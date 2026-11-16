Colombia

Denuncian maltrato animal en Soacha: un hombre golpeó y sacudió a un perro mientras lo sostenía en sus brazos

Las imágenes provocaron denuncias de proteccionistas, mientras el animal, aparentemente de raza pitbull y bajo cuidado del agresor, lloraba ante habitantes del sector durante los repetidos puños registrados en el parque

Un video difundido en redes sociales expone una denuncia ciudadana en el municipio de Soacha, donde se observa a una persona manipulando a un canino en un parque público tras alertas comunitarias por agresiones (andrespreciadop/IG)

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Una denuncia por presunto maltrato a un perro en el municipio de Soacha, Cundinamarca, movilizó a proteccionistas y residentes que registraron con sus teléfonos el momento en que un hombre golpeó y sacudió al animal en un parque del municipio.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran al canino, que parece ser de raza pitbull, mientras recibe golpes y es zarandeado en varias ocasiones. Los sonidos del animal alertaron a personas que estaban en el sector.

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El caso fue denunciado por defensores de animales, quienes solicitaron la intervención de la Alcaldía de Soacha y la Policía. Buscan que las autoridades verifiquen las condiciones del perro, que al parecer permanece bajo el cuidado del presunto agresor, y adopten medidas para protegerlo.

El pedido es que las autoridades visiten el lugar y evalúen la aprehensión del agresor

El proteccionista Andrés Preciado, defensor de animales en Colombia, publicó el video y pidió una respuesta de las entidades locales ante lo ocurrido en un parque ubicado frente a los conjuntos residenciales Armonía.

Patas de un perro negro apoyadas sobre un cartel de cartón en el suelo con el texto 'NO AL MALTRATO ANIMAL' en letras azules.
El animal agredido pertenece a la presunta raza pitbull y permanecía bajo el cuidado de su agresor (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de Instagram, Preciado reclamó: “Necesitamos urgente que la alcaldía y la policía hagan una visita urgente, aprehensión y las sanciones correspondientes a este sujeto”.

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El defensor cuestionó que el presunto agresor actuara en un espacio abierto y a la vista de otras personas. “Si así es en la calle en el día, en un parque donde lo ven, imaginen cómo será en la casa donde nadie lo puede ver”, escribió.

En el video que acompañó la denuncia, Preciado relató que habitantes de Soacha le habían enviado la grabación. Según dijo, el hombre aparece “en repetidas ocasiones pegándole puños a este pobre peludito”.

También insistió en la necesidad de que las instituciones intervengan. “Necesitamos que la alcaldía de Soacha, la Policía, haga una visita, haga la aprehensión y las respectivas sanciones a este infeliz”, expresó el proteccionista.

Preciado sostuvo que no comprende “cuál es el desequilibrio mental” de quienes, según su denuncia, ejercen violencia contra un animal indefenso para aparentar fortaleza.

Un video difundido en redes sociales denunció la agresión física contra un perro en el municipio de Soacha (Captura de video)
Un video difundido en redes sociales denunció la agresión física contra un perro en el municipio de Soacha (Captura de video)

“Ahora imaginen, si lo hace de esta forma en un parque donde hay tantas personas y saben que lo están viendo, ¿cómo será en la casa donde nadie lo ve?”, agregó el defensor de animales. El llamado final de Preciado estuvo dirigido a las autoridades del municipio: “Necesitamos que la alcaldía de Soacha y la policía actúen”.

Por su parte, la Alcaldía de Soacha se pronunció tras conocer el caso: “¡SE BUSCA! PRESUNTO RESPONSABLE DE MALTRATO ANIMAL en el parque frente a los conjuntos residenciales Armonía 5 y 6, carrera 19B #15-45, Soacha. ¡Ayúdanos a denunciar! Envía tu denuncia formal a: soacha@alcaldiasoacha.gov.co. 315 652 8683 Policía Ambiental y Carabineros: También puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales".

El episodio generó indignación entre ciudadanos y proteccionistas, quienes compartieron las imágenes para pedir una respuesta institucional frente a la situación del animal.

Las grabaciones dejan ver que varias personas advirtieron la agresión y decidieron registrar el hecho. La denuncia plantea que los golpes y sacudidas ocurrieron en un parque, donde el presunto agresor podía ser observado por habitantes del sector.

El ataque contra la mascota ocurrió en un parque ubicado frente a los conjuntos residenciales Armonía (andrespreciadop/IG)
El ataque contra la mascota ocurrió en un parque ubicado frente a los conjuntos residenciales Armonía (andrespreciadop/IG)

Sanciones en Colombia

En Colombia, el maltrato animal constituye un delito y puede acarrear multas y penas de prisión de 32 a 56 meses.

Entre las señales que pueden advertir una posible situación de maltrato se encuentran mantener al animal de manera constante con sogas o cadenas, someterlo a aislamiento permanente en terrazas o balcones y practicarle cirugías o mutilaciones.

También deben encender las alertas los casos de desnutrición, explotación, abandono o golpes. Ante estas situaciones, la recomendación es presentar una denuncia ante la Alcaldía, la Inspección de Policía y los equipos de Protección y Bienestar Animal.

Cuando existen lesiones graves e irreversibles, envenenamiento, actos sexuales contra animales, asesinato o muerte, la denuncia debe ser presentada ante la Fiscalía General de la Nación o una Unidad de Reacción Inmediata.

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