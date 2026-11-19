El dólar subió $17,41 y se cotiza en $3.326,96 en Colombia (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

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El mercado cambiario inició el jueves 19 de noviembre de 2026 con una referencia de $3.326,96 por dólar en Colombia, de acuerdo con el dato divulgado por el Banco de la República. La cifra representó un aumento frente a los $3.309,55 establecidos para el miércoles 18 de noviembre.

La variación diaria fue de $17,41. Ese valor corresponde a la tasa oficial de referencia, mientras que las operaciones en casas de cambio pueden presentar montos distintos según la ciudad y cada establecimiento.

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En Bogotá, la moneda estadounidense se compra a $3.238 y se vende a $3.316. En Cali, las casas de cambio ofrecen entre $3.085 para compra y $3.265 para venta.

Cúcuta registró los precios más altos entre las ciudades incluidas en el reporte: $3.300 en compra y $3.340 en venta. En Medellín, el rango se ubicó entre $3.172 y $ 3.287.

Para Pereira, las cotizaciones informadas fueron de $3.200 para quienes venden divisas y $3.280 para quienes buscan adquirirlas. Los valores pueden modificarse durante el día según la disponibilidad de efectivo, la demanda local y las políticas aplicadas por cada casa de cambio.

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La volatilidad actual se sitúa en 7,05%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 15,9%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

Banco de la República fijó la tasa del dólar en $3.326,96 (EFE/SEBASTIÃO MOREIRA)

El panorama del dólar en Colombia para 2026

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales.

Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense.

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De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

Así cotiza el dólar este jueves en Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta y Pereira (REUTERS/Lee Jae-Won)

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo.

Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026. Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos.

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La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Casas de cambio publicaron nuevos precios del dólar para este 19 de noviembre (REUTERS/Yuriko Nakao)

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

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Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.