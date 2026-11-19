David Faitelson respaldó a su compañero de TUDN, Gibrán Araige, tras la filtración sobre Armando León y su presunta falta de nivel para jugar en la Selección Mexicana (Especial)

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David Faitelson respaldó a su compañero de TUDN, Gibrán Araige, tras la filtración sobre Armando León y su presunta falta de nivel para jugar en la Selección Mexicana. Varios colegas habían salido a defender al delantero mexicano, quien recibió su primer llamado con el conjunto azteca en esta fecha FIFA donde México se midió ante Jamaica, aunque no sumó ningún minuto.

Araige aseguró que Armando León no fue ni siquiera considerado para ir a la banca en el partido contra los jamaiquinos en el Estadio BBVA de Monterrey debido a que el cuerpo técnico de Rafa Márquez no le vio nivel futbolístico.

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(Especial)

Usuarios y periodistas se lanzan contra Araige y sus declaraciones sobre Armando León

Periodistas como René Tovar cuestionaron la filtración difundida por Araige sobre la presunta falta de nivel de Armando León para mantenerse en la Selección Nacional. El periodista sostuvo que la responsabilidad no recae en la prensa, cuya labor es informar, sino en las personas cercanas al equipo de Rafael Márquez que han compartido información interna. También advirtió que esta versión puede afectar al jugador en lo anímico si regresa a Croacia sin actividad y con la percepción de que no cumplió con las exigencias del Tri.

El mexicano se ha consagrado como una pieza clave del equipo NK Osijek. (IG NK Osijek)

“No sé quién haya sido, pero quién filtró la información de que Armando León, presuntamente, no tiene el nivel para estar en Selección Nacional no tiene la menor idea del daño que le hace al seleccionado nacional. La prensa no tiene la culpa, es nuestra chamba, para nada, pero debería haber cuestiones éticas en el equipo de Rafael Márquez. Armando León deberá ser fuerte mentalmente. Imagínense: enviado a las tribunas, sin un minuto en el campo, y devuelto a Croacia con la etiqueta ‘sin nivel’. Mal ahí por los topos del Tri”. René Tovar

Al respecto, David Faitelson defendió el reporte de Gibrán Araige sobre la situación de Armando León y rechazó los ataques que el periodista recibió de algunos colegas tras difundir la información. Sostuvo que la labor de la prensa consiste en informar sobre hechos de interés público, sin ocultar ni manipular datos para evitar incomodidades dentro de la Selección Nacional.

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“Los periodistas no estamos ni para esconder ni para manipular la información. El reporte de Gibrán Araige fue muy bueno y exacto y solo tenía la intención de informar sobre lo que había sucedido con el futbolista Armando León. Si no le gusto a alguien, pues muy su problema”. David Faitelson

David Faitelson respaldó a su compañero de TUDN, Gibrán Araige, tras la filtración sobre Armando León y su presunta falta de nivel para jugar en la Selección Mexicana (captura de pantalla)

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¿Qué dijo Gibrán Araige al respecto?

Por su parte, Gibrán Araige aseguró que su publicación sobre León se limitó a informar los motivos por los que Rafael Márquez no lo consideró para la banca en dos partidos de la Selección Nacional.

El reportero de TUDN sostuvo que no tiene preferencia por algún centro delantero del Tri, expresó respeto por el intento del futbolista de consolidarse en Europa y atribuyó la controversia a interpretaciones y teorías surgidas después de su comentario.

“Nunca imaginé que dar una información sobre un jugador que prácticamente nadie ha visto jugar provocaría tanto ruido!!!A mí me da igual quién sea el centro delantero del Tri. Respeto a Armando León y admiro que busque triunfar en Europa. Lo único que hice fue informar por qué Rafa no lo consideró ni para la banca en dos partidos. ¡Eso fue todo! Lo demás son interpretaciones y teorías que algunos se inventaron, al grado de convertirlo en una campaña a favor de un delantero cuyo nombre ni siquiera mencioné en mi comentario". Gibrán Araige

Quién es Armando León

Armando León fue convocado por Rafa Márquez para el partido ante Jamaica por los cuartos de final de la Concacaf Nations League, tras la lesión que dejó fuera a Raúl Jiménez.

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El delantero, nacido el 18 de enero de 2000 en Ensenada, Baja California, suma cinco tantos en 13 partidos esta temporada. Fue titular en 11 compromisos y ganó lugar en el fútbol croata gracias a sus 1,89 metros de altura y su fortaleza en el juego aéreo.

León surgió de las fuerzas básicas de Pachuca y tuvo su estreno profesional con León en marzo de 2020 ante Juárez FC. Con La Fiera jugó nueve encuentros oficiales, convirtió un gol e integró los planteles campeones del Guardianes 2020 y la Leagues Cup 2021.

Armando León firmó en julio de 2026 un contrato por una temporada y se conviertió en el primer mexicano en el Osijek. (Facebook/ NK Osijek﻿)

También pasó por Alebrijes de Oaxaca, Rangers FC y FC Santa Coloma, ambos de Andorra. Llegó libre al Osijek, donde firmó un doblete contra Dinamo Zagreb y se ubicó entre los máximos anotadores de la liga croata.

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