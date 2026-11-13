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CMLL y NFL anuncian “Noche de Cascos y Máscaras”: esta es la cartelera completa

La Arena México recibirá una función temática de futbol americano con Máscara Dorada, Soberano Jr, Hechicero, Templario, Kemonito, Kemalito y grandes figuras del pancracio nacional

(Ilustración: Jesús Aviles)
(Ilustración: Jesús Aviles)
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El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) alista una función especial para combinar dos de las grandes pasiones del público mexicano: la lucha libre y el futbol americano. Como parte de las actividades previas al partido de la NFL que se disputará en la Ciudad de México, la empresa presentó los enfrentamientos que integrarán el evento denominado “Noche de Cascos y Máscaras”.

La función se realizará el miércoles 18 de noviembre de 2026 en la Arena México, donde las estrellas del pancracio nacional subirán al cuadrilátero a partir de las 19:30 horas. La velada formará parte de la semana de actividades que acompañarán el regreso de la NFL al país.

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(X / Captura de pantalla)
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El anuncio llega a pocos días del encuentro entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, correspondiente a la temporada regular de la liga estadounidense. Ambos equipos se enfrentarán el domingo 22 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Banorte, en un compromiso que tendrá como escenario la capital mexicana.

La colaboración entre el CMLL y la NFL permitirá trasladar parte del ambiente del futbol americano a uno de los recintos más emblemáticos de la lucha libre mexicana. Por ello, la temática de la función estará relacionada con los cascos y las máscaras, elementos representativos de ambas disciplinas deportivas.

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<b>¿Cuál es la cartelera de “Noche de Cascos y Máscaras”?</b>

Después de que los boletos comenzaran a comercializarse desde octubre, la empresa luchística dio a conocer oficialmente los encuentros que conformarán el programa. La función contará con cuatro combates y la participación de figuras consolidadas, jóvenes talentos y representantes de la división femenil.

(X / Captura de pantalla)
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El enfrentamiento principal tendrá como protagonistas a Máscara Dorada, Templario y Dulce Gardenia, quienes subirán al ring acompañados por Kemonito. Sus adversarios serán Soberano, Hechicero y Raider, tercia que contará con la presencia de Kemalito.

(Captura de pantalla)
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La combinación de estos seis luchadores promete uno de los enfrentamientos más llamativos de la noche, especialmente por la rivalidad deportiva que puede desarrollarse entre dos equipos con representantes de diferentes estilos dentro del cuadrilátero.

Los hermanos Calavera se dicen listos para conquistar una máscara o una cabellera. (CMLL / Diego Cedrix)
Los hermanos Calavera se dicen listos para conquistar una máscara o una cabellera. (CMLL / Diego Cedrix)

En el combate semiestelar también habrá una batalla de relevos australianos. Fuego, Capitán Suicida y El Audaz unirán fuerzas para enfrentarse a Calavera Jr. 1, Calavera Jr. 2 y El Coyote, quienes buscarán llevarse la victoria ante los aficionados que asistan a la Arena México.

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La división de Amazonas tendrá su propio espacio en esta función especial. Tessa Blanchard, Kira y Skadi integrarán uno de los equipos, mientras que Candela, La Metálica y Olympia serán sus contrincantes en un enfrentamiento que reunirá a seis representantes de la lucha libre femenil.

Por su parte, el programa comenzará con una lucha de pequeñas estrellas. Shockercito y Galaxy tendrán como rivales a Mercurio y Pequeño Pierroth, quienes serán los encargados de abrir las actividades sobre el ring.

<b>¿Todavía hay boletos para la función del CMLL y la NFL?</b>

Los aficionados que deseen asistir a “Noche de Cascos y Máscaras” deben tomar en cuenta que las entradas comenzaron a venderse el viernes 16 de octubre mediante la plataforma Ticketmaster.

Sin embargo, al consultar la disponibilidad, la aplicación muestra que actualmente no hay localidades disponibles para el evento. Hasta el momento, tampoco se ha confirmado si habrá una nueva liberación de entradas antes de la función.

Los precios originales contemplaban distintas opciones para los asistentes, con localidades desde los 112 pesos en las zonas más económicas y hasta 600 pesos en los espacios de mayor costo.

De esta manera, la Arena México se prepara para recibir una velada que conectará el espectáculo de la lucha libre con la celebración de la NFL en territorio nacional, justo antes del enfrentamiento entre San Francisco y Minnesota.

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