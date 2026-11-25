Las cámaras de seguridad registraron cómo las ráfagas rompieron ventanas, derribaron tabiques y lanzaron equipos dentro del Autódromo Internacional Zilmar Beux, en Cascavel. No hubo heridos y la competencia se realizó el sábado, tras la suspensión de las actividades del viernes (X- Weather Monitor)

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Un fuerte vendaval destruyó parte de la sala de prensa y del espacio de dirección de carrera del Autódromo Internacional Zilmar Beux, en Cascavel, Paraná, durante los preparativos de la 40.ª edición de la Cascavel de Oro, aunque no dejó heridos por el momento y las competencias se realizaron al día siguiente.

El temporal golpeó el autódromo el viernes 20 por la tarde, cuando equipos, organizadores, periodistas y personal técnico se preparaban para las actividades previstas en el circuito del oeste de Paraná. La fuerza del viento rompió los ventanales de la sala ubicada sobre los boxes, derribó divisiones internas y desplazó mesas, computadoras y otros elementos de trabajo.

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Una cámara de seguridad registró la secuencia dentro del ambiente. Antes de las ráfagas más intensas, el cielo se oscureció detrás de las ventanas. Segundos después, los vidrios cedieron y los fragmentos cayeron sobre el piso, mientras parte de la estructura interna se desplomó entre muebles y equipos.

Las personas que se encontraban en el lugar corrieron para resguardarse cuando el viento irrumpió en la sala. Las imágenes mostraron cómo algunas divisiones se desprendieron y varios objetos fueron arrastrados o lanzados dentro del recinto por la presión de las ráfagas.

Tras el paso del vendaval, el suelo quedó cubierto de restos de vidrio. Mesas, notebooks y otros equipos aparecieron desordenados en distintos sectores de la sala de prensa y del área destinada a la dirección de la prueba.

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Hasta el momento no se registran heridos por este incidente (Captura de video)

Daniel Gomes, fotógrafo vinculado al evento, relató lo ocurrido en una publicación en redes sociales. “No tenemos idea de las fuerzas de la naturaleza y de lo pequeños que somos frente a todo esto. En pocos segundos, este ciclón se llevó vidrios de dos metros, arrojando todo lejos. A pesar del susto y de los daños, la Cascavel de Oro se realizó”, escribió.

El Sistema de Tecnología y Monitoreo Ambiental de Paraná informó que las ráfagas alcanzaron los 66,2 kilómetros por hora a las 16.15. La inestabilidad también provocó lluvias intensas y descargas eléctricas en la región durante la jornada.

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Las actividades programadas para el viernes en el autódromo fueron suspendidas por las condiciones meteorológicas y los daños ocasionados en las instalaciones. La organización reanudó el cronograma el sábado 21, cuando se disputaron las carreras de la Cascavel de Oro.

El video del episodio comenzó a circular el martes 24 a través de medios locales y redes sociales. Las grabaciones también permitieron observar el momento en que quienes estaban dentro reaccionaron ante el ingreso repentino de las ráfagas. Algunos intentaron alejarse de las ventanas y otros buscaron protección entre el mobiliario, mientras el viento levantaba papeles, equipos y fragmentos de la estructura.

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(Con información de O Globo)