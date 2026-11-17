El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (c), durante el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, este lunes en un hotel madrileño. EFE/ Borja Sánchez-Trillo

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El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, condicionó su reconocimiento al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela a que la presidenta interina defina una hoja de ruta para una salida democrática que culmine con elecciones libres y transparentes. El comentario del uruguayo no cayó bien en la gestión de Rodríguez, que consideró “injerencistas” sus declaraciones.

Los comentarios de Orsi se dieron este lunes, al participar del evento Nueva Economía Fórum en Madrid. Allí, en un espacio de consultas, recibió una pregunta de Antonio Ledesma, coordinador del Consejo Político Internacional del Comando de María Corina Machado, sobre si Uruguay reconocerá a Rodríguez.

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“Las cosas por su nombre”, dijo Orsi antes de recordar que, desde antes de la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia, considera que en Venezuela no hay una democracia. Recordó que esta definición —en un tema incómodo para la izquierda uruguaya— lo llevó a tener “líos”.

La presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla sobre el crecimiento económico del país durante el Congreso de Coindustria celebrado en Caracas, Venezuela, el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Fausto Torrealba

“En Venezuela tiene que haber una hoja de ruta, donde tienen que pasar cierta cantidad de cosas que tienen que culminar con elecciones libres y transparentes. Y, en el interés, [deben darse] algunas cosas como libertad y transparencia”, contestó Orsi.

“Si el gobierno actual de Venezuela establece —a partir de la autoridad real que sin duda tiene Delcy— una hoja de ruta, podemos dar un salto incluso hasta en nuestra gestualidad”, continuó.

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Durante la campaña electoral de 2024, el entonces candidato Orsi dijo que en Venezuela había un “régimen autoritario” y “una dictadura” y que las elecciones del 28 de julio de ese año carecieron de legitimidad democrática.

El gobierno uruguayo no reconoció originalmente a Nicolás Maduro como presidente legítimo, como tampoco lo hizo con su sucesora.

Para el gobierno uruguayo, opinar que en Venezuela no hay una democracia no significa que se deban romper relaciones entre los Estados.

“Si nos preguntan tenemos que decir que nosotros preferimos otra forma de convivencia: pluralidad de partidos y elecciones libres. Lo que es es y lo que no es no es. No era con Maduro, tampoco es ahora. Pero si hay una hoja, si hay una línea donde uno puede… capaz que te dicen que es dentro de un año. Yo creo que eso sería muy buena cosa”, opinó el presidente uruguayo en este evento.

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La líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado, en una imagen del 29 de octubre. EFE/ Miguel Gutiérrez

Orsi agregó que Uruguay tiene “relaciones con muchos países del mundo” y no a todos “les pide fe democrática”. “Sería un error, ¿no? Eso le corresponde a los partidos”, opinó el uruguayo.

Además, consideró que María Corina Machado es una de las “referentes centrales” del país, pero señaló que la oposición también tiene otros líderes. “Me imagino que van a estar. O no sé”, comentó.

“Es un proceso complejo que no puede basarse solo en la conveniencia económica o en una diplomacia que solamente se apoya en lo mercantil”, finalizó.

Oliver Blanco Crédito: instagram @cancilleria_ve

La respuesta generó molestia en Venezuela.

El ministro de Relaciones Exteriores, Oliver Blanco, desestimó las declaraciones de Orsi por “injerencistas”, según escribió en la red social X.

“Venezuela desestima por injerencistas las declaraciones del presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, y reafirma que el futuro político e institucional de la nación corresponde a la voluntad soberana de los venezolanos”, escribió.

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“El respeto mutuo, la igualdad soberana y la cooperación entre nuestros países constituyen las bases para un diálogo constructivo que contribuya a la paz, la estabilidad y la integración latinoamericana. La agenda de un Presidente debe estar signada por la atención de los asuntos de su población y el desarrollo de su país. Venezuela continuará avanzando en sus asuntos en pleno apego a la voluntad de su pueblo”, finalizó Blanco en su posteo.

El canciller uruguayo Mario Lubetkin junto al presidente Yamandú Orsi (Cancillería Uruguay)

No es la primera crítica a Uruguay del régimen de Rodríguez. En octubre, por unas declaraciones del canciller Mario Lubetkin, el viceministro William Castillo señaló que Montevideo tiene un “gobierno woke” y que el país es una “provincia argentina”.

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