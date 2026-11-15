Colombia

Otros funcionarios del gobierno Petro siguen en sus cargos, después de 100 días del presidente Abelardo de la Espriella: quiénes son

Los directores del Instituto Nacional para Ciegos y Instituto Nacional para Sordos continúan activos en sus puestos estatales sin reemplazos oficiales, pese a las decisiones para relevar delegados de la gestión anterior

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Andrea Carolina Chacón Castillo y Geovani Andrés Meléndres Guerrero continúan en sus cargos dentro del Gobierno de Abelardo de la Espriella (Inci/Insor)
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Se cumplen 100 días desde que Abelardo de la Espriella asumió como presidente de la República de Colombia, y aún hay funcionarios nombrados durante el gobierno de Gustavo Petro que conservan cargos en entidades estatales.

Entre ellos están Andrea Carolina Chacón Castillo, directora general del Instituto Nacional para Ciegos (Inci), y Geovani Andrés Meléndres Guerrero, director general del Instituto Nacional para Sordos (Insor).

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Los dos casos muestran que algunos nombramientos de la administración anterior se mantuvieron durante la transición, pese a los decretos expedidos por el nuevo Gobierno para renovar cargos directivos.

Hasta el momento, ninguno tiene reemplazo nombrado y ambos aparecen con el cargo vigente en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep).

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Andrea Carolina Chacón Castillo continúa al frente del Instituto Nacional para Ciegos con nombramiento vigente en el Sigep. (Inci)

Perfiles de los dos funcionarios

Por un lado, Andrea Carolina Chacón Castillo asumió como directora encargada del Inci en junio de 2025, pero en julio de 2026, a pocos días de finalizar el Gobierno Petro, fue oficializada como directora general, según el decreto 0839 de 2026 del Ministerio de Educación Nacional.

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Según su hoja de vida publicada en Sigep, es abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en Derecho Contractual y Relaciones Jurídico-Negociales de la Universidad Externado de Colombia. Además, realizó estudios de maestría en la Universidad de Valencia, España.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El decreto que formalizó el nombramiento de Andrea Carolina Chacón Castillo como directora general fue expedido durante el Gobierno de Gustavo Petro (Ministerio de Educación de Colombia)

Durante su gestión, la Imprenta Nacional para Ciegos elaboró más de 446.800 recursos accesibles y distribuyó materiales pedagógicos en 266 instituciones educativas.

También promovió el fortalecimiento de la biblioteca virtual de la entidad, que reúne más de 17.000 títulos, y actividades de articulación con autoridades educativas y universidades en ciudades como Cartagena y Medellín.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Geovani Andrés Meléndres Guerrero permanece en la dirección general del Instituto Nacional para Sordos tras su designación en 2022. (Insor/Facebook)

De otro lado, Geovani Andrés Meléndres Guerrero es lingüista de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Fue la primera persona sorda en asumir la dirección general del Insor. Su nombramiento se formalizó mediante el Decreto 1880 de 2022, tras cerca de dos décadas de vinculación con la entidad.

Su trayectoria incluye labores como contratista, profesional universitario y asesor de la dirección del instituto, así como docencia en la Universidad del Valle. En 2020, el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp) lo distinguió como mejor servidor público de Colombia en la categoría nacional. Su trabajo se enfocó en la planeación lingüística de la Lengua de Señas Colombiana, la educación bilingüe y la accesibilidad informativa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Geovani Andrés Meléndres Guerrero aparece como director general del Insor de forma actual en el Sigep (Captura de pantalla Sigep)

Otros casos

Además de Chacón y Meléndres, también se encuentra Nicolás Corso Salamanca, que continúa al frente de la Central de Inversiones S.A. (Cisa), entidad estatal que administra activos inmobiliarios y cartera del Estado.

El abogado, egresado de la Universidad Nacional de Colombia y con especialización en la Universidad de los Andes, asumió la presidencia de Cisa el 25 de agosto de 2022, según registros del Sigep y documentos citados por Caracol Radio.

Nicolás Corso Salamanca ejerce la presidencia de la Central de Inversiones S.A. desde agosto de 2022. (Cisa)
Nicolás Corso Salamanca ejerce la presidencia de la Central de Inversiones S.A. desde agosto de 2022. (Cisa)

Corso trabajó con Petro durante su alcaldía de Bogotá, cuando fue gerente de Metrovivienda. También integró la junta directiva de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), representó a la Presidencia en el Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander y ocupó de manera intermitente la dirección encargada de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas.

De igual manera, estaba el caso de Elizabeth Blandón Bermúdez, que dirigía el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) desde agosto de 2023. Sin embargo, el Gobierno de Abelardo de la Espriella la declaró insubsistente mediante un decreto expedido el 6 de noviembre y notificado el día 9, según informó El Colombiano.

El Ejecutivo declaró insubsistente a Elizabeth Blandón en la dirección del Icfes y nombró en su lugar a Maribel Cristina Castro. (Icfes)
El Ejecutivo declaró insubsistente a Elizabeth Blandón en la dirección del Icfes y nombró en su lugar a Maribel Cristina Castro. (Icfes)

En su lugar fue designada como directora encargada Maribel Cristina Castro, que se desempeñaba como directora técnica en el Ministerio de Educación Nacional. La insubsistencia es una figura administrativa que termina el nombramiento de un servidor público, principalmente en empleos de libre nombramiento y remoción.

La salida de Blandón se sumó a otros cambios promovidos por el Gobierno, entre ellos la declaratoria de insubsistencia de embajadores que permanecían en sus funciones. Entre los casos mencionados están los de Guillermo Reyes en Suecia, Vilma Velásquez en Haití, Yennifer Parra en Turquía, Juan Manuel Corzo en Paraguay y William Bush Howard en Trinidad y Tobago.

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