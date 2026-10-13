Venezuela

Repudiable agravio de un funcionario de Delcy Rodríguez a Uruguay

El viceministro William Castillo señaló que Montevideo tiene un “gobierno woke” y que el país es una “provincia argentina”, en respuesta a las declaraciones del canciller uruguayo que descartó restablecer relaciones con Caracas

El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, declaró que su gobierno no reconoce la legitimidad de Delcy Rodríguez y señaló que esperarán la elección de un nuevo presidente para restablecer relaciones. REUTERS/Luisa Gonzalez
El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, declaró que su gobierno no reconoce la legitimidad de Delcy Rodríguez y señaló que esperarán la elección de un nuevo presidente para restablecer relaciones. REUTERS/Luisa Gonzalez
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“Ay, sí, gran vaina. ¿Quién carajo es el gobierno woke de esa provincia argentina que es el Uruguay para cuestionar al Estado venezolano?”.

Con estas palabras el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, respondió al canciller uruguayo Mario Lubetkin, quien descartó la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas con Caracas y consideró a Delcy Rodríguez “tan ilegítima” como el derrocado Nicolás Maduro.

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Nada cambió. Hubo elecciones que cuestionamos. De ellas surgió un presidente que ahora, además de todo, está preso en Estados Unidos, y de ese presidente surge una presidenta tan ilegítima como él”, declaró Lubetkin al diario brasileño Folha de S. Paulo.

Castillo, quien forma parte de la delegación chavista que participa en el proceso de negociación con la oposición, disparó contra Montevideo: “Dedíquense a resolver sus problemas y dejen de practicar ese intervencionismo estúpido, de bajo presupuesto”.

El funcionario venezolano condenó “la insolente declaración del canciller del gobierno woke del Uruguay”, y espetó: “Vayan a lavarse ese paltó”.

Delegados Maduro México
El viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, forma parte de la delegación del régimen chavista que participa en el proceso de negociación con la oposición.

En un tono un poco más diplomático aunque igual de duro, el canciller venezolano Félix Plasencia expresó que Venezuela “rechaza las visiones vetustas y arrogantes que irrespetan la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y que nada tienen que ver con el proceso de transformación que adelanta Venezuela mediante el diálogo político para la convivencia democrática”.

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El ministro de Relaciones Exteriores enfatizó que “declaraciones y posturas de este tenor constituyen una intromisión inadmisible”, y subrayó que “el futuro de Venezuela será definido por su pueblo, en estricto apego a su Constitución y a su ordenamiento jurídico”.

Nuevos enemigos

Mientras disminuye las tensiones y lima asperezas con sus antiguos adversarios en la región, el régimen chavista tiene roces con sus viejos aliados y socios ideológicos.

En el marco de un seminario internacional organizado por el Partido del Trabajo de México en la capital de ese país, los diputados chavistas Tania Díaz y Jesús Faría increparon al expresidente de Colombia, Gustavo Petro, por sus críticas a la actuación de los cuerpos de defensa venezolanos el 3 de enero, cuando fuerzas especiales de Estados Unidos capturaron a Maduro y su esposa Cilia Flores.

Gustavo Petro y Nicolás Maduro
Tan pronto llegó a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro restableció las relaciones con la Venezuela de Nicolás Maduro.

El viceministro de Planificación y Estrategia Comunicacional, Alberto Alvarado, cargó contra Petro y el mandatario de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, quien se ha distanciado del régimen chavista. “No serán dos analistas bebe mates, ni el líder obrero que nos frenó la entrada a los BRICS y miró para otro lado en el momento de mayor asedio a nosotros, ni el exguerrillero guabina que, por cierto, ambos están dejando a sus fuerzas políticas a merced de lo que saben que se les viene en sus países”, fustigó Alvarado.

El diputado chavista Francisco Ameliach, miembro del Estado Mayor de la Milicia Bolivariana y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para la Defensa Integral de la Nación, señaló que Petro y Lula han fracasado en el intento de “erigirse como los nuevos arquitectos de la unidad de América del Sur”.

“Al presentarse como una interlocutora capaz de ofrecer certidumbre institucional, estabilidad para las inversiones y crecimiento económico sostenible en la región, Delcy Rodríguez neutraliza de facto las pretensiones de Lula o Petro de presentarse como los únicos ‘tutores’ válidos del destino político de América del Sur”, afirmó Ameliach.

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