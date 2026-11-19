Luz Verónica Estrada inició su trayectoria política como líder social en el Suroeste de Antioquia y trabajadora minera en Marmato. (Universidad de los Andes)

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El nombre de Luz Verónica Estrada tomó una particular relevancia durante esta semana, después de que el ‘encontronazo’ con el canciller Omar Bula durante un debate de control político derivara luego en una investigación, y hasta posibles consecuencias penales, por una presunta falsificación de sus titulaciones académicas.

Estrada Holguín fue presentada a mediados de 2025 por el Pacto Histórico como campesina, líder social y dirigente política del suroeste antioqueño. En ese municipio desarrolló actividades con organizaciones de mujeres rurales y jóvenes del campo. Su trayectoria también está vinculada con Marmato, Caldas, donde trabajó contando coches en una mina.

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En su momento, la colectividad anunció que la joven de 27 años era ingeniera de minas y metalurgia, y había planteado la defensa del agua en el Suroeste de Antioquia junto con el respaldo a pequeños mineros.

La congresista sostenía en su momento que el sector enfrentaba estigmatización y propuso avanzar en la formalización de los mineros, además de entregarles herramientas para desarrollar una actividad compatible con el ambiente.

Del segundo lugar en la consulta del Pacto Histórico al Congreso

Estrada obtuvo más de siete mil votos en la consulta interna del Pacto Histórico y aseguró el segundo puesto de la lista al Congreso. (Cámara de representantes)

Obtuvo más de 7.000 votos en la consulta cerrada de octubre de 2025, resultado que la ubicó en el segundo puesto de la lista cerrada del Pacto Histórico y sorprendió a sectores de la izquierda de Antioquia. La dirigente llegó al Congreso con el respaldo de Carolina Corcho y del diputado Manuel García, y afirmó que consiguió su lugar en la consulta tras ganarse ese espacio en una asamblea previa de Colombia Humana.

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Con 27 años, es la congresista más joven del período legislativo 2026-2030, en el que representa a Antioquia e integra la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.

El 19 de junio de 2026, cuando aún era congresista electa pero no en ejercicio, el vehículo blindado en el que viajaba con su esquema de protección recibió dos disparos en la vía entre Urrao y Betulia, en el Suroeste de Antioquia. Según fuentes consultadas por El Tiempo en ese momento, uno de los proyectiles impactó en el parachoques. Hombres en motocicleta habrían sido los responsables del ataque, según relató el representante Alejandro Toro en un video publicado en X. “Aquí nos estamos jugando la vida”, afirmó.

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Tras salir de la zona, Estrada fue trasladada a la Estación de Policía de Betulia. Toro pidió en su momento garantías para candidatos, congresistas, líderes y lideresas, y solicitó a la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y el Gobierno nacional que reforzaran las medidas de seguridad.

El debate con Omar Bula y la investigación sobre su diploma

Ya posesionada como representante, Estrada participó en un debate de control político en la Comisión Segunda al que fueron citados los ministros de Relaciones Exteriores, Omar Bula; de Defensa, Jorge Eduardo Mora; y de Justicia, Iván Cancino. La sesión buscaba aclarar la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas y otras decisiones de política exterior tomadas durante los primeros 100 días del gobierno de Abelardo De La Espriella.

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Durante su intervención, cuestionó al canciller por una confusión de términos y por decisiones relacionadas con la participación de las Fuerzas Armadas en escenarios de conflicto. “El magnesio no es una tierra rara, es un material alcalicio terreo, para que le quede claro, ministro. Y el Escudo, eso es inrresponsabilidad de usted, señor ministro, mandar a pelear a la guerra y a la defensa”, dijo.

Sin embargo, Bula la corrigió en plena sesión: “Señora Luz Verónica, no es magnesio, es manganeso. Y sí es una tierra rara. Y no se dice ‘inrresponsabilidad’, se dice irresponsabilidad”.

La controversia se trasladó a redes sociales y se profundizó cuando la Universidad Nacional de Colombia informó que no encontró registros de que Estrada se hubiera graduado del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia.

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La Facultad de Minas de la sede Medellín señaló que revisó sus archivos físicos y digitales sin hallar constancia de que fuera egresada de esa institución. La universidad anunció que pondría la información en conocimiento de la autoridad jurisdiccional competente ante una presunta falsedad en documento público. Verónica Botero, decana de la Facultad de Minas en el año que figura en el presunto diploma, afirmó en X: “Presuntamente no, es falso completamente. Esa no es mi firma”.