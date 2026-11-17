Las primeras diligencias comenzaron en mayo de 2024 con el seguimiento de un cargamento que llegó desde México a Valparaíso.

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Un total de 24 años de presidio deberá cumplir cada uno de los dos integrantes de una organización criminal transnacional de origen mexicano -presuntamente el Cartel Jalisco Nueva Generación-, que pretendía convertir a Chile en una plataforma para la producción y distribución internacional de drogas sintéticas.

La condena fue dictada este martes por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta (1.300 kms al norte de Santiago), que encontró culpables a Eduardo Alejandro Michel Ávalos y Eduardo Jiménez Rangel de los delitos de tráfico ilícito de drogas, elaboración ilegal de estupefacientes y asociación para cometer delitos contemplados en la Ley 20.000.

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El resultado judicial es consecuencia de una investigación encabezada por la Fiscalía Regional de Antofagasta, junto a funcionarios de Carabineros del OS7, que permitió identificar y desarticular una operación criminal cuyo propósito era establecer en territorio nacional una infraestructura destinada a recibir, procesar, almacenar y comercializar metanfetamina cristalizada.

Las primeras diligencias comenzaron en mayo de 2024 y permitieron reconstruir el funcionamiento de una estructura que operaba desde México, con integrantes que tenían responsabilidades específicas y una capacidad logística para introducir grandes cantidades de sustancias ilícitas a Chile.

Uno de los procedimientos fundamentales para desbaratar el plan fue el seguimiento de un cargamento que salió desde el puerto mexicano de Manzanillo con destino a Valparaíso. La droga viajaba oculta en un contenedor marítimo que transportaba 36 tinetas plásticas, aparentemente con pintura e impermeabilizante.

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La operación contempló una entrega controlada de la mercancía, lo que permitió seguir el recorrido de la carga hasta su destino final: un laboratorio clandestino que había sido instalado en la comuna de Lolol, en la Región de O’Higgins.

Fue precisamente en ese lugar donde, el 9 de enero de 2025, ambos condenados fueron detenidos durante un operativo policial coordinado por el Ministerio Público. En el procedimiento se incautaron 844 kilos y 122 gramos de metanfetamina.

Más de 844 kilos de droga fue incautada en el allanamiento al laboratorio clandestino.

Fiscalía advierte que Chile pudo convertirse en un centro internacional de drogas sintéticas

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, recordó que el objetivo de la organización iba mucho más allá de introducir droga al mercado nacional.

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“Impedir esa instalación, antes de que la plataforma produjera a escala, es, en los hechos, haber evitado que el país se convirtiera en un nuevo centro de operaciones del tráfico internacional de drogas sintéticas”, manifestó.

“Esta sentencia demuestra que, con investigación especializada y trabajo coordinado entre la Fiscalía y las policías, Chile puede detectar y desarticular operaciones del crimen organizado transnacional antes de que echen raíces”, agregó.

El persecutor aprovechó además de enviar una advertencia a otras organizaciones criminales que pudieran considerar a Chile como un territorio atractivo para expandir sus operaciones.

“24 de cárcel por cada responsable no son solo una pena: son una señal. A las organizaciones que miran a Chile como una nueva plaza, el mensaje es que aquí hay capacidad de detectarlas y voluntad de perseguirlas hasta el final. Esa señal hay que sostenerla, porque el crimen organizado no descansa, y nosotros tampoco podemos hacerlo”, cerró.

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El fiscal Juan Castro Bekios valoró que el país pueda "detectar y desarticular operaciones del crimen organizado transnacional antes de que echen raíces”.

Los fundamentos

En los fundamentos del fallo, el tribunal estableció que “la existencia de una estructura criminal estable, organizada y jerarquizada, cuyo objetivo consistía en introducir al territorio nacional importantes cantidades de metanfetamina provenientes de México, ocultas en productos aparentemente lícitos, para posteriormente procesarlas en Chile mediante procedimientos químicos especializados y destinarlas a su posterior comercialización ilícita”.

La sentencia también destacó que las distintas evidencias reunidas durante la investigación permitieron descartar que se tratara de hechos aislados o de actuaciones individuales.

En concreto, los jueces sostuvieron que “los hechos investigados no constituyeron actuaciones aisladas, sino la ejecución de un plan criminal previamente diseñado por una organización transnacional dedicada al narcotráfico, verificándose en la especie todos los elementos constitutivos de los delitos de tráfico ilícito de drogas del artículo 3°, elaboración ilícita de estupefacientes del artículo 1° y asociación criminal del artículo 16 N°2 de la Ley N°20.000”.

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Parte del operativo que terminó por desbaratar el laboratorio clandestino.

24 años de presidio efectivo para cada uno

A partir de los antecedentes acreditados durante el juicio, los magistrados impusieron a Eduardo Alejandro Michel Ávalos y Eduardo Jiménez Rangel tres penas de ocho años de presidio cada una, correspondientes a los delitos por los que fueron declarados culpables.

Al respecto, establecieron más allá de toda duda razonable que “ambos intervinieron de manera consciente, voluntaria y coordinada en la ejecución de un plan criminal común, correspondiéndoles la calidad de autores”.

La resolución dispuso, además, que las condenas deberán cumplirse de manera efectiva una vez que el fallo quede ejecutoriado, sin posibilidad de sustituir las penas de cárcel por medidas alternativas.

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Sin embargo, se consideró como tiempo cumplido el período que ambos permanecieron en prisión preventiva desde su detención y en total, el tribunal reconoció 676 días de abono para cada uno.

Finalmente, las partes involucradas todavía cuentan con un plazo legal para presentar eventuales recursos contra la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta.