La OTAN certificó por primera vez dos unidades de la Armada de Colombia: alcanzaron la categoría Combat Ready

Integrantes de la Armada Nacional participaron en procesos de capacitación y evaluación de capacidades operacionales, como parte de los estándares internacionales exigidos por la OTAN para alcanzar la categoría Combat Ready. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) certificó por primera vez dos capacidades de la Armada Nacional de Colombia, luego de que la fragata ARC Almirante Padilla y el Grupo de Tarea Marítimo de Operaciones Especiales SOMTG Poseidón alcanzaran la categoría Combat Ready (listo para el combate), tras superar las evaluaciones establecidas por la Alianza.

La información, conocida a través de Blu Radio, señala que el reconocimiento se confirmó durante la Conferencia OCC E&F 2026, realizada en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, en el marco de las actividades de cooperación lideradas por la organización internacional.

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Las dos capacidades navales obtuvieron la certificación después de superar el Programa de Evaluación y Retroalimentación del Concepto de Capacidades Operacionales (OCC E&F), que verifica el cumplimiento de estándares internacionales relacionados con el alistamiento, la preparación y las capacidades para desarrollar operaciones militares.

El reconocimiento fue destacado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien se pronunció a través de sus redes sociales y respaldó el trabajo de la Armada Nacional. La institución también publicó un mensaje en el que calificó el resultado como un hito histórico para Colombia.

La OTAN otorgó las certificaciones Combat Ready a la fragata ARC Almirante Padilla y al Grupo de Tarea Marítimo de Operaciones Especiales SOMTG Poseidón, tras superar el programa OCC E&F. - crédito Armada de Colombia / Facebook

Qué unidades de la Armada de Colombia recibieron la certificación de la OTAN

Las dos capacidades que alcanzaron la categoría Combat Ready tienen funciones diferentes dentro de la estructura de la Armada Nacional. Se trata de una fragata y un grupo especializado en operaciones especiales marítimas, que fueron sometidos a evaluaciones de acuerdo con sus respectivas características operacionales.

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En el caso de la fragata ARC Almirante Padilla, el proceso contempló su capacidad de interoperabilidad con fuerzas militares de países miembros de la OTAN, así como su preparación para desarrollar operaciones navales mediante procedimientos y estándares internacionales.

La interoperabilidad permite que unidades de diferentes países puedan coordinar sus actividades y operar bajo procedimientos compatibles. Este aspecto fue uno de los considerados durante la evaluación de la embarcación colombiana.

Por su parte, el Grupo de Tarea Marítimo de Operaciones Especiales SOMTG Poseidón, adscrito al Comando de Fuerzas Especiales Navales, también superó el proceso y obtuvo la certificación internacional.

De acuerdo con la información divulgada, este grupo se convirtió en la primera capacidad de operaciones especiales de la Armada colombiana en alcanzar la categoría Combat Ready.

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Su evaluación comprendió las capacidades de organización, planeamiento y ejecución de operaciones especiales marítimas, además de la disponibilidad operacional para cumplir las actividades correspondientes a su especialidad.

De esta manera, las dos unidades consiguieron la certificación bajo los criterios del programa OCC E&F, aunque sus evaluaciones estuvieron relacionadas con las funciones y capacidades particulares de cada una.

La Armada de Colombia participó en el proceso de evaluación de la OTAN, que verificó las capacidades de alistamiento, preparación e interoperabilidad de sus unidades. - crédito Armada de Colombia / Facebook

En qué consiste el programa OCC E&F de la OTAN

El reconocimiento entregado a las unidades colombianas está relacionado con el Programa de Evaluación y Retroalimentación del Concepto de Capacidades Operacionales (OCC E&F), un mecanismo utilizado por la OTAN para verificar si las capacidades militares participantes cumplen determinados estándares internacionales.

El proceso contempla aspectos relacionados con el alistamiento, la preparación y las condiciones operacionales de las unidades. También permite evaluar sus capacidades para desarrollar actividades militares bajo procedimientos establecidos por la Alianza.

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En el caso de la fragata ARC Almirante Padilla, uno de los componentes examinados fue su interoperabilidad con las fuerzas de los países miembros de la organización. Para el SOMTG Poseidón, la revisión incluyó su organización, planeamiento y ejecución de operaciones especiales marítimas.

La certificación se dio a conocer durante la Conferencia OCC E&F 2026, que tuvo lugar en Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina. Allí se confirmó que las dos capacidades de la Armada Nacional habían superado satisfactoriamente las evaluaciones.

Colombia participa en este programa en calidad de socio global de la OTAN, condición que le permite formar parte de iniciativas de cooperación con la organización, sin que esto signifique que el país sea miembro de la Alianza Atlántica.

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La participación colombiana en el OCC E&F también está relacionada con el intercambio y la cooperación militar internacional. Según la información divulgada por Blu Radio, la acreditación amplía las posibilidades de colaboración de la Armada y fortalece su participación en iniciativas internacionales de seguridad marítima.

Abelardo de la Espriella destacó la certificación de la OTAN y afirmó que las capacidades navales colombianas están preparadas para defender la soberanía y proteger los mares del país. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la certificación de la Armada

Tras conocerse el reconocimiento, el presidente Abelardo de la Espriella publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destacó que la fragata ARC Almirante Padilla y el grupo SOMTG Poseidón alcanzaran por primera vez la certificación Combat Ready de la OTAN.

El mandatario señaló que las dos capacidades superaron las evaluaciones y demostraron que cumplen los estándares de alistamiento, preparación e interoperabilidad establecidos por la organización internacional.

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“Esto no es un reconocimiento protocolario: es la demostración de que Colombia tiene una Armada preparada, profesional y capaz de operar junto a las fuerzas militares más exigentes del mundo”, escribió.

En su pronunciamiento, De la Espriella también relacionó el reconocimiento con las capacidades del país para defender su soberanía y proteger sus espacios marítimos.

“¡Que lo sepa el mundo: Colombia tiene con qué defender su soberanía, proteger sus mares y hacer respetar su bandera! Nuestra Fuerza Pública tiene todo el respaldo”, manifestó.

El presidente acompañó su publicación con un mensaje de respaldo a los integrantes de la Fuerza Pública y destacó el papel de las instituciones militares en la protección del territorio nacional.

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La Armada Nacional resaltó el reconocimiento internacional y señaló que las dos capacidades demostraron su preparación para operar bajo los estándares de la OTAN. - crédito Armada de Colombia / Facebook

Qué dijo la Armada Nacional sobre el reconocimiento de la OTAN

La Armada Nacional de Colombia también se pronunció a través de sus redes sociales, donde destacó la certificación obtenida por las dos unidades y el cumplimiento de los estándares internacionales establecidos en el programa OCC E&F.

En su publicación, la institución calificó el resultado como un hito histórico, debido a que es la primera vez que dos de sus capacidades alcanzan la categoría Combat Ready.

La entidad mencionó expresamente a la fragata ARC Almirante Padilla y al Grupo de Tarea Marítimo de Operaciones Especiales SOMTG Poseidón, y resaltó que ambas demostraron sus condiciones de preparación, alistamiento e interoperabilidad bajo los parámetros de la OTAN.

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“Este reconocimiento internacional ratifica el profesionalismo de nuestros marinos e infantes de marina, fortalece la cooperación internacional y proyecta las capacidades de Colombia para operar junto a Fuerzas Militares de otros países”, indicó la institución.

La Armada también señaló que esta acreditación fortalece las posibilidades de cooperación internacional y permite proyectar sus capacidades en escenarios donde participan fuerzas militares de diferentes países.