Vista de las oficinas de Entel, la principal empresa telefónica de Bolivia

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La principal empresa telefónica de Bolivia está en el ojo de la tormenta por una cuantiosa contratación para una campaña publicitaria. Este lunes se conoció que Entel, una de las compañías estatales más grandes del país, había suscrito un contrato anual con una modelo por cerca de medio millón de bolivianos (unos 45 mil dólares) para la realización de videos e historias para las redes sociales.

Según se lee en el contrato difundido en redes sociales, Entel contrató a Anabel Angus, una de las modelos y presentadoras de televisión más exitosas de Bolivia, como “embajadora de marca” por el plazo de un año, a partir de mayo de 2026.

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El acuerdo establece la creación y publicación mensual de dos videos, “con una duración de 50 a 150 segundos dependiendo del guion, para la plataforma Instagram con réplica en TikTok”. Además, “dos historias interactivas mensuales” y “una participación como maestra de ceremonias en un solo evento elegido por Entel”.

El documento establece dos desembolsos: Bs 318.452,50 por el periodo comprendido entre el 6 de mayo y el 31 de diciembre de 2026, y Bs 167.322,50 correspondientes al periodo del 1 de enero al 5 de mayo de 2027. El monto total del contrato equivale a unos 150 salarios mínimos mensuales en Bolivia, donde el sueldo básico nacional es de 3.300 bolivianos (unos 300 dólares).

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Anabel Angus, modelo, presentadora de televisión e influencer boliviana contratada por la telefónica estatal Entel como "embajadora de marca"

La difusión del contrato generó controversia en un contexto de austeridad estatal y recorte del gasto público por la crisis económica que atraviesa Bolivia, que ha llevado al Gobierno a aplicar recortes en distintas áreas de la administración pública, como la eliminación del Ministerio de Culturas y Turismo.

En ese contexto, el vicepresidente Edmand Lara cuestionó la contratación y anunció que solicitará una fiscalización. “¿Qué necesidad tiene Entel de gastar semejante cantidad de dinero en publicidad? Es una empresa consolidada, conocida y reconocida por todos los bolivianos. No estamos en condiciones de despilfarrar los recursos del Estado”, señala un documento difundido este lunes por la Vicepresidencia.

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El vicepresidente también observó que esos recursos podrían destinarse a mejorar los servicios de la empresa, ampliar la conectividad en comunidades alejadas e invertir en infraestructura y tecnología. “En tiempos de crisis, los recursos públicos deben destinarse a mejorar los servicios y a atender las necesidades de la población, no a gastos publicitarios cuya necesidad debe ser justificada”, concluye el comunicado oficial.

En medio de la controversia, el gerente de la compañía telefónica, Jorge Del Solar, defendió la contratación de Angus y de otras figuras públicas como influencers de Entel y atribuyó el gasto publicitario a la competitividad en el mercado.

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Jorge del Solar, gerente de Entel, la mayor empresa telefónica de Bolivia

Del Solar explicó que los hábitos de consumo informativo cambiaron y que los usuarios jóvenes se informan a través de las plataformas digitales. En ese sentido, señaló que los “embajadores de marca” les permiten llegar a públicos a los que es difícil acceder por otros medios.

“Entel es una empresa gigantesca, el año pasado ha tenido más de 400 millones de bolivianos de utilidad”, explicó Del Solar ante periodistas de la ciudad de Trinidad y señaló que compiten con empresas transnacionales, por lo que necesitan de la publicidad “como arma fundamental” para poder ser competitivos en el mercado.

“Nosotros contratamos a gente que tiene llegada a la juventud, sobre todo, para que nos ayude a llegar a un mercado y a un público al que no podemos llegar normalmente”, señaló el gerente, quien destacó que la compañía financia parte de los bonos sociales del Estado y que sus ingresos permiten financiar otros proyectos de inversión pública.

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