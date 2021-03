El dolor físico en las mujeres no es tomado tan en serio como en los hombres

Dolor en el hombro en una mujer (imagen ilustrativa)

Un nuevo estudio de psicología publicado en The Journal of Pain (El Diario del Dolor) sugiere que el dolor físico de las mujeres no se toma tan en serio como el de los hombres, aunque estas manifiesten sufrimiento en expresiones faciales.

Los hallazgos revelan no solo que el observador promedio tiende a subestimar la intensidad del dolor crónico de hombro en las mujeres en comparación con los hombres, sino que también son más propensos a sugerir la psicoterapia como tratamiento.

La forma en que nuestros rostros responden al dolor es uno de los signos más obvios de sufrimiento en las personas y, sin embargo, estudios anteriores han demostrado que nuestras percepciones de las expresiones de dolor tienen un sesgo de género.

A menudo se piensa que las mujeres son más sensibles al dolor o más propensas a exagerar su sufrimiento, mientras que se supone que los hombres son más estoicos, con un umbral más alto de agonía. Ninguna cuenta, al parecer, es digna de confianza.

Esto ha dado lugar a algunos resultados contradictorios en investigaciones anteriores. A veces, por ejemplo, se considera que los pacientes femeninos tienen más dolor porque a menudo informan y muestran su dolor con más libertad que los pacientes masculinos. Como resultado, las pacientes de sexo femenino en algunos estudios parecen recibir más analgésicos.

En muchos otros casos, sin embargo, se supone que las pacientes exageran su dolor. Como tal, sus expresiones faciales podrían descartarse como una medida válida de su sufrimiento y, como resultado, podrían recibir menos analgésicos.

Las ideas sesgadas sobre las expresiones faciales pueden muy bien influir en esta discrepancia, pero incluso cuando las expresiones de dolor son similares, la nueva investigación sugiere que todavía hay más sesgos en juego.

Las expectativas del rol de género sobre la resistencia al dolor y nuestra voluntad de informar el dolor también podrían estar creando un obstáculo para el tratamiento eficaz del dolor, tanto en el hogar como posiblemente en el entorno clínico.

“Cuanto más dispuestos los perceptores creen que las mujeres deben informar del dolor que los hombres, menos dolor perciben que tienen las pacientes”, explican los autores .

“Es importante destacar que estos sesgos se observaron mientras los participantes veían a los pacientes reales con dolor clínico genuino y cuando controlaban la expresividad facial del dolor y el dolor auto informado de los pacientes”, agregan

En el primer experimento del estudio, a 50 participantes cotidianos en los Estados Unidos, no del ámbito de la salud, se les mostró una serie de videos cortos, cada uno de los cuales mostraba el rostro de un paciente real con dolor crónico en el hombro.

Independientemente de si las expresiones faciales tenían la misma intensidad o no, los espectadores masculinos y femeninos calificaron el dolor de las pacientes como más bajo. En una escala de 0 a 100, desde absolutamente ningún dolor hasta el peor dolor posible, los pacientes masculinos recibieron una puntuación de dolor de más de dos puntos, en promedio, que sus contrapartes femeninas.

El segundo experimento amplió la primera parte del estudio entre 197 participantes, tres de los cuales eran trabajadores de la salud, y más de la mitad de los cuales tenían al menos una condición de dolor crónico o agudo propio.

Las pacientes femeninas tenían un 4 por ciento más de probabilidades que los pacientes masculinos de recibir psicoterapia, lo cual es una diferencia significativa. (iSotck)

Después de cada clip, el video se pausó con una expresión neutra, y nuevamente se pidió a los participantes que estimaran el dolor del paciente de 0 a 100.

También se pidió a los observadores que imaginaran que eran el médico del paciente y se les hicieron tres preguntas sobre las opciones de tratamiento: “Si tuviera que recetar analgésicos, ¿qué dosis le recetaría a este paciente?”; “Si tuvieras que prescribir psicoterapia, ¿cuántas sesiones prescribirías?”; y “¿Qué crees que ayudaría más al paciente, los analgésicos o la psicoterapia?”.

Las dosis y prescripciones se establecieron en una escala de 0 a 100, ya que la mayoría de las personas en el estudio no tenían experiencia en atención médica.

Al ejecutar un modelo de varios niveles de estos resultados, los investigadores encontraron que el segundo experimento coincidía en gran medida con el primero. Después de controlar el dolor auto informado de los pacientes y el nivel de expresividad facial del dolor, se percibió nuevamente que las pacientes tenían menos dolor en general.

Además, mientras que los observadores optaron por recetar medicamentos tanto a pacientes masculinos como femeninos, cuando se vieron obligados a elegir entre medicamentos y terapia para sus pacientes, las pacientes femeninas tenían un 4 por ciento más de probabilidades que los pacientes masculinos de recibir psicoterapia, lo cual es una diferencia significativa.

Dolor de hombro en el hombre (imagen ilustrativa)

Al final del segundo experimento, se pidió a los participantes que completaran un cuestionario, que clasificaba su sesgo de género en el tema del dolor.

Este cuestionario final ha ayudado a proporcionar una explicación de los resultados del estudio. Al final, los participantes que creían que las mujeres eran más propensas a informar dolor que los hombres estimaron que las mujeres tenían menos dolor que los hombres y les recetaron menos medicamentos a las mujeres.

Al mismo tiempo, aquellos que pensaban que los hombres podían soportar más dolor (y también estaban menos dispuestos a informarlo) estimaron que el dolor en los pacientes masculinos era mayor y recetaron a este grupo más analgésicos.

Al final, parece que el observador promedio está utilizando sus suposiciones sobre el género para explicar los síntomas del dolor que ven en lugar de tomar el sufrimiento al pie de la letra.

En última instancia, esto ha provocado que la mayoría de los participantes en el estudio estimen erróneamente el dolor auto informado de un paciente en beneficio de los pacientes masculinos y en detrimento de las pacientes femeninas.

Estos hallazgos sugieren que el dolor de las mujeres se subestima en comparación con el de los hombres (Shutterstock)

“Juntos, estos hallazgos sugieren que el dolor de las mujeres se subestima en comparación con el de los hombres y se percibe que se benefician más [de] la psicoterapia, y que los estereotipos relacionados con el dolor de los perceptores pueden ser una fuente de estos sesgos de estimación y tratamiento del dolor”, concluyen los autores.

Si bien es posible que los resultados de este estudio no se extiendan por igual a las personas que están más familiarizadas con los signos de dolor físico (como los trabajadores de la salud), los autores dicen que sus hallazgos indican que “el participante promedio muestra un sesgo de género razonablemente fuerte y que otros factores como los estereotipos del dolor o los sesgos de percepción probablemente contribuyan a este sesgo”.

