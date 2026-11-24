El Carril Escolar opera de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 8:30 a. m. y reactivó su funcionamiento el 27 de julio para el segundo periodo de 2026 - crédito Secretaría de Movilidad

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La movilidad en Bogotá tendrá seguimiento minuto a minuto este 24 de noviembre, con información sobre siniestros, bloqueos, manifestaciones, novedades de TransMilenio y cierres viales.

El reporte permitirá planear los desplazamientos con anticipación en la capital colombiana.

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Este martes 24 de noviembre de 2026, Bogotá tendrá una nueva jornada de pico y placa para vehículos particulares, taxis y transporte especial. La medida está regulada por la Secretaría Distrital de Movilidad y define la circulación según el último dígito de la placa.

Para los vehículos particulares, podrán circular los automotores cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0. La restricción regirá durante 15 horas, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., en las vías donde aplica la regulación.

Los taxis tendrán una rotación distinta: este martes no podrán circular los que tengan placas terminadas en 7 y 8. Los demás, incluidos los que finalicen en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0, podrán prestar sus servicios entre las 5:30 a. m. y las 9:00 p. m.

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La medida funciona de lunes a sábado, excepto los días festivos, mientras que para los vehículos particulares opera de lunes a viernes y no se aplica los fines de semana.