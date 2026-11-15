México

Detienen a Liliana Anel “N”, por presunto abuso sexual contra su propia hija de 12 años en Naucalpan

La detenida habría realizado tocamientos de índole sexual a la víctima en al menos tres ocasiones

En la colonia Valle Dorado, Naucalpan se reportó un hecho violento que dejó como saldo una persona muerta y otra herida (especial)
En la colonia Independencia, Naucalpan se reportó el abuso sexual de una menor (especial)
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Una mujer identificada como Liliana Anel “N” fue detenida por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), luego de que un juez autorizara una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual en agravio de una menor de 12 años de edad, en el municipio de Naucalpan.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía mexiquense, los hechos habrían ocurrido en al menos tres ocasiones durante el año en curso, dentro de un domicilio ubicado en la colonia Independencia, donde la víctima se encontraba en compañía de su madre, quien ahora enfrenta un proceso ante las autoridades judiciales.

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La FGJEM informó que el primer episodio habría ocurrido el 10 de marzo, cuando la niña permanecía en su vivienda y presuntamente fue víctima de tocamientos de índole sexual por parte de Liliana Anel “N”.

Posteriormente, el 27 de junio, la ahora detenida habría repetido estas conductas contra la menor. Según las indagatorias ministeriales, durante ese segundo episodio también habría realizado comentarios de contenido sexual dirigidos a la víctima, a quien presuntamente le dijo que algún día un hombre le haría lo mismo.

Las investigaciones señalan que los hechos se repitieron el 10 de julio, por lo que el Ministerio Público reunió información para establecer las circunstancias en las que presuntamente ocurrieron las agresiones e identificar a la probable responsable.

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FGJEM obtiene orden de aprehensión por abuso sexual en Naucalpan

Detenida abuso sexual menor de edad Naucalpan Edomex (foto: FGJEM)
Detenida abuso sexual menor de edad Naucalpan Edomex FGJEM

Una vez que tuvo conocimiento de los hechos, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las investigaciones correspondientes, mediante diligencias de gabinete y campo.

Estas labores permitieron identificar a Liliana Anel “N” como la probable responsable del delito, por lo que la representación social solicitó ante un juez una orden de aprehensión en su contra.

Después de obtener el mandamiento judicial, elementos de la Fiscalía mexiquense desplegaron acciones para localizarla y cumplimentar la orden de captura.

Tras su detención, la mujer fue trasladada e ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Será un juez quien determine su situación jurídica y resuelva si existen elementos suficientes para vincularla a proceso por el delito que se le atribuye.

La Fiscalía precisó que la detención deriva de las investigaciones relacionadas con las agresiones que presuntamente sufrió la menor en marzo, junio y julio de este año.

¿Cuántos años de prisión podría recibir la detenida?

Penal CERESO Barrientos Tlalnepantla Edomex
Penal CERESO Barrientos Tlalnepantla Edomex (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

De acuerdo con la información difundida por la FGJEM, en caso de que Liliana Anel “N” sea declarada responsable de los hechos que se le imputan, podría alcanzar una pena de hasta 60 años de prisión.

Sin embargo, será durante el procedimiento judicial cuando se determine la responsabilidad penal de la detenida, a partir de los datos de prueba que presenten las partes.

La Fiscalía del Estado de México reiteró que las investigaciones ministeriales permitieron identificar a la probable responsable y obtener el mandamiento judicial para su captura.

Mientras tanto, la mujer permanecerá a disposición de un juez, quien determinará su situación legal conforme avance el proceso.

Cabe señalar que la identidad de la víctima se mantiene bajo reserva, debido a que se trata de una persona menor de edad y presunta víctima de un delito sexual.

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