Congresista del Pacto Histórico que presentó título universitario adulterado también habría falsificado su tarjeta profesional (Cámara de Representantes/sitio web)

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La representante a la Cámara por el Pacto Histórico Luz Verónica Estrada Holguín quedó bajo cuestionamientos por la validez de los documentos con los que acredita su formación como ingeniera de Minas y Metalurgia. Una comunicación de la Universidad Nacional de Colombia indica que no figura como egresada de ese programa en la sede Medellín y desconoce la procedencia de un registro de diploma presentado ante el organismo que regula el ejercicio profesional.

“La copia del registro de diplomas de Ingeniera de Minas y Metalurgia, presentada por la señora Estrada Holguín en su entidad, no fue expedida por esta Universidad y Sede”, puntualiza el escrito. La institución indicó además que trasladaría la información a la autoridad jurisdiccional competente ante una posible falsedad en documento público.

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En la carta del 23 de octubre de 2025, la Universidad Nacional desconoció el registro del diploma presentado ante el Copnia - (Unal)

La respuesta de la institución de educación superior también puso en duda la vigencia de la tarjeta profesional que aparece en una fotografía de la congresista. Caracol Radio informó que consultó los sistemas del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) y no halló certificados de vigencia ni de antecedentes disciplinarios asociados a Estrada.

“Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 842 de 2003 y de acuerdo con el procedimiento adoptado por el COPNIA, se procedió a la revisión de los listados de graduados remitidos por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, en dicho procedimiento no se encontró a la señora LUZ VERONICA ESTRADA HOLGUIN hubiera egresado del programa de “INGENIERA DE MINAS Y METALURGIA” de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA”.

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Esta es la tarjeta profesional falsa de Luz Verónica Estrada (@Tatan-Rosas/X)

El organismo confirmó que nunca se le entregó la tarjeta profesional para ejercer labores relacionadas con la ingeniería, puesto que no cumplía con los parámetros determinados para la obtención del documento, por lo que el documento que circula en redes es falso.

“Confírmase en su integridad la Resolución Regional RS2025S0ANTA0015 del 04 de noviembre de 2025, expedida por la Secretaría del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Secretaría Regional Antioquia, que denegó la solicitud de Matrícula Profesional presentada por la señora LUZ VERONICA ESTRADA HOLGUIN], quien presentó solicitud de expedición de Matrícula Profesional por la denominación de INGENIERA DE MINAS Y METALURGIA egresada de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, por no cumplir con los requisitos legalmente establecidos, atendiendo las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo”.

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Luz Verónica Estrada Holguín presentó solicitud de expedición del documento, pero fue denegada por no cumplir con los requisitos legalmente establecidos - (@EspinosaRadio/X)

La entidad encargada de controlar, inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingeniería informó que instauró una denuncia penal en contra de la congresista.

“ARTÍCULO SEGUNDO: Instáurense por parte de la Secretaría Regional Antioquia, la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, solicitando que se constituya al COPNIA en calidad de víctima y como parte interesada para el seguimiento a la acción penal, dada la obligación legal de este Consejo, en proteger a la ciudadanía del eventual mal ejercicio profesional, e inspeccionar, controlar y vigilar dicho ejercicio”.

Y agregó: “Remítase, por parte de la Secretaría Regional Antioquia, copia de la presente resolución, así como de los documentos que la soportan, a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, en su calidad de tercero interesado para los fines que estimen pertinentes”.

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Pacto Histórico investigará a Luz Verónica Estrada en su Comité de Ética

El Pacto Histórico pidió el 18 de noviembre de 2026 a su Comité de Ética que investigue las denuncias por la presunta falsificación del título de pregrado y la tarjeta profesional de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín, un caso que también podría ser puesto en conocimiento de la autoridad judicial por una posible falsedad en documento público.

La decisión fue comunicada por la Coordinación Nacional Provisional de la colectividad, que solicitó activar los mecanismos disciplinarios internos, examinar los hechos con rigor y resolver la situación de la congresista “a la mayor brevedad posible”.