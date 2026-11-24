Así se confirmó públicamente la nueva etapa familiar de ambos. (Luisa María Alcalde)

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Luisa María Alcalde compartió las primeras imágenes de su segunda hija, luego de que el nacimiento de la bebé trascendiera durante las últimas semanas. La consejera jurídica del Ejecutivo Federal publicó un breve video en su cuenta de Instagram en el que muestra uno de los pies de la recién nacida, sin acompañarlo de alguna descripción o mensaje.

La publicación apareció este martes 24 de noviembre de 2026 y generó reacciones de usuarios y figuras políticas cercanas a la funcionaria, quienes le enviaron felicitaciones por la llegada de su hija.

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Entre los comentarios destacaron los de Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, y Arturo Saldívar, quienes expresaron sus buenos deseos a la familia.

Hernández escribió: “¡Enhorabuena! ¡Felicidades!”, mientras que el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comentó: “¡Muchas felicidades!!!!”.

Felicitaciones para Luisa María Alcalde. (Luisa María Alcalde)

Luisa María Alcalde publica video de su bebé en Instagram

En la grabación difundida por la consejera jurídica únicamente aparece el pie de la pequeña. Como fondo musical utilizó la canción “Chiquita”, del cantante colombiano Camilo.

Alcalde no proporcionó información adicional sobre la recién nacida, por lo que hasta el momento no se conocen públicamente su nombre ni el lugar donde ocurrió el nacimiento.

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La publicación representa la primera imagen que la funcionaria comparte de manera pública relacionada con la llegada de su segunda hija.

Aunque no hubo un anuncio formal sobre el nacimiento, desde mediados de noviembre comenzaron a circular versiones de que la bebé ya había nacido, luego de algunos cambios en las actividades públicas de la pareja.

La funcionaria compartió un momento de su nueva etapa familiar.

Arturo Ávila solicitó licencia durante los días previstos para el nacimiento

El nacimiento de la hija de Luisa María Alcalde y Arturo Ávila habría ocurrido alrededor del viernes 13 de noviembre, de acuerdo con información publicada previamente por medios de comunicación.

Uno de los indicios fue la solicitud de licencia que presentó el diputado federal de Morena ante la Cámara de Diputados para separarse temporalmente de sus funciones legislativas del 9 al 13 de noviembre.

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La solicitud fue aprobada por el pleno el lunes 9 de noviembre y permitió que su suplente, Uriel Kislev Oliva Núñez, rindiera protesta para ocupar el cargo durante ese periodo.

A esto se sumó la ausencia de Alcalde de algunos espacios públicos y la disminución de sus publicaciones en redes sociales durante esos días.

Arturo Ávila solicitó licencia del 9 al 13 de noviembre; esperaba a su primera hija con Luisa María Alcalde. (@arturoavila_mx)

Entre los acontecimientos relacionados con la llegada de la bebé destacan:

9 de noviembre: la Cámara de Diputados aprobó la licencia temporal solicitada por Arturo Ávila .

13 de noviembre: fecha en la que, según versiones periodísticas, habría nacido la hija de la pareja.

24 de noviembre: Luisa María Alcalde publicó el primer video de la recién nacida en Instagram .

Reacciones: Citlalli Hernández y Arturo Saldívar estuvieron entre las figuras públicas que felicitaron a la funcionaria.

Luisa María Alcalde y Arturo Ávila esperan a su primera hija en común

La llegada de la bebé representa el primer nacimiento en común de la consejera jurídica y el legislador federal, cuya relación se hizo pública en septiembre de 2026.

La pareja recibió a su primera hija en común durante noviembre. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Durante meses circularon versiones sobre un posible romance entre ambos, luego de que fueran vistos juntos en distintos espacios, entre ellos un restaurante en Acapulco y un concierto de Rosalía en la Ciudad de México.

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La confirmación llegó el 15 de septiembre, cuando Alcalde publicó un video en el que mostró los preparativos para asistir al Grito de Independencia encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. En las imágenes aparecieron tanto Arturo Ávila como su hija Leonora.

Posteriormente, el 24 de septiembre, se dio a conocer que la pareja esperaba a su primera hija en común.

Leonora, la primera hija de la consejera jurídica

Con el nacimiento de la bebé, Luisa María Alcalde se convirtió en madre por segunda ocasión. Su primera hija, Leonora, nació en enero de 2025, fruto de su relación anterior con Zoé Robledo, actual director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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Por su parte, Arturo Ávila también tiene una hija de una relación anterior.

Hasta ahora, ni la consejera jurídica ni el diputado federal han compartido detalles adicionales sobre el nacimiento o el nombre de la recién nacida.

La publicación del 24 de noviembre constituye, por el momento, el primer acercamiento público de la pareja a esta nueva etapa familiar.