Desmantelaron en una favela de Río una fábrica clandestina que producía fusiles

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La Policía Militar de Río de Janeiro desmanteló este martes una fábrica clandestina de fusiles en el Complexo da Maré, en la zona norte de la ciudad, con maquinaria capaz de producir hasta 3.000 armas por año, según informaron las autoridades.

El Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) intervino el taller durante una operación en las comunidades de Morro do Timbau y Fogo Cruzado, en el asentamiento de Baixa do Sapateiro.

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Además de la maquinaria, los agentes incautaron un artefacto explosivo, una placa de chaleco balístico, una base de radiocomunicador y un cinturón de dotación.

Desmantelaron en una favela de Río una fábrica clandestina que producía fusiles

La investigación se enmarca en la segunda fase de la “Operación Forja”, impulsada por la Delegación de Represión a Estupefacientes de la Policía Federal. En junio, esa unidad detuvo a Clayton Combe Ribeiro, de 31 años, identificado como operador clave de la logística de suministro de armas para el Comando Vermelho.

Ribeiro ya había sido investigado en otras regiones de Brasil por su vínculo con fábricas clandestinas similares.

Los investigadores calculan que la capacidad productiva de esta planta llegaba a las ocho unidades diarias, lo que proyecta una cifra anual de 3.000 fusiles.

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La Policía Militar de Río de Janeiro desmanteló una fábrica clandestina de fusiles en el Complexo da Maré, en la zona norte de la ciudad, con maquinaria capaz de producir hasta 3.000 armas por año

Durante la misma operación, los efectivos decomisaron 309 kilogramos de marihuana, skank e ice en un búnker del narcotráfico ubicado en una construcción abandonada, que fue detectado gracias al rastreo con canes especializados.

Desde 2016, el estado se incautó de cerca de 6.000 armas de alto calibre. La Policía señala que las máquinas intervenidas tendrían capacidad para reponer en dos años el volumen de fusiles que llevó diez años retirar de manos del crimen organizado.

El Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) intervino el taller durante una operación en las comunidades de Morro do Timbau y Fogo Cruzado, en el asentamiento de Baixa do Sapateiro

De los 1.597 fusiles incautados en todo el país este año, 717 correspondieron al estado de Río de Janeiro.

Se trata de la 18ª operación del año en el Complexo da Maré, según la ONG Redes da Maré, y la segunda jornada consecutiva organizada por la Policía Militar en la zona. En respuesta, los criminales quemaron barricadas en la zona norte de Río, lo que afectó el tráfico y provocó la cancelación de clases en 43 centros educativos.

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