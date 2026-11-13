América Latina

La Fiscalía de Paraguay amplió los cargos contra Santiago Peña por una presunta trama para beneficiar a Ueno Bank

El Ministerio Público incorporó el delito de asociación criminal y señaló al ex mandatario como supuesto jefe de una estructura que habría operado desde el Banco Central. La causa también alcanza a Carlos Carvallo y otros cuatro ex directivos del organismo

La Fiscalía de Paraguay imputó al expresidente Santiago Peña por presunta asociación criminal en la causa vinculada a Ueno Bank. (REUTERS/Cesar Olmedo)
La Fiscalía de Paraguay imputó al expresidente Santiago Peña por presunta asociación criminal en la causa vinculada a Ueno Bank. (REUTERS/Cesar Olmedo)
Guardar

La Fiscalía de Paraguay amplió este viernes la imputación contra el ex presidente Santiago Peña por presunta asociación criminal y lo identificó como supuesto jefe de una estructura que habría operado desde el aparato estatal para beneficiar los intereses del Grupo Vázquez, vinculado a Ueno Bank. La investigación también comprende al ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo, al ex superintendente de Bancos Holger Insfrán y a tres antiguos integrantes del directorio de la autoridad monetaria.

La nueva calificación penal se incorpora a los cargos que Peña ya enfrentaba por lesión de confianza y administración en provecho propio, en el marco de la causa que investiga las presuntas irregularidades financieras relacionadas con la entidad bancaria. El ex mandatario permanece bajo prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción.

PUBLICIDAD

Según la hipótesis del Ministerio Público, los investigados habrían conformado una organización con funciones distribuidas entre distintas áreas del Estado para influir en las decisiones de los organismos responsables de controlar el sistema financiero. El objetivo habría sido garantizar condiciones favorables para el conglomerado empresarial relacionado con Ueno Bank y evitar que las autoridades adoptaran medidas que afectaran sus operaciones.

Santiago Peña cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial de Asunción por presunta lesión de confianza. (Fiscalia Paraguay/Handout vía REUTERS)
Santiago Peña cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial de Asunción por presunta lesión de confianza. (Fiscalia Paraguay/Handout vía REUTERS)

En el documento fiscal, los investigadores describieron una estructura con niveles de responsabilidad y señalaron que Peña habría tenido el papel de “jefe de la estructura”. La acusación sostiene que, durante su gestión presidencial, habría promovido la llegada de personas de su confianza o con antecedentes de vinculación empresarial a puestos determinantes dentro del Banco Central.

PUBLICIDAD

Entre los nombramientos cuestionados figura el de Carlos Carvallo, quien antes de asumir la presidencia del BCP había encabezado Financiera Ueno. También se menciona a Holger Insfrán, designado al frente de la Superintendencia de Bancos, y a los ex miembros del directorio Liana Emilce Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González Maldonado.

Para los fiscales, esa distribución de cargos habría permitido que los integrantes de la presunta organización utilizaran sus atribuciones públicas para proteger los intereses privados del grupo económico. El escrito sostiene que las actuaciones habrían buscado asegurar un “blindaje legal” y mantener la continuidad de las operaciones cuestionadas.

La investigación también atribuye al ex presidente encuentros reservados y periódicos con Miguel Vázquez, titular de Ueno Bank, en la residencia presidencial Mburuvicha Róga. De acuerdo con la acusación, esas reuniones habrían servido para coordinar las necesidades del conglomerado empresarial.

La investigación judicial abarca el nombramiento de Carlos Carvallo al frente del Banco Central tras liderar Financiera Ueno. (REUTERS/Cesar Olmedo)
La investigación judicial abarca el nombramiento de Carlos Carvallo al frente del Banco Central tras liderar Financiera Ueno. (REUTERS/Cesar Olmedo)

Además, el Ministerio Público sostiene que Peña habría intervenido mediante declaraciones públicas y directivas institucionales para desalentar actuaciones de supervisión sobre la entidad financiera. Los investigadores también examinan su presunta intervención para restar importancia a las advertencias sobre la situación patrimonial del banco.

Las imputaciones contra los ex directivos del Banco Central

La ampliación de la causa coincidió con la presentación de nuevas imputaciones contra tres antiguos integrantes del directorio del BCP, quienes fueron detenidos durante los procedimientos realizados por los investigadores.

Liana Caballero, quien llegó a ocupar la presidencia interina del Banco Central tras la salida de Carvallo, fue imputada por presunta lesión de confianza grave y asociación criminal, en calidad de autora. La misma calificación fue aplicada a Miguel Ángel Mora, también exintegrante del directorio.

Por su parte, Marco Aurelio González Maldonado enfrenta cuatro imputaciones: lesión de confianza grave, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, utilización de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal. La Fiscalía le atribuye la presunta comisión de esos hechos en calidad de autor.

Carvallo ya estaba imputado por lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio. En el caso de Insfrán, la acusación inicial contemplaba una presunta lesión de confianza grave.

Santiago Peña compareció ante el juez de garantías
El Ministerio Público sostiene que exfuncionarios del Estado articularon medidas para beneficiar los intereses del Grupo Vázquez.

Los fiscales solicitaron al juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú que ordene prisión preventiva para González Maldonado. Para Caballero y Mora pidieron arresto domiciliario, con dispositivos electrónicos de vigilancia.

También requirieron el bloqueo de las cuentas bancarias y los bienes de los tres exdirectivos, con el propósito de impedir que esos activos sean transferidos o enajenados mientras avanza el expediente y ante un eventual pedido de decomiso.

Durante los allanamientos realizados en las viviendas de los exfuncionarios, los investigadores incautaron dispositivos electrónicos y tres certificados de depósito de ahorro (CDA) de Ueno Bank por montos considerados relevantes. El material será sometido a análisis para determinar si contiene información útil sobre las operaciones investigadas.

Temas Relacionados

Santiago PeñaParaguayBanco Central de ParaguayÚltimas Noticias AméricaUeno BankCarlos CarvalloGrupo Vázquez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El 90% de transportistas de carga en El Salvador incumple prestaciones laborales, según gremial

Raúl Alfaro, presidente de ASTIC, sostuvo que la ausencia de afiliación al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y de remuneraciones estables contribuye a la dificultad para cubrir vacantes de motoristas de camiones en el país

El 90% de transportistas de carga en El Salvador incumple prestaciones laborales, según gremial

La frontera de 391 kilómetros que República Dominicana vigila con drones, artillería y una verja que aún no termina de construirse

Jimaní, a 60 kilómetros de Puerto Príncipe, resume la paradoja de la crisis: vida cotidiana casi sin señales de alarma mientras las pandillas cobran peajes a pocos metros del cruce

La frontera de 391 kilómetros que República Dominicana vigila con drones, artillería y una verja que aún no termina de construirse

“Te amo, mi leona”: la carta desde prisión del cubano Eddy Ceballos a su madre

El creador de contenido y humorista le dedicó una carta a Marieta Pérez Alfaro, a quien definió como su principal sostén desde que fue detenido en La Habana el 1 de junio

“Te amo, mi leona”: la carta desde prisión del cubano Eddy Ceballos a su madre

Seis jesuitas, una empleada y su hija adolescente: la masacre en El Salvador que no ha logrado justicia en 37 años

Un comando militar ejecutó a ocho personas en el jardín de una residencia universitaria en plena guerra civil. Décadas después, los responsables intelectuales del crimen siguen sin condena en El Salvador.

Seis jesuitas, una empleada y su hija adolescente: la masacre en El Salvador que no ha logrado justicia en 37 años

Un microbús se sale de la carretera, choca contra un inmueble y deja un muerto en Huehuetenango, Guatemala

El conductor Manuel Fernando Francisco, de 18 años, murió atrapado en la unidad tras el siniestro ocurrido el viernes en El Calvario, zona 3, sobre la ruta hacia Chiantla durante la mañana

Un microbús se sale de la carretera, choca contra un inmueble y deja un muerto en Huehuetenango, Guatemala
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lilly Téllez llama a Sheinbaum a rendir cuentas ante el Senado: acusa a Morena de no aprobar iniciativa para que presidentes comparezcan

Lilly Téllez llama a Sheinbaum a rendir cuentas ante el Senado: acusa a Morena de no aprobar iniciativa para que presidentes comparezcan

‘La bola negra’ completa su BSO incluyendo las dos canciones más pedidas por los fans: ‘Soldadito español’ y ‘La leyenda del tiempo’

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO: Sumo Pontífice llega a la Capilla San Óscar Romero para una reunión con representantes de la Iglesia local

Así será el nuevo circuito de carreras que construirán dentro del AIFA: tendrá 2.6 kilómetros y certificación FIA

Concentran 407 MDP en ingresos de recaudación de venta de bienes robados y del narco, incluyendo las de Ryan Wedding

DEPORTES

Argentina comenzará la era post Messi con un choque ante Uruguay: hora, TV y formaciones

Argentina comenzará la era post Messi con un choque ante Uruguay: hora, TV y formaciones

Boca Juniors confirmó una importante baja de cara a la semifinal de Copa Argentina contra Banfield

Tras el arribo de Pochettino, Manchester United apunta a una nueva estrella de la selección argentina en su plan para resurgir

“Acá nada de ropa cara”: la broma de Nicolás Tagliafico por los “desfiles de moda” de los jugadores de la selección argentina

Así quedó el historial de clubes que ganaron un título nacional a través de un solo partido tras la victoria de Estudiantes sobre Independiente Rivadavia

ENTRETENIMIENTO

Disney Animation trae de vuelta a Lilo y Stitch para un nuevo cortometraje: todo sobre 'Lilo & Scratch'

Disney Animation trae de vuelta a Lilo y Stitch para un nuevo cortometraje: todo sobre 'Lilo & Scratch'

Russell Brand enfrenta acusaciones de otras seis mujeres días después de su condena a prisión

La madre de RJ Mitte le rinde homenaje a un mes de la muerte del actor: “Qué no daría por abrazarte otra vez"

Miss Universo 2026 revela su nueva corona de lujo: 3.150 diamantes y oro blanco de 18 quilates

Mon Laferte pasa por mal momento y reconoce que no le gustó como cantó en su última presentación