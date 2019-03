Según explicó en diálogo con Infobae Mariana Kersz, sexóloga y psicóloga especialista en terapia de parejas, el hombre, "mal educado por la industria pornográfica", llega al encuentro sexual y no sabe qué hacer. No sabe complacer a su pareja, no tiene las herramientas suficientes y muchas veces eso genera mucha ansiedad, frustración y claramente la pérdida de la erección.