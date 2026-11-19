La canción Rebelión del cantautor colombiano Joe Arroyo forma parte de la emisora La Ola en el videojuego Grand Theft Auto VI. (RockStar/Archivo Colprensa)

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El estreno mundial de Grand Theft Auto VI (GTA VI), previsto para este 19 de noviembre, puso en circulación las primeras listas de canciones y emisoras que acompañarán los recorridos por Vice City y Leonida. La selección musical del videojuego de Rockstar Games ha causado revuelo en redes sociales, en particular por la presencia de repertorio latinoamericano.

Entre los hallazgos que más comentarios generaron está la canción Rebelión del fallecido artista colombiano Joe Arroyo, incluida en La Ola, la emisora dedicada a la salsa y la música tropical.

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De hecho, el creador de contenido Sebasberon reveló la presencia del clásico durante una transmisión en la que sintonizó la estación mientras jugaba; el clip se difundió entre usuarios colombianos, que celebraron que la canción del intérprete cartagenero hiciera parte del juego. La presencia del reconocido tema musical también generó reacciones desde la familia del cantante cartagenero.

Eykol Arroyo, hija de Álvaro José Arroyo, compartió el video en una historia de Instagram y no ocultó su emoción por escuchar a su papá en uno de los videojuegos más esperados en el mundo. “Se me pone el corazón a mil. Mi papá en GTA 6. Puro Joe Arroyo”, escribió la mujer en la red social.

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Además, la Fundación Joe Arroyo replicó el mismo fragmento en su cuenta de Instagram. “Escuchar a nuestro Joe en GTA 6 es todo lo que está bien esta tarde”, publicó la organización en la misma red social.

La inclusión de “Rebelión” se conoció antes de la salida oficial del título, luego de que jugadores con acceso anticipado y creadores de contenido compartieran material de sus partidas. Las emisoras de la franquicia suelen reunir repertorios de distintos géneros y forman parte de la ambientación de las ciudades ficticias del videojuego.

Además de la canción de Joe Arroyo, la programación de La Ola también reúne clásicos de la salsa y la música tropical como Sopa de caracol, de Banda Blanca; Mi tierra, de Gloria Estefan; No hay cama pa’ tanta gente, de El Gran Combo de Puerto Rico; Besito de coco, de Celia Cruz junto a Johnny Pacheco; y Descarga cubana, de Cachao. La lista identificada por jugadores incluye además Ligia Elena y Pedro Navaja, de Rubén Blades y Willie Colón, lo que sitúa a La rebelión entre canciones de distintas generaciones del repertorio latino.

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Karol G, Feid y Kali Uchis amplían la presencia colombiana en GTA VI

La música colombiana también aparece en otros espacios asociados a GTA VI. En Cocoteo FM, la estación centrada en ritmos urbanos y latinos, suena El Makinón, de Karol G y Mariah Angeliq, así como Chorrito pa las ánimas, de Feid. La programación de esa frecuencia incluye, entre otros, a Bad Bunny, Romeo Santos, Farruko y Rauw Alejandro.

Por su parte, la cantante colomboestadounidense Kali Uchis figura junto a Helado Negro en Lárgate, una de las canciones de Grand Theft Auto VI: The Album, el disco oficial de 34 temas que acompaña el lanzamiento. La producción reúne música creada para el estreno del videojuego y se publica el mismo día que el título.

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La participación de Joe Arroyo, Karol G, Feid y Kali Uchis conecta diferentes etapas y géneros de la música colombiana con uno de los lanzamientos más esperados de la industria de los videojuegos. Rockstar Games anunció además que la banda sonora se distribuye entre varias emisoras y un álbum complementario.

Grand Theft Auto VI se lanzó el miércoles 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. El título traslada la acción al estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida, y recupera Vice City como uno de sus escenarios principales. La historia sigue a Jason y Lucia, los dos protagonistas de esta entrega.

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El estreno llegó únicamente a las consolas de actual generación. Rockstar no anunció, por ahora, una versión para computadoras ni para PlayStation 4 o Xbox One. Junto con el videojuego, Atlantic Records publicó Grand Theft Auto VI: The Album, una producción de 34 canciones asociada al lanzamiento.