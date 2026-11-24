Para hacerlo, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) habilitó el portal OVICA y la aplicación móvil Tesorería CDMX, además de mantener activa una red de más de 8,800 puntos de cobro físicos distribuidos en la capital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de la Ciudad de México mantiene vigente para 2026 un esquema de descuentos por pronto pago del impuesto predial, vigente desde el 1 de enero. El beneficio contempla rebajas de hasta el 8% y la posibilidad de completar todo el trámite desde el celular, sin necesidad de acudir a una ventanilla.

Para hacerlo, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) habilitó el portal OVICA y la aplicación móvil Tesorería CDMX, además de mantener activa una red de más de 8,800 puntos de cobro físicos distribuidos en la capital.

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El esquema no se limita a la Ciudad de México: diversos municipios del Estado de México también aplicaron para 2026 esquemas escalonados de descuento por pago anticipado, con porcentajes y plazos definidos de manera local por cada ayuntamiento.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ofrece un discurso desde la tribuna del Congreso de la Ciudad de México.

Calendario de descuentos y fechas clave

El beneficio por pronto pago se concentra en los dos primeros meses del año y disminuye conforme avanza el calendario:

Hasta el 31 de enero de 2026: descuento del 8% sobre el monto total.

Durante febrero de 2026: descuento del 5%.

A partir de marzo: el pago se realiza sin ninguna bonificación.

La rebaja aplica únicamente cuando el contribuyente liquida el impuesto anual completo en una sola exhibición, es decir, cubriendo de forma anticipada los seis bimestres de 2026. Quien opte por pagar de manera bimestral, sin anticipar el año completo, no accede a este porcentaje de descuento.

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El sistema calcula y aplica la rebaja de forma automática al momento de generar el pago, siempre que la operación se realice dentro del plazo correspondiente. No se requiere ningún trámite adicional ni solicitud previa para obtenerla.

Un comprador cuenta billetes de dólar de baja denominación y monedas junto a un monedero sobre una mesa de mercado para realizar sus pagos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Documento necesario para iniciar el trámite

Antes de pagar, el contribuyente debe tener a la mano un único dato esencial:

Número de cuenta predial, disponible en el recibo del impuesto correspondiente al inmueble.

Con ese número es posible consultar el adeudo, generar el formato único de tesorería y visualizar de inmediato el monto con el descuento ya aplicado, según el mes en que se realice el pago.

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Cómo pagar el predial desde la app Tesorería CDMX

El trámite puede completarse sin salir de casa siguiendo estos pasos:

1. Descargar la aplicación Tesorería CDMX, disponible para dispositivos Apple y Android.

2. Registrarse en la app con correo electrónico y una contraseña.

3. Ingresar al menú de pagos y elegir la opción de Predial.

4. Capturar el número de cuenta predial que figura en el recibo.

5. Verificar el monto a pagar, que ya incluye el descuento por pronto pago si el trámite se realiza dentro del plazo.

6. Ingresar los datos de una tarjeta de débito o crédito para completar el pago.

7. Descargar el comprobante digital o guardar una captura de pantalla como respaldo del trámite.

Programa de regularización para deudores de predial, agua y multas

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 el Programa de Regularización con Beneficios Fiscales, dirigido a contribuyentes con adeudos de predial, agua y multas de tránsito en la Ciudad de México.

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El beneficio central es una condonación del 100% en multas y recargos acumulados por falta de pago oportuno del impuesto predial. El esquema aplica tanto para uso habitacional como comercial, siempre que se liquide el total del impuesto principal correspondiente al periodo vencido.

Quienes tienen inmuebles de bajo valor catastral pueden ponerse al corriente con un pago único de 1,000 pesos en el caso de viviendas, o de 2,000 pesos para pequeños comercios. El trámite requiere presentar una solicitud, en original y copia, ante cualquier Administración Tributaria o Administración Auxiliar, con cita previa.

El beneficio se extiende también a otros adeudos. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la SAF eliminan de forma total los recargos generados por el pago tardío del suministro de agua. En el caso de infracciones de tránsito, los automovilistas pueden obtener descuentos de hasta el 90% sobre el valor de la multa, excepto en sanciones por invasión de carriles confinados o por conducir bajo los efectos del alcohol.

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Al 15 de mayo de 2026, el programa había beneficiado a 150,865 capitalinos, con una recaudación acumulada de 680,409,492 pesos, según cifras publicadas por las autoridades de la ciudad., lo que facilita liquidar el monto anual completo sin afectar el flujo de efectivo inmediato.

El beneficio se extiende también a otros adeudos. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la SAF eliminan de forma total los recargos generados por el pago tardío del suministro de agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pago a través del portal OVICA

Como alternativa a la aplicación móvil, el pago en línea también puede realizarse desde el portal OVICA de la SAF, en la dirección ovica.finanzas.cdmx.gob.mx/adeudos.

El procedimiento en el portal sigue una lógica similar a la de la app: el contribuyente ingresa su número de cuenta predial, el sistema despliega el adeudo correspondiente y genera el formato único de tesorería necesario para completar el pago, ya sea de forma digital o para imprimirlo y pagarlo de manera presencial.

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Requisito para la cuota fija de grupos vulnerables

Además del esquema general de descuentos, existe un beneficio dirigido a un segmento específico de contribuyentes que no depende del mes de pago sino de ciertas condiciones personales y del inmueble.

Para acceder a la cuota fija de 68 pesos por bimestre, se deben cumplir estos requisitos:

Pertenecer a un grupo vulnerable: adultos mayores de 60 años, madres solteras, viudas o personas con discapacidad.

Que la propiedad tenga un valor catastral máximo de 2.8 millones de pesos.

Este beneficio sustituye el cálculo ordinario del impuesto por un monto fijo, independientemente del descuento por pronto pago aplicable al resto de los contribuyentes.

Pertenecer a un grupo vulnerable: adultos mayores de 60 años, madres solteras, viudas o personas con discapacidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras opciones de pago presencial

Para quienes prefieren acudir en persona, la Ciudad de México cuenta con más de 8,800 puntos de cobro habilitados, entre bancos, tiendas de conveniencia y kioscos de tesorería distribuidos en distintas alcaldías.

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El pago también puede realizarse desde el portal web de la SAF, en www.finanzas.cdmx.gob.mx, donde se puede consultar el adeudo, generar el formato de pago e imprimirlo para liquidarlo en cualquiera de las entidades financieras autorizadas.

Programa de regularización para deudores de predial, agua y multas

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 el Programa de Regularización con Beneficios Fiscales, dirigido a contribuyentes con adeudos de predial, agua y multas de tránsito en la Ciudad de México.

El beneficio central es una condonación del 100% en multas y recargos acumulados por falta de pago oportuno del impuesto predial. El esquema aplica tanto para uso habitacional como comercial, siempre que se liquide el total del impuesto principal correspondiente al periodo vencido.

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Quienes tienen inmuebles de bajo valor catastral pueden ponerse al corriente con un pago único de 1,000 pesos en el caso de viviendas, o de 2,000 pesos para pequeños comercios. El trámite requiere presentar una solicitud, en original y copia, ante cualquier Administración Tributaria o Administración Auxiliar, con cita previa.

El beneficio se extiende también a otros adeudos. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la SAF eliminan de forma total los recargos generados por el pago tardío del suministro de agua. En el caso de infracciones de tránsito, los automovilistas pueden obtener descuentos de hasta el 90% sobre el valor de la multa, excepto en sanciones por invasión de carriles confinados o por conducir bajo los efectos del alcohol.

Al 15 de mayo de 2026, el programa había beneficiado a 150,865 capitalinos, con una recaudación acumulada de 680,409,492 pesos, según cifras publicadas por las autoridades de la ciudad.