El pronunciamiento de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue en su cuenta oficial de X (@ClaudiaLopez/X)

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La excandidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, denunció en su cuenta oficial de X que le retiraron su esquema de seguridad.

Según Claudia López, la decisión obedecería a una presunta represalia política por parte del Gobierno de Abelardo de la Espriella y del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Fabián Blanco.

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“Por retaliación política el gobierno de Abelardo y su director de la UNP retiraron mi esquema de seguridad”, indicó.

Claudia López denunció en su cuenta oficial de X que le retiraron su esquema de seguridad (@ClaudiaLopez/X)

La exalcaldesa de Bogotá aseguró que no se callará y preguntó si “pasarán” del sicariato digital al físico en la administración de Abelardo de la Espriella.

“¿Pasarán del sicariato digital al físico en la Patria Miseria? En todo caso no me callaré“, indicó.

Claudia López cerró su mensaje en la red social X con un agradecimiento a los agentes que cuidaron su vida durante tantos años.

“A los servidores que cuidaron mi vida estos años mi gratitud infinita y eterna”, aseveró.

Claudia López cerró su mensaje en la red social X con un agradecimiento a los agentes que cuidaron su vida durante tantos años (Cristian Bayona/Colprensa)

La exalcaldesa Claudia López ha lanzado duras críticas contra el presidente Abelardo de la Espriella y su administración. La más reciente ocurrió cuando el jefe de Estado apareció vestido con camuflaje militar, armado y con una boina que llevaba el escudo del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), durante la presentación de los resultados de la operación Noah contra la estructura 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo.

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“Oiga 🤡 ya pasó Halloween! Quítese el disfraz y trabaje de Presidente en algo distinto de hacer show, clavarnos más impuestos, y producir más muertos y menos resultados”, escribió López. En el mismo mensaje etiquetó a De la Espriella y añadió las expresiones “#PatriaMiseria” y “#IVACristoRey (sic)”, expresó López en su momento.

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López afirmó que el mandatario debía respetar a las Fuerzas Militares y a sus integrantes (@ClaudiaLopez/X)

Revisión de los esquemas de seguridad

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó el 15 de octubre de 2026 una revisión técnica de los esquemas de protección asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP). La medida buscó establecer cuáles servicios contaban con respaldo en evaluaciones de riesgo y cuáles debían retirarse por falta de justificación.

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El mandatario sostuvo que su administración no mantendría con recursos públicos medidas de seguridad concedidas sin fundamentos. También dispuso un control continuo sobre las decisiones de la entidad encargada de proteger a funcionarios, líderes sociales y otras personas expuestas a amenazas.

De la Espriella afirmó que mantenía conversaciones diarias con el director de la UNP para revisar el destino de los recursos. Según explicó, el objetivo consistió en asegurar que los esquemas fueran asignados a personas con riesgos demostrables y no por solicitudes que carecieran de soportes suficientes.

Durante una intervención pública, el presidente cuestionó los casos en los que una denuncia publicada en redes sociales derivaba en la entrega de protección sin pruebas que acreditaran una amenaza. “Cualquier peludo monta un video y dice que lo amenazaron, y entonces el Estado tiene que salir corriendo a prestarle protección, pero esa payasada se acabó”, afirmó.

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Abelardo de la Espriella ordenó revisar los esquemas de protección asignados por la UNP (Colprensa/UNP)

El jefe de Estado señaló que ningún beneficiario conservaría un esquema si no existía una evaluación que sustentara la decisión. Aclaró que la revisión no afectaría a quienes enfrentaran condiciones reales de vulnerabilidad.

“Cuando se trata de proteger a los colombianos, no hay ideología ni partido. Es una obligación del Estado”, manifestó De la Espriella al referirse a los criterios que, según dijo, debían orientar el funcionamiento de la entidad.

El mandatario, que lideraba el movimiento Defensores de la Patria, vinculó el proceso con la situación fiscal del país. Consideró que el gasto destinado a seguridad debía responder a necesidades comprobadas y afirmó que las cuentas públicas atravesaban un momento crítico.

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Aunque solicitó que las revisiones se realizaran con criterios técnicos, pidió acelerar el desmonte de los esquemas que no cumplieran los requisitos. La instrucción apuntó a eliminar asignaciones injustificadas, mientras se preservaba la seguridad de personas con amenazas verificadas.

La decisión se produjo después de una revisión iniciada a finales de agosto de 2026, cuando la UNP retiró la protección de los exministros Armando Benedetti y Antonio Sanguino, además de otros exfuncionarios y personas cercanas al gobierno del expresidente Gustavo Petro.

El director de la entidad, Didier Blanco, afirmó durante un debate en la Cámara de Representantes que parte de ese proceso enfrentó dificultades porque varios antiguos funcionarios no devolvieron los vehículos que integraban sus esquemas.

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“Algunos exministros y exfuncionarios se llevaron los vehículos, no los han entregado. Eso tiene, de todas formas, un trámite donde tenemos que requerirlos, ellos recurren. Hay algunos que a pesar de que se fueron y ya no son congresistas, pueden tener situaciones personales de seguridad”, afirmó Blanco.