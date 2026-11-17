Los príncipes de Gales en la ceremonia de entrega de los premios Earthshot 2026 en el Jio World Convention Centre (JWCC). (Grupo Grosby).

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La princesa de Gales ha vuelto a demostrar que sus elecciones de vestuario van mucho más allá de las tendencias. Para asistir a la gala de los premios Earthshot 2026, celebrada este martes 17 de noviembre en Bombay, Kate Middleton ha apostado por un estilismo que combina un homenaje a la cultura del país anfitrión con una importante referencia a la historia de la familia real británica. Un conjunto de inspiración india, acompañado de algunas de las joyas más especiales que pertenecieron a la reina Isabel II, con el que ha protagonizado una de las imágenes más destacadas de su visita oficial.

Después de una intensa jornada de compromisos, la esposa del príncipe Guillermo ha reservado su apuesta más sofisticada para esta ceremonia, que reúne a cerca de 5.000 invitados del mundo de la cultura, el espectáculo y la conservación medioambiental. La cita, que celebra la sexta edición de unos galardones impulsados por el heredero al trono británico, ha servido de escenario para que la princesa vuelva a mostrar su interés por la moda con significado.

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Para esta ocasión, Kate ha escogido un anarkali firmado por la diseñadora india Mahima Mahajan, según explica ¡Hola!. Se trata de una prenda característica del sur de Asia, reconocible por su parte superior ajustada y una falda larga y amplia que aporta movimiento al conjunto. El diseño, confeccionado en seda georgette tejida a mano, destaca por su intenso tono bermellón, obtenido mediante pigmentos de origen vegetal.

Los príncipes de Gales en la ceremonia de entrega de los premios Earthshot 2026 en el Jio World Convention Centre (JWCC). (Grupo Grosby).

Un vestido inspirado en la tradición del sur de Asia

La elección no ha sido casual. Con este vestido, la princesa ha querido rendir tributo a la artesanía local y a las tradiciones textiles de la India. La pieza incorpora bordados de hilo dorado procedentes de Banaras, además de pequeñas aplicaciones de cuentas de cristal que enriquecen el acabado. Los detalles en verde esmeralda recorren distintas partes del diseño, desde el escote en pico hasta la cintura, los puños y el bajo de la falda, creando un contraste cromático especialmente llamativo.

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El anarkali debe su nombre a una figura del folclore del sur de Asia. Según la leyenda, Anarkali fue una cortesana de la corte del emperador mogol Akbar que vivió una historia de amor prohibida con el príncipe Salim. Aunque su existencia y su romance pertenecen al terreno de la tradición popular, su nombre quedó ligado a este tipo de vestimenta, inspirada en los trajes de baile de aquella época.

Guillermo también ha querido adaptar su imagen al contexto de la velada. El príncipe ha acompañado a su mujer con una chaqueta bandhgala confeccionada a medida por Manish Malhotra, otro guiño a la moda india que ha reforzado la sintonía de ambos con la cultura anfitriona.

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Los príncipes de Gales asisten a la ceremonia de entrega de los premios Earthshot 2026 en el Jio World Convention Centre (JWCC). (Grupo Grosby).

El tesoro del joyero de Isabel II

Sin embargo, el elemento que ha convertido el estilismo de Kate en una elección especialmente significativa ha sido el conjunto de joyas que ha recuperado del joyero real. La princesa ha lucido piezas de la colección de Isabel II elaboradas en oro amarillo, diamantes y esmeraldas, con un diseño de lazos y borlas que termina en piedras talladas en forma de lágrima.

El origen de estas joyas está rodeado de historia. Una de las teorías apunta a que pudieron ser un obsequio del jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, presidente de Emiratos Árabes Unidos, a la entonces soberana británica. Isabel II las lució durante una cena celebrada en el hotel Claridge’s de Londres en julio de 1989, con motivo de la visita de Estado del mandatario. Aunque no existe una confirmación oficial sobre su procedencia, su vinculación con aquel encuentro diplomático forma parte de su recorrido histórico.

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Kate ya había llevado los pendientes de borlas en marzo de 2023, durante una recepción en Jamaica. En aquella ocasión los combinó con un vestido verde de Jenny Packham. El collar a juego, en cambio, no había aparecido hasta ahora en sus actos públicos, por lo que su estreno junto al resto de las piezas ha añadido un atractivo especial a su imagen en Bombay.

La presencia de los príncipes de Gales en esta edición también tiene un componente simbólico. Se trata de su primer viaje oficial conjunto a la India desde 2022 y de una nueva aparición de Kate en los premios Earthshot desde ese mismo año. Entonces, en la ceremonia celebrada en Boston, la princesa eligió un vestido largo verde de Solace London, con escote Bardot, que combinó con una gargantilla de diamantes y esmeraldas vinculada a Diana de Gales. La joya había sido un regalo de Isabel II a su nuera, que la había heredado previamente de la reina María.

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