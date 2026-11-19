Un bizcocho de café servido en taza reposa junto a un microondas y varios recipientes con los ingredientes para su preparación casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Hay antojos que no pueden esperar y, cuando se trata de algo dulce, no siempre es necesario pasar horas en la cocina. Un cupcake de café preparado en microondas puede convertirse en ese pequeño gusto para acompañar una tarde de descanso, una pausa en el trabajo o una taza de leche caliente.

Esta receta destaca por su practicidad, pues permite preparar un pastelito individual con ingredientes básicos y sin necesidad de utilizar un horno convencional. Además, el café aporta un sabor intenso y aromático que combina perfectamente con la dulzura de la masa, dando como resultado un postre casero ideal para quienes disfrutan de los sabores tradicionales con un toque diferente.

PUBLICIDAD

Lo mejor es que no necesitas moldes especiales ni utensilios complicados. Una taza apta para microondas, algunos ingredientes de repostería y unos cuantos minutos serán suficientes para conseguir un cupcake suave y delicioso. Eso sí, es importante respetar las cantidades y vigilar la cocción para evitar que quede seco.

Ingredientes para preparar un cupcake de café en microondas

Una cuchara extrae una porción de bizcocho de café servido en una taza blanca junto a varios ingredientes de repostería y un microondas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para esta preparación obtendrás una porción individual. Las cantidades están pensadas para conseguir una mezcla equilibrada, con textura esponjosa y un agradable sabor a café.

Ingredientes:

4 cucharadas de harina de trigo.

2 cucharadas de azúcar.

1 cucharada de café soluble.

¼ de cucharadita de polvo para hornear.

3 cucharadas de leche.

1 cucharada de aceite vegetal.

¼ de cucharadita de esencia de vainilla.

1 cucharada de chispas de chocolate (opcional).

Una pizca de sal.

Puedes utilizar café soluble tradicional o descafeinado, dependiendo de tus preferencias. Si quieres intensificar el sabor, puedes agregar un poco más de café, procurando no excederte para conservar el equilibrio de la mezcla.

PUBLICIDAD

También es recomendable elegir una taza de cerámica apta para microondas, con capacidad suficiente para que la preparación crezca durante la cocción sin derramarse.

Preparación paso a paso: así puedes hacer tu pastelito de café

Un bizcocho de café servido en taza con crema batida y granos de café se presenta junto a un microondas y varios ingredientes de repostería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación es sencilla y no requiere experiencia en repostería. Lo importante es integrar correctamente los ingredientes para evitar grumos y conseguir una consistencia uniforme.

Paso 1. Mezcla los ingredientes secos.

En una taza amplia, agrega la harina, el azúcar, el café soluble, el polvo para hornear y la pizca de sal. Revuelve con una cuchara hasta distribuirlos de manera uniforme.

Paso 2. Incorpora los ingredientes líquidos.

Añade la leche, el aceite vegetal y la esencia de vainilla. Mezcla hasta conseguir una masa homogénea, sin restos de harina en el fondo ni en las paredes de la taza.

PUBLICIDAD

Paso 3. Dale un toque especial.

Si te gustan los postres con chocolate, incorpora las chispas a la mezcla. También puedes reservar algunas para colocarlas encima antes de llevar la preparación al microondas.

Paso 4. Cocina en el microondas.

Introduce la taza y cocina durante aproximadamente 1 minuto y 30 segundos a potencia alta. El tiempo puede variar según la capacidad y potencia del aparato, por lo que conviene revisar la consistencia y agregar intervalos de 10 a 15 segundos si todavía está crudo en el centro.

Paso 5. Deja reposar.

Retira cuidadosamente la taza, ya que puede estar caliente. Espera entre uno y dos minutos antes de comerlo para permitir que termine de asentarse la textura.

PUBLICIDAD

Consejos para conseguir un cupcake esponjoso y lleno de sabor

Un bizcocho de café con crema batida reposa en una taza junto a un horno de microondas y cuencos con ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los errores más frecuentes al preparar pasteles en microondas es excederse con el tiempo de cocción. A diferencia de un horno convencional, este electrodoméstico puede cocinar rápidamente la masa y dejarla demasiado firme si no se vigila. Por eso, es preferible comenzar con un tiempo corto y comprobar el resultado antes de prolongarlo.

Otro aspecto importante es no llenar demasiado la taza. La mezcla necesita espacio para crecer gracias al polvo para hornear. Lo recomendable es utilizar un recipiente cuya capacidad permita que la masa ocupe solamente una parte de su volumen inicial.

Para darle una presentación más atractiva, puedes terminar el cupcake con un poco de azúcar glas, crema batida, cacao en polvo o chocolate rallado. Si prefieres un sabor más intenso, unas gotas de café concentrado también pueden complementar la preparación.

PUBLICIDAD

Este postre se disfruta mejor recién hecho, cuando todavía conserva su suavidad y aroma. No obstante, puedes acompañarlo con una bola de helado de vainilla o un poco de yogur natural para darle otra dimensión.

Preparar un cupcake de café en microondas demuestra que no hace falta complicarse para disfrutar de algo dulce en casa. Con ingredientes sencillos, una taza y unos minutos puedes conseguir un pequeño pastelito que combina practicidad, sabor y ese irresistible aroma que convierte cualquier pausa en un momento especial.