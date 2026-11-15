América Latina

Romper el silencio frente al lavado de activos: por qué la ciudadanía es clave para combatir el crimen en Ecuador

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) presentó una campaña nacional para involucrar a la población en la prevención y detección del lavado de activos a través de denuncias confidenciales de posibles irregularidades

La campaña es una iniciativa impulsada por el Gobierno de Ecuador a través de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)
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El crimen organizado no se construye únicamente con armas, amenazas y violencia. Detrás de sus estructuras existe una maquinaria financiera que necesita mover dinero, utilizar empresas, realizar transacciones y encontrar mecanismos para introducir recursos de origen ilícito en la economía legal. Combatir esa dimensión del delito es fundamental para debilitar a las organizaciones criminales que amenazan la seguridad de Ecuador.

En ese contexto, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) presentó la campaña nacional “Rompe el Esquema”, una iniciativa que busca involucrar a los ciudadanos en la prevención y detección del lavado de activos mediante la denuncia confidencial de posibles irregularidades financieras. La iniciativa es impulsada por la institución bajo la dirección de su Directora General Ana Paula Patiño Chacón.

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El mensaje es sencillo, pero importante: el lavado de activos no siempre ocurre en lugares clandestinos ni involucra operaciones que resultan evidentes a primera vista. Puede esconderse detrás de negocios aparentemente legítimos, movimientos de dinero difíciles de justificar, operaciones comerciales inconsistentes o transacciones que no guardan relación con la actividad económica declarada de una persona o empresa.

Las autoridades ecuatorianas buscan reforzar el combate contra el crimen organizado (EFE/José Jácome)
Las autoridades ecuatorianas buscan reforzar el combate contra el crimen organizado (EFE/José Jácome)

Por eso, la mirada de los ciudadanos puede convertirse en una herramienta relevante para las autoridades. Quienes viven, trabajan o desarrollan actividades comerciales en las ciudades pueden encontrarse con situaciones que despierten dudas sobre el origen o el movimiento de determinados fondos. Identificar esas señales y comunicarlas a las instituciones competentes permite aportar información que, eventualmente, puede contribuir al inicio o al desarrollo de una investigación.

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La importancia de esta participación va más allá de un caso particular. El lavado de activos permite que las ganancias del narcotráfico, la corrupción, la minería ilegal y otras actividades criminales ingresen al circuito económico formal. Ese dinero puede utilizarse para financiar nuevas actividades delictivas, comprar voluntades, corromper instituciones, distorsionar mercados y ampliar la influencia de las organizaciones criminales sobre la sociedad.

Las investigaciones financieras cumplen un papel central en ese proceso. El análisis de transferencias bancarias, relaciones comerciales, movimientos patrimoniales y operaciones empresariales permite reconstruir circuitos de dinero, identificar conexiones y detectar posibles inconsistencias que no necesariamente resultan visibles a través de las investigaciones tradicionales.

En Ecuador, distintos expedientes judiciales pusieron de manifiesto la relevancia de examinar esas relaciones financieras. El análisis de operaciones comerciales y transferencias vinculadas al entorno de personas investigadas por presuntos delitos permite comprender por qué el seguimiento del dinero constituye una dimensión indispensable de la lucha contra el crimen organizado.

Un hombre con el rostro pixelado dentro de un marco rojo luminoso con gráficos digitales y el texto Tu identidad está protegida
La campaña de la Unidad de Análisis Financiero y Económico asegura que la identidad de los denunciantes siempre estará protegida

Con “Rompe el Esquema”, la UAFE busca precisamente fortalecer esa capacidad de detección temprana a través de la cooperación ciudadana. La campaña incorpora un canal digital de denuncias, disponible en www.uafe.gob.ec/denuncias, que contempla formularios diferenciados para recibir información sobre posibles irregularidades financieras. El mecanismo permite realizar reportes confidenciales y efectuar un seguimiento interno de cada comunicación sin comprometer la identidad del denunciante.

Patiño Chacón destacó la importancia de la cooperación ciudadana en esta nueva etapa de prevención: “El lavado de activos solo prospera cuando las estructuras ilícitas pasan desapercibidas. Con esta campaña queremos que la ciudadanía identifique señales de alerta, actúe y denuncie. Cada reporte responsable puede convertirse en un aporte clave para proteger la economía nacional, debilitar las estructuras del crimen organizado y fortalecer la lucha contra el lavado de activos”.

La iniciativa también plantea un desafío cultural: comprender que combatir el lavado de activos no es una responsabilidad exclusiva de policías, fiscales, jueces o autoridades financieras. La sociedad puede contribuir a detectar situaciones que merecen ser examinadas y aportar información relevante para las investigaciones.

La lucha contra el crimen organizado exige actuar sobre todas sus dimensiones. La persecución de quienes cometen delitos es indispensable, pero también lo es impedir que sus ganancias circulen libremente, se incorporen a negocios legítimos y se conviertan en instrumentos de poder económico y corrupción.

Romper el esquema significa dejar de considerar el lavado de activos como un problema lejano, reservado a especialistas o investigadores.

José Adolfo Macías Villamar, alias "Fito" —líder de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros— fue extraditado a Estados Unidos el 20 de julio de 2025 (Fuerzas Armadas del Ecuador/Folleto vía REUTERS)
José Adolfo Macías Villamar, alias "Fito" —líder de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros— fue extraditado a Estados Unidos el 20 de julio de 2025 (Fuerzas Armadas del Ecuador/Folleto vía REUTERS)

Seguir la ruta del dinero: el caso de alias Fito

Uno de los ejemplos que permite comprender la importancia de las investigaciones financieras en Ecuador es el entramado económico investigado alrededor de José Adolfo Macías Villamar, alias «Fito», señalado como líder de Los Choneros, una de las principales organizaciones criminales del país.

Las investigaciones sobre su entorno familiar y empresarial han puesto de manifiesto cómo el análisis de operaciones comerciales, movimientos bancarios y relaciones societarias puede aportar información fundamental para reconstruir circuitos financieros vinculados a presuntas actividades ilícitas.

Un expediente judicial tramitado en Manta incorporó informes del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la UAFE que identificaron operaciones comerciales y transferencias bancarias entre la pesquera FishCorp S.A., vinculada a la familia Estrada, e Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, esposa de alias Fito.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, FishCorp registró operaciones comerciales por USD 32.744,33 con Peñarrieta y figuró como ordenante de transferencias bancarias por USD 18.247,36 durante el período analizado.

Estos registros no implicaron una imputación penal contra FishCorp ni sus accionistas en esa causa. El 3 de septiembre de 2021, el tribunal ratificó por unanimidad el estado de inocencia de los procesados y descartó la responsabilidad penal de las personas jurídicas involucradas.

Colombia entregó a las autoridades ecuatorianas a la esposa e hija de alias Fito
Colombia entregó a las autoridades ecuatorianas a la esposa e hija de alias Fito

Por otra parte, una investigación posterior, denominada «Blanqueo Fito», permitió avanzar sobre otros movimientos patrimoniales y financieros del entorno del narcotraficante. Según la Fiscalía General del Estado, la investigación se inició en abril de 2024 a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la UAFE. El reporte advertía sobre presuntas irregularidades en el ingreso de más de USD 2 millones al sistema financiero nacional por parte de la esposa y la pareja sentimental de alias Fito, entre 2016 y 2023.

En mayo de 2026, un tribunal condenó a seis personas y dos empresas por lavado de activos en ese proceso, tras considerar acreditado el lavado de más de USD 17,3 millones. La situación judicial de otros investigados, entre ellos Peñarrieta, corresponde a un proceso distinto y debe considerarse separadamente de esas condenas.

Estos antecedentes permiten dimensionar la importancia del trabajo de inteligencia financiera: seguir las operaciones, identificar movimientos que no se corresponden con los ingresos declarados, reconstruir relaciones económicas y aportar información que permita a la Fiscalía avanzar en sus investigaciones.

X: @TotiPI

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