Polémica en Chile por premio de poesía que fue anulado por el ministerio de Cultura

Verónica Jiménez Dotte es poeta y periodista.

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201 escritores, artistas, músicos, periodistas y representantes del mundo cultural firmaron una carta en defensa de la poeta y periodista Verónica Jiménez Dotte, luego de que el Ministerio de las Culturas dejara sin efecto la decisión del jurado que había escogido su libro “Persona sin identificar” como ganador de la categoría Poesía Publicada del Premio Mejores Obras Literarias 2026.

El conflicto se originó luego de que el ministerio invalidara la evaluación que ya había realizado el jurado y optara por designar una nueva comisión. La explicación entregada por la Subsecretaría de las Culturas y las Artes apunta a razones administrativas, específicamente a la necesidad de incorporar postulaciones que fueron acogidas tras la presentación de recursos de reposición.

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La obra que dio origen a la controversia fue publicada en 2025 por Garceta Ediciones. En sus páginas, Jiménez aborda las muertes y la violencia represiva registrada durante el estallido social de octubre de 2019, estableciendo un vínculo con las experiencias de detención, desaparición y tortura ocurridas durante la dictadura militar.

De paso, los firmantes advirtieron que lo ocurrido instala un problema de fondo sobre la autonomía de los procesos de selección artística y los márgenes de intervención que tienen las autoridades administrativas sobre las decisiones de los especialistas.

“La cultura y el arte no son adornos subordinados al vaivén político ni espacios sujetos a la venia de la autoridad de turno; son el territorio fundamental donde una sociedad ejerce su libertad en pluralidad“, afirmaron en el documento.

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El libro fue publicado el año pasado.

El origen de la polémica

La controversia comenzó a gestarse a inicios de la semana pasada cuando el Ministerio de las Culturas comunicó los ganadores de los Premios Literarios 2026, anuncio que no contempló los resultados de las categorías de poesía, las que tienen un premio de $8 millones (casi USD 8.000).

Al día siguiente, Jiménez se enteró de que su libro había obtenido el primer lugar -pese a que el ministerio no había oficializado esa determinación-, de boca de Milagros Abalo y Gastón Carrasco, dos de los cinco integrantes de la comisión evaluadora, quienes confirmaron que la elección de “Persona sin identificar” había sido acordada por los miembros del jurado y que incluso existía un acta donde quedó formalizada la decisión.

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A los poco días, sin embargo, recibieron la comunicación de que el proceso sería invalidado debido a que varias obras no habían sido incorporadas a la evaluación inicial, y aunque el jurado en pleno manifestó su disposición a revisar las postulaciones que habían quedado fuera del procedimiento, el ministerio resolvió no continuar con el mismo jurado y convocar a nuevos evaluadores.

Mediante una publicación en sus redes sociales, Jiménez sostuvo que “soy la legítima ganadora del primer lugar del Premio Mejores Obras Literarias Publicadas en categoría poesía. Sinceramente espero que el ministerio reconozca el fallo a la brevedad y no siga argumentando que aún están en proceso de evaluación”.

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A renglón seguido, anunció que acudirá a la Contraloría General de la República (CGR) para cuestionar el procedimiento y advirtió que detrás de lo ocurrido podría existir un eventual episodio de censura.

La autora anunció que recurrirá a la Contraloría.

La explicación del Ministerio de las Culturas

Así las cosas, la Subsecretaría de las Culturas y las Artes entregó su versión a La Tercera, en donde sostuvo que las categorías de Poesía Publicada e Inédita todavía se encuentran en etapa de evaluación.

El organismo explicó que la situación se produjo luego de que fueran acogidos recursos de reposición presentados durante el desarrollo del concurso. Como consecuencia de esas resoluciones, correspondía incorporar tres postulaciones adicionales que no habían sido consideradas inicialmente.

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A partir de ese escenario, la subsecretaría aseguró que fue necesario rectificar el procedimiento y determinó constituir nuevas comisiones evaluadoras para ambas categorías.

De esta manera la polémica ya está instalada, a pocos días de la ceremonia de entrega de los Premios Literarios 2026, prevista para el próximo 25 de noviembre en el Centro Cultural La Moneda.