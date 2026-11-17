Con una carrera de más de 40 años en las telenovelas, Carla Estrada produjo algunos de los clásicos más populares de Televisa. (Ig @carlaestradawest)

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La polémica alrededor de Gloria Trevi, Sergio Andrade y las mujeres que formaron parte de su historia volvió a generar conversación en 2026. Esta vez, quien compartió su postura fue Carla Estrada, productora que estuvo detrás de la bioserie Ellas soy yo, inspirada en la vida de la cantante mexicana.

Durante un encuentro con los micrófonos de Imagen Televisión, la realizadora fue cuestionada sobre la controversia relacionada con el libro Todo a la luz, escrito por Karla de la Cuesta, y las diferencias que han surgido alrededor de su publicación.

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Lejos de entrar en una discusión jurídica, Estrada dejó claro que no considera tener los conocimientos necesarios para emitir una opinión legal sobre el asunto. Sin embargo, sí compartió una reflexión desde su perspectiva personal y manifestó su solidaridad con las mujeres involucradas en esta historia. “Todas ellas para mí son unas víctimas, son chicas que han sufrido muchísimo”, expresó al hablar sobre quienes vivieron las experiencias relacionadas con el caso.

La productora también manifestó su deseo de que las diferencias puedan quedar atrás y que cada una tenga la oportunidad de reconstruir su vida. Incluso, consideró que sería positivo que pudieran encontrar un punto de entendimiento. “Ojalá ya pudieran descansar en paz, en vida, no en muerte, sino que en vida pudieran realmente hacer su vida, ser felices. Y, y pues la verdad que deberían de ser amigas para mí, ¿eh?”, comentó.

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Carla Estrada habla de Gloria Trevi y Karla de la Cuesta: esto dijo sobre la polémica

Carla Estrada trabajó en la producción de 'Lazos de amor' en 1995. (Foto: @carlaestradawest/ Instagram)

Al ser cuestionada sobre el conflicto que volvió a colocar el caso Trevi-Andrade en el centro de la conversación pública, Carla Estrada prefirió mantener distancia de las interpretaciones legales. “Mira, legalmente, pues no me puedo meter porque no soy abogada, la verdad”, respondió, antes de explicar que su postura está relacionada con el sufrimiento que, desde su perspectiva, han atravesado las mujeres involucradas.

La controversia está relacionada con Todo a la luz, publicación de Karla de la Cuesta que reconstruye aspectos del caso y aborda sus experiencias. La discusión tomó una nueva dimensión por las diferencias sobre el uso del nombre y la imagen de Gloria Trevi en el libro, así como por las decisiones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que abrieron un debate sobre el derecho a la propia imagen y la libertad de expresión.

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En medio de este escenario, Estrada insistió en que su mayor deseo es que las protagonistas de esta historia puedan encontrar tranquilidad. Su comentario también dejó ver que, aunque reconoce las diferencias existentes, considera que el perdón podría representar una posibilidad para avanzar. No obstante, evitó señalar responsables o pronunciarse sobre el fondo de la disputa legal.

Carla Estrada reconoce el éxito de Gloria Trevi y destaca su talento

La cantante mexicana Gloria Trevi se presenta en el festival de música Tecate Emblema en la Ciudad de México, el domingo 17 de mayo de 2026. (Foto AP/Ginnette Riquelme)

Durante la entrevista, también le preguntaron a la productora sobre la posición que actualmente ocupa Gloria Trevi dentro de la industria musical, especialmente frente a las demás mujeres relacionadas con esta historia. Ante el comentario de que la intérprete se encuentra en la cima del éxito, Estrada reconoció que su trayectoria artística ha mantenido una conexión importante con el público.

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“Lamentablemente y afortunadamente, Gloria es una, una estrella. Y una gran estrella que sigue llenando lugares, que tiene muchísimo talento”, expresó la realizadora, quien también quiso dejar claro que las demás mujeres tienen cualidades y capacidades que merecen reconocimiento.

“A lo mejor no tuvieron la misma suerte que Gloria”, agregó, antes de compartir un deseo para todas ellas: “Lo único que puedo decirte es que deseo de todo corazón que cada una de ellas pueda realizarse, ser feliz y que ojalá algún día pudieran perdonar y pudieran realmente agradecer lo que la vida les ha dado”. Sus palabras reflejaron una postura en la que reconoció el éxito de la cantante sin dejar de mencionar a las demás involucradas.

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¿Quién es Carla Estrada y qué telenovelas ha producido?

Carla Estrada es una reconocida productora mexicana de televisión, considerada una de las figuras importantes en la historia de las telenovelas nacionales. Su trayectoria comenzó en la década de los ochenta, cuando tuvo sus primeras oportunidades detrás de cámaras y posteriormente asumió responsabilidades de producción. Con el paso de los años construyó una carrera vinculada con algunos de los melodramas más recordados de la televisión mexicana.

Entre sus producciones más conocidas se encuentran Quinceañera, Amor en silencio, Cuando llega el amor, Los parientes pobres, Lazos de amor, Te sigo amando, María Isabel y El privilegio de amar. También estuvo detrás de historias de época que alcanzaron gran popularidad, como Alondra, Amor real, Alborada y Pasión, además de Sortilegio, protagonizada por Jacqueline Bracamontes y William Levy.

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En años recientes, Estrada también incursionó en las producciones biográficas, con proyectos dedicados a figuras del espectáculo como Silvia Pinal y Gloria Trevi. Precisamente, en 2023 produjo Ellas soy yo, Gloria Trevi, una bioserie que abordó diferentes etapas de la vida de la cantante y que volvió a acercarla a una historia que continúa generando debate. Ahora, sus declaraciones sobre la intérprete y las demás mujeres involucradas reavivan la conversación sobre un caso que, después de tantos años, sigue teniendo repercusiones públicas.