En un recorrido por Bogotá, el presidente asegura que las autoridades garantizan el orden para las actividades diarias y las marchas pacíficas, pero reitera que no se tolerarán bloqueos de vías ni actos de terrorismo urbano. (@ABDELAESPRIELLA/X)

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El presidente Abelardo De La Espriella, advirtió este jueves que actuará “con toda la firmeza y la fuerza legítima del Estado” ante cualquier bloqueo de vías o acto de terrorismo urbano durante el paro nacional del 19 de noviembre, al tiempo que garantizó la libre movilidad en Bogotá tras recorrer personalmente la ciudad.

De La Espriella recorrió Bogotá desde tempranas horas de la mañana y afirmó que la ciudad transcurre con normalidad.

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Tras constatar el estado de las calles de la capital, el mandatario publicó un mensaje en sus redes sociales en el que distinguió entre el derecho constitucional a la protesta pacífica y los actos de violencia. “La protesta es un derecho constitucional, pero la violencia no lo es”, escribió, e invitó a los ciudadanos a desarrollar con tranquilidad sus actividades cotidianas.

Abelardo De La Espriella publica un mensaje sobre las protestas en Bogotá y el despliegue de la Fuerza Pública para mantener el orden. (@ABDELAESPRIELLA/)

El Gobierno instaló un Puesto de Mando Unificado en la Casa de Nariño

Desde la sede presidencial, De La Espriella también instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta de la Fuerza Pública durante las movilizaciones. El mandatario afirmó que el Estado está desplegado para garantizar el orden público y la libre movilidad en todo el territorio nacional.

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La jornada de paro nacional fue convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), sindicatos, movimientos sociales y sectores de oposición que rechazan el proyecto de ley de rescate económico del Ejecutivo.

Cabe señalar que, las manifestaciones se desarrollan en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y otras ciudades del país, con concentraciones previstas desde las primeras horas de la mañana.

El expresidente Petro lidera la oposición en las calles este 19 de noviembre

El expresidente Gustavo Petro pidió salir a las calles ante la carestía de la comida (@petrogustavo/X)

La movilización cuenta con el respaldo del exmandatario Gustavo Petro, quien calificó las propuestas económicas del Gobierno de “propuestas de hambre y de pobreza”. A diferencia de las marchas del pasado 14 de octubre, esta jornada tiene una consigna más concentrada: el rechazo a la reforma tributaria impulsada por la administración De La Espriella, que incluye cambios al impuesto de renta y posibles incrementos en aportes a salud.

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El Gobierno anunció que aplicará el decreto que regula las instancias de diálogo y define los casos en que podrá intervenir la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi).

“No voy a aceptar ni bloqueos de vías ni terrorismo urbano”, advirtió el presidente

En declaraciones a medios durante su recorrido por la capital, De La Espriella fue más directo: “Estoy haciendo un recorrido por Bogotá y todo transcurre en normalidad. La invitación es a que salgan, a que realicen sus actividades diarias, porque aquí está el Gobierno y la Fuerza Pública garantizando que los ciudadanos de bien puedan hacer lo que normalmente hacen”, afirmó el mandatario.

(Red social X)

El jefe de Estado reconoció el derecho a la protesta pacífica, pero trazó una línea clara frente a los bloqueos: “El que quiera marchar pacíficamente, bien puede hacerlo, ese es un derecho que reconoce la Constitución. Pero no voy a aceptar ni bloqueos de vías ni terrorismo urbano, porque vamos a responder con toda la contundencia y la fuerza del Estado”, sostuvo.

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En Bogotá hubo bloqueos intermitentes desde la madrugada

Los primeros incidentes en la capital se registraron desde las 6:07 a.m., cuando una manifestación detuvo el tráfico en la avenida Primero de Mayo con carrera 10. Tras la intervención de los equipos de Diálogo Social de la Secretaría Distrital de Gobierno, los manifestantes acordaron retirarse a la zona peatonal y no bloquear vías.

Un episodio similar se presentó en Bosa Estación, donde un grupo ocupó momentáneamente la calzada antes de regresar al andén.

Las marchas principales en Bogotá están convocadas desde las 9:00 a.m. en el Parque Nacional, con destino a la Plaza de Bolívar. La Secretaría de Movilidad advirtió sobre posibles afectaciones en la carrera Séptima, la calle 26, la carrera 13 y en rutas de TransMilenio, que inició su operación con normalidad a las 4:30 a. m.

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