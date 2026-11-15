Panamá: La Unión Europea pide proteger a los periodistas

El embajador de la Unión Europea en Panamá, Andrea Matteo Fontana, solicitó garantías para el ejercicio libre del periodismo tras el ataque contra Rolando Rodríguez. (Imagen de cortesía)

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El embajador de la Unión Europea en Panamá, Andrea Matteo Fontana, pidió proteger a los periodistas y garantizar el ejercicio libre e independiente de su profesión tras el ataque contra Rolando Rodríguez, al advertir que la violencia contra los comunicadores afecta la libertad de expresión y los principios de la democracia.

La explosión en la residencia de Rodríguez provocó un incendio que alcanzó dos vehículos estacionados en el garaje, según La Estrella de Panamá. El periodista es subdirector asociado de La Prensa.

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Fontana sostuvo que el funcionamiento de los sistemas democráticos depende de medios capaces de informar con independencia. “Los medios de comunicación independientes desempeñan un papel esencial en el fortalecimiento de la democracia, gracias a la labor fundamental de los periodistas”, señaló.

El representante europeo alertó que los ataques contra profesionales de la prensa socavan las garantías democráticas. También vinculó la seguridad de los comunicadores con el acceso ciudadano a noticias confiables: “Garantizar la seguridad de todos los periodistas es indispensable para proteger el derecho de la ciudadanía a acceder a información libre, fiable e independiente”.

Una explosión en la residencia del subdirector asociado de La Prensa provocó un incendio que alcanzó a dos vehículos estacionados en el garaje. (Imagen retoama de La Prensa)

La investigación de la Policía Nacional y el Ministerio Público

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rechazó el acto violento contra la vivienda de Rodríguez y afirmó que la Policía Nacional y el Ministerio Público investigan lo ocurrido. El mandatario aseguró que las pesquisas avanzan de forma objetiva y eficiente para entregar las pruebas a la justicia.

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Mulino se comunicó con el director de La Prensa, Jorge Molina, para expresarle su solidaridad. “Panamá no acepta este tipo de actos bajo ninguna circunstancia, ya se lo comuniqué al Director de La Prensa, Jorge Molina, a quien le expresé mi solidaridad”, afirmó.

El excandidato presidencial Ricardo Lombana condenó el ataque, reclamó protección inmediata para Rodríguez y su familia, y pidió identificar y procesar a los responsables. Consideró que, incluso ante diferencias con el periodista, ningún desacuerdo justifica la intimidación ni acciones que puedan atentar contra la vida.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, también repudió el hecho y manifestó su respaldo al comunicador y sus familiares. Recordó que la noche del 13 de noviembre de 2026, durante los Premios IPEL, se reconoció el trabajo de quienes ejercen el periodismo en Panamá.

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Rolando Rodríguez es subdirector asociado del diario La Prensa y cuenta con una trayectoria en el periodismo de investigación en Panamá. Tomada de La Prensa

Muñoz sostuvo que ese reconocimiento exige defender el derecho de los comunicadores a investigar, preguntar e informar con libertad. La ministra expresó su confianza en que las autoridades competentes esclarecerán el ataque.

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación por el atentado, para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.

El ataque ocurrió cerca de las 2:30 a.m., cuando un individuo llegó en taxi, bajó del vehículo y lanzó un artefacto contra la vivienda, lo que provocó una explosión y un incendio. La esposa de Rodríguez estaba dentro de la casa con sus mascotas, pero logró salir ilesa; el periodista no se encontraba en la ciudad de Panamá.

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La Estrella de Panamá informó que el hecho ocurrió antes de una próxima publicación de La Prensa sobre las relaciones de exfuncionarios del Estado panameño con algunos contratistas.

La Fiscalía Superior de San Miguelito quedó a cargo de las diligencias, con fiscales y funcionarios en el lugar para recabar elementos sobre lo ocurrido. Según el Ministerio Público, la investigación podría ampliarse si se detecta la posible comisión de otros delitos.