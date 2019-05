Para Belinky, la mayoría de los tratamientos propuestos a nivel de engrosamiento y agrandamiento peneano no son efectivos principalmente en casos de penes de tamaño normal. "Uno puede con tratamientos quirúrgicos elongar el pene unos centímetros, pero en uno de tamaño normal no representa una significancia estadísticamente relativa y no tiene sentido realizarlos. Sí, sin embargo, en micropenes o penes anormales estas maniobras quirúrgicas pueden aumentar de 3 a 5 cm en promedio y con eso mejorar la apariencia de un micropene, duplicando su tamaño normal", explicó el especialista.