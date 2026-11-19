Peter Manjarrés respondió con contundencia a quienes lo señalan por su carácter fuerte (@uparawards/Instagram)

Guardar

Peter Manjarrés salió al paso de las críticas sobre su supuesto mal genio y respondió con contundencia en una entrevista con la emisora Tropicana: “Soy jodido porque me gustan las cosas bien”.

El cantautor vallenato, conocido por su trayectoria impecable en el género, explicó que su exigencia nace del amor que siente por el vallenato y del daño que le causan los escándalos ajenos. El intérprete admitió ante los micrófonos de la emisora que carga con el peso de los errores de otros artistas.

PUBLICIDAD

“Yo sufro mucho por el género. A mí me gusta que las noticias sean positivas. Cuando alguien hace un escándalo, me da durísimo porque yo lucho mucho”, afirmó Manjarrés. Esa frustración, dijo, es la raíz de lo que muchos interpretan como un temperamento difícil.

Lo han insultado en aeropuertos por confundirlo con otro artista

El cantautor vallenato reveló que ha sido insultado en aeropuertos por personas que lo confunden con otros artistas del género (@petermanjarres/Instagram)

Pero más allá de la actitud que pueda tener el intérprete de temas como Que Dios te bendiga y Te empeliculaste, uno de los momentos más reveladores de la entrevista llegó cuando el artista contó que ha sido víctima directa de la mala reputación que, en ocasiones, pesa sobre el género.

“Me han insultado en un aeropuerto porque me confunden con otro artista y tengo que agachar la cabeza. Me dicen: ‘Todos los vallenatos son no sé qué’”, relató.

PUBLICIDAD

También recordó que, en otra ocasión, casi no lo dejaron entrar a un club porque lo confundieron con Diomedes Díaz: “Tocó levantarse un presidente y decir: ‘Dime qué tiene Peter que no tenga no sé quién’”, dejando en firme su postura del porqué le duele tanto cuando se presentan escándalos con otros de sus colegas.

“Nunca he consumido droga, no soy de escándalo”

Frente a los señalamientos, Manjarrés trazó una línea clara entre su imagen y la de quienes han protagonizado controversias dentro del folclor colombiano. “Soy profesional, nunca he consumido droga, no soy de escándalo, no soy perfecto, pero soy disciplinado”, afirmó sin rodeos.

Foto: Instagram @petermanjarres

El cantante reconoció que evita las entrevistas precisamente porque le genera rabia que los escándalos de otros terminen generalizando sobre todos los artistas vallenatos.

Con una reflexión cargada de ironía, Manjarrés cuestionó la costumbre de valorar a los artistas solo cuando ya no están. “Cuando me muera, sí van a decir eso. ‘Ay, ese man sí era disciplinado, ese man era el caballero’. No, las cosas hay que decirlas en vida”, expresó. El artista pidió cariño y reconocimiento mientras aún puede recibirlos, y cerró con filosofía: “Uno no es monedita de oro, como dice mi canción”.

PUBLICIDAD

Esta conversación con el medio citado inicialmente generó todo tipo de comentarios entre los internautas, con mensajes como: “Ese es mi ídolo de la nueva ola y todo lo que sostengo es un artista intachable👏”; “Anda y pídele una foto pa’ ver cómo te va”; “Todo el mundo dice que es de mal genio, pero una cosa es la seriedad y otra la altanería”, entre otros más.

Petro también lo acusó de cantarle a mafiosos, y Manjarrés le recordó que lo contrató

El artista pidió que su disciplina y dedicación al vallenato sean reconocidas en vida (@petermanjarres/IG)

La defensa de su imagen no es un tema nuevo para el cantautor. En noviembre de 2026, en una entrevista con Semana, Manjarrés volvió a pronunciarse sobre las generalizaciones que pesan sobre el vallenato, esta vez en respuesta a una publicación del entonces presidente Gustavo Petro, quien afirmó en redes sociales que “todos los vallenatos le cantan a los mafiosos”.

PUBLICIDAD

La respuesta del artista fue contundente y, según contó él mismo entre risas, directa: le recordó al mandatario que él mismo lo había contratado cuando era alcalde de Bogotá. “Oiga, cálmese, que usted no se acuerda que yo le canté una vez”, relató ante los micrófonos del medio citado.

En esa misma entrevista, el intérprete de Tragao’ de ti señaló que las generalizaciones sobre el género lo han afectado en situaciones cotidianas, incluyendo aeropuertos y redes sociales. “Es feo cuando generalizan, porque uno trata de cuidar la imagen”, afirmó.