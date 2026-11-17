La cantante Karol G sostiene la bandera de México durante su presentación musical en el Estadio GNP Seguros.

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La espera para volver a ver a Karol G en el Estadio GNP Seguros tendrá un ajuste importante. La cantante colombiana ofrecerá este martes 17 de noviembre su tercera presentación en Ciudad de México como parte de su gira Viajando por el mundo, Tropitour, pero quienes tienen boletos deberán tomar en cuenta una modificación en el horario de inicio, que ahora será más temprano de lo previsto.

De acuerdo con las notificaciones que comenzaron a recibir algunos asistentes por correo electrónico, el espectáculo arrancará a las 8:30 de la noche, en lugar de las 9:00 pm, hora en la que estaban programadas las dos presentaciones anteriores. Además, la ficha del evento en Ticketmaster muestra las 20:30 horas como horario de la función, por lo que se recomienda revisar los avisos relacionados con la compra.

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El cambio llega en medio de la expectativa por el cierre de las presentaciones de La Bichota en la capital mexicana, especialmente después de que su tercera fecha tuviera que ser reprogramada. Por ello, quienes asistirán esta noche deberán organizar sus traslados con anticipación para evitar contratiempos y no perderse el comienzo del espectáculo.

Karol G adelanta su concierto en el Estadio GNP: esta es la nueva hora

La cantante colombiana Karol G presenta su gira Viajando por el Mundo Tropitour ante más de 65,000 personas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. (Ricardo Téllez/Infobae México)

La modificación representa un ajuste de 30 minutos respecto al horario que tuvieron los conciertos del viernes 13 y sábado 14 de noviembre. Aunque inicialmente se esperaba que la colombiana volviera a encontrarse con sus seguidores a las 9:00 de la noche, las nuevas notificaciones indican que la música comenzará a sonar a las 20:30 horas.

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Por esta razón, es importante que los asistentes revisen sus correos electrónicos y la información disponible en su cuenta de Ticketmaster. Así podrán confirmar los detalles de su entrada y evitar confusiones al momento de llegar al recinto.

También se recomienda salir con tiempo suficiente de casa. Al tratarse de un martes entre semana, la movilidad en Ciudad de México puede complicar los traslados, especialmente en los alrededores del Estadio GNP Seguros, ubicado en la alcaldía Iztacalco. Llegar con anticipación permitirá evitar prisas y disfrutar de la experiencia desde el inicio.

¿Por qué se pospuso el concierto de Karol G del 15 de noviembre?

Un comunicado de Ocesa anuncia la reprogramación del concierto de Karol G en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México debido a motivos de salud de la cantante. (Ocesa Total)

La tercera presentación de la colombiana estaba programada originalmente para el domingo 15 de noviembre; sin embargo, OCESA y ENSŌ anunciaron su reprogramación por motivos de salud. En el comunicado explicaron que la decisión se tomó para priorizar el bienestar de la intérprete, después de las dos noches que ya había ofrecido en la capital mexicana.

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“Esta decisión se ha tomado priorizando su salud y bienestar”, señalaron los organizadores, quienes también lamentaron no poder compartir esa noche con los seguidores que esperaban verla. El espectáculo fue trasladado al martes 17 de noviembre, en el mismo recinto. Los boletos de la fecha original serán válidos para ingresar a la nueva presentación, sin necesidad de realizar cambios. Quienes no puedan asistir podrán solicitar información sobre el reembolso mediante Ticketmaster.

En redes sociales comenzaron a circular versiones sobre un posible cuadro de influenza como causa del aplazamiento. No obstante, esta información no ha sido confirmada oficialmente por Karol G ni por su equipo. Hasta ahora, el motivo comunicado públicamente sigue siendo únicamente el relacionado con su salud, por lo que no es correcto presentar un diagnóstico como un hecho.

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Thalía y Belinda sorprendieron en las primeras noches del Tropitour

Belinda y Karol G - (Captura de pantalla X)

Las dos primeras presentaciones de Karol G en Ciudad de México estuvieron marcadas por invitados especiales que hicieron todavía más llamativa su visita. El viernes 13 de noviembre, Thalía apareció como sorpresa en el escenario para compartir con la colombiana algunos de sus éxitos, entre ellos “Piel Morena”, “Amor a la mexicana” y “¿A quién le importa?”.

La segunda noche, el sábado 14, fue el turno de Belinda, quien también se unió a La Bichota frente al público del Estadio GNP Seguros. Ambas interpretaron “Luz sin gravedad”, “Bella traición” y “Ángel”, en un encuentro que provocó entusiasmo entre los asistentes. Con estas colaboraciones, Karol G convirtió sus primeras fechas mexicanas en una celebración de la música pop y del talento femenino.

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Ahora, con el horario adelantado y la expectativa por conocer cómo será esta última presentación capitalina, sus seguidores también mantienen la ilusión de otra sorpresa sobre el escenario. Después de Thalía y Belinda, la pregunta es inevitable: ¿quién acompañará a Karol G en esta tercera noche?