravedad de la enfermedad entre adultos hospitalizados con COVID-19 confirmado por laboratorio antes y durante el período de predominio del SARS-CoV-2 B.1.617.2 Delta (EFE/ André Coelho)

La variante Delta es altamente transmisible; sin embargo, no se sabe con certeza si causa una enfermedad más grave en los adultos. Un flamante informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) alertó que la proporción de pacientes hospitalizados no vacunados con COVID-19 de entre 18 y 49 años aumentó significativamente con Delta como variante predominante .

A su vez, alertó que el análisis de los datos de COVID-NET de 14 estados no encontró aumentos significativos en la proporción de pacientes hospitalizados con COVID-19 con resultados graves durante el período en el que predominó la variante. Sin embargo, se registró que la proporción de pacientes hospitalizados no vacunados con COVID-19 de entre 18 y 49 años aumentó significativamente.

“La menor cobertura de vacunación en adultos de 18 a 49 años probablemente contribuyó al aumento de pacientes hospitalizados durante este período. Por eso, la vacuna COVID-19 es fundamental para todos los adultos elegibles, incluidos los adultos menores de 50 años que tienen tasas de vacunación relativamente bajas en comparación con los adultos mayores”, aseveraron los especialistas.

El estudio de los CDC enfatiza que "la vacuna COVID-19 es fundamental para todos los adultos elegibles" (REUTERS/Tami Chappell/File Photo)

A mediados de junio de 2021, B.1.671.2 (Delta) se convirtió en la variante predominante del SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, que circula en los Estados Unidos. En julio de 2021, era responsable de casi todas las nuevas infecciones por SARS-CoV-2 en los Estados Unidos.

Los datos de la Red de vigilancia de hospitalización asociada a COVID-19 de los CDC (COVID-NET), un sistema de vigilancia basado en la población para las hospitalizaciones asociadas a COVID-19, se utilizaron para examinar las tendencias en los resultados graves en adultos hospitalizados con COVID-19 confirmado durante los períodos antes (enero-junio de 2021) y durante (julio-agosto de 2021) el predominio de la variante.

Según los hallazgos, las tasas de hospitalización asociadas a COVID-19 entre todos los adultos disminuyeron durante enero-junio de 2021 (período anterior al Delta), antes de aumentar durante julio-agosto de 2021 (período Delta). Entre las pacientes COVID-19 hospitalizadas no embarazadas de la muestra con extracción completa de registros médicos y una disposición de alta durante el período anterior al Delta, la proporción de pacientes que ingresaron en una unidad de cuidados intensivos (UCI), recibieron ventilación mecánica invasiva (VMI) o murieron mientras estaban hospitalizados no cambió significativamente desde el período anterior al Delta al período Delta .

La proporción de pacientes hospitalizados no vacunados con COVID-19 de entre 18 y 49 años aumentó significativamente durante el período donde Delta ya se convirtió en el a variante predominante en los EEUU (Foto:Andina)

La proporción de pacientes hospitalizados con COVID-19 que tenían entre 18 y 49 años aumentó significativamente, desde el 24,7% de todas las hospitalizaciones en el período anterior al Delta, al 35,8% durante el período Delta. Cuando se examinó por estado de vacunación, el 71,8% de las hospitalizaciones asociadas a COVID-19 en el período Delta fueron en adultos no vacunados. Los adultos de 18 a 49 años representaron el 43,6% de todas las hospitalizaciones entre los adultos no vacunados durante el período Delta.

Desde el organismo sanitario norteamericano detallaron que no se observaron diferencias en la admisión a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) o muerte intrahospitalaria entre adultas hospitalizadas no embarazadas entre los períodos pre-Delta y Delta. Sin embargo, la proporción de adultos no vacunados de 18 a 49 años hospitalizados con COVID-19 ha aumentado a medida que la variante Delta se ha vuelto más predominante. La menor cobertura de vacunación en este grupo de edad probablemente contribuyó al aumento de pacientes hospitalizados durante el período Delta.

La vacuna COVID-19 es fundamental para todos los adultos elegibles, incluidos los menores de 50 años que tienen tasas de vacunación relativamente bajas en comparación con los adultos mayores, remarcaron los CDC. La menor cobertura de vacunación en este grupo de edad probablemente contribuyó al aumento de pacientes hospitalizados durante el período Delta.

Los CDC remarcaron que la vacuna COVID-19 es fundamental para todos los adultos elegibles (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Las tasas de hospitalización asociadas a COVID-19 aumentaron después de que la variante Delta del SARS-CoV-2 se volvió predominante. Sin embargo, la proporción de adultas no embarazadas de ≥18 años hospitalizadas con COVID-19 que ingresaron en una UCI, recibieron IMV o murieron durante su hospitalización no cambió significativamente durante este período. No se observaron diferencias significativas en la gravedad entre los períodos pre-Delta y Delta entre los pacientes hospitalizados completamente vacunados o no vacunados, en general o cuando se estratificaron por edad y estado de vacunación. Sin embargo, durante el período Delta, los adultos de 18 a 49 años representaron una mayor proporción de pacientes hospitalizados en comparación con el período anterior a Delta. Esto fue impulsado por el mayor número de pacientes hospitalizados no vacunados en este grupo de edad,

De manera similar a este análisis, un estudio anterior que examinó resultados similares durante marzo-diciembre de 2020 (antes del predominio de la variante Delta), encontró que las tasas de ingreso en UCI y muerte intrahospitalaria reflejaban las tasas de hospitalización de adultos para ese período. Estos hallazgos son similares a los análisis previos de niños y adolescentes, que no mostraron diferencias significativas en los resultados hospitalarios graves entre los períodos pre-Delta y Delta.

A medida que aumentaron las tasas de infección con la variante Delta, otros estudios también han mostrado mayores riesgos de hospitalización asociada, y un gran estudio canadiense encontró un mayor riesgo de ingreso en la UCI y muerte entre una cohorte de personas infectadas con la variante Delta. Sin embargo, a diferencia de este análisis, estos estudios no se limitaron a personas ya hospitalizadas. Aunque la tendencia creciente en las hospitalizaciones que resultan en el ingreso en la UCI o la muerte en el hospital entre los adultos de 50 años o más no fue estadísticamente significativa, “se seguirán examinando las tendencias en estos resultados a medida que se identifiquen los resultados de casos adicionales en los últimos meses de predominio de Delta”, especificaron.

Las tasas de hospitalización asociadas a COVID-19 aumentaron después de que la variante Delta del SARS-CoV-2 se volvió predominante (Foto: Pixabay)

Entre los pacientes hospitalizados no vacunados, la proporción de adultos de 18 a 49 años aumentó durante el período Delta, mientras que la proporción de 65 años o más disminuyó, mientras que la distribución por edades entre los pacientes hospitalizados completamente vacunados se mantuvo estable durante todo el período de estudio. Todos los grupos de edad incluidos en este estudio fueron elegibles para recibir las vacunas COVID-19; sin embargo, al 31 de agosto de 2021, la proporción de adultos ≥65 años que están completamente vacunados (81,7%) es mucho mayor que la de adultos de 18 a 64 años (58,6%). Las diferencias en la cobertura de vacunación entre grupos de edad posiblemente contribuyeron al cambio en la distribución proporcional de edad de los pacientes hospitalizados durante el período de predominio Delta.

Los CDC sin embargo hicieron una salvedad: los hallazgos del informe están sujetos a al menos seis limitaciones. En primer lugar, las hospitalizaciones asociadas a COVID-19 podrían estar subestimadas porque las prácticas de prueba podrían haber dado lugar a que algunas personas fueran admitidas pero no se sometieran a pruebas para el SARS-CoV-2.

En segundo lugar, el número de hospitalizaciones entre los adultos de 18 a 49 años es relativamente pequeño, y el ingreso en la UCI, la recepción de VMI y la muerte intrahospitalaria son resultados relativamente raros entre los grupos de edad más jóvenes, lo que limita la capacidad de examinar la significación estadística de algunos resultados entre este grupo de edad. En tercer lugar, el área de captación de vigilancia de COVID-NET representa aproximadamente el 10% de la población de EE. UU. por lo tanto, estos hallazgos no deben generalizarse a nivel nacional. En cuarto lugar, durante los períodos de mayor hospitalización y capacidad hospitalaria limitada, Los umbrales clínicos para la hospitalización y la admisión en la UCI podrían cambiar y potencialmente podrían ocultar las tendencias en el aumento de la gravedad. En quinto lugar, el análisis no tuvo en cuenta la propensión de las personas a vacunarse y, por lo tanto, no pudo determinar la eficacia de la vacunación para reducir los resultados graves. Finalmente, los datos presentados son preliminares y podrían cambiar a medida que se identifiquen y notifiquen casos adicionales, incluidos los casos de julio y agosto que aún no tienen una disposición de descarga.

Las tasas de hospitalizaciones asociadas a COVID-19 en adultos aumentaron durante julio-agosto de 2021 a medida que la variante Delta se volvió predominante en los Estados Unidos. Aunque esta variante es más transmisible, este estudio no encontró proporciones significativamente mayores de hospitalizaciones con ingreso en UCI, recepción de VMI o muerte intrahospitalaria en adultas hospitalizadas no embarazadas. La proporción de adultos no vacunados de 18 a 49 años hospitalizados con COVID-19 ha aumentado a medida que la variante Delta se ha vuelto más predominante. La vacuna COVID-19 es fundamental para todos los adultos elegibles, incluidos los menores de 50 años que tienen tasas de vacunación relativamente bajas en comparación con los adultos mayores.

