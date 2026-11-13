México

México encabeza acuerdo regional para invertir en la primera infancia en América Latina

La Declaratoria de la Ciudad de México no es jurídicamente vinculante, por lo que dependerá de los ajustes en políticas públicas de cada país

México encabeza acuerdo regional para invertir en la primera infancia en América Latina. (Foto: Save the Children)
México encabeza acuerdo regional para invertir en la primera infancia en América Latina. (Foto: Save the Children)
Guardar

México asumió un papel clave en la construcción de una nueva agenda para proteger los derechos de niñas y niños en América Latina. La Primera Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia concluyó con la adopción de la Declaración de la Ciudad de México, un acuerdo que busca transformar las prioridades de los gobiernos y garantizar mayores recursos para la atención durante los primeros años de vida.

La propuesta plantea que la inversión en la niñez se refleje en presupuestos, servicios de calidad y resultados medibles.

PUBLICIDAD

El compromiso regional responde a una preocupación compartida: la pobreza y las desigualdades continúan limitando las oportunidades de millones de niñas y niños. Frente a este panorama, los países participantes acordaron impulsar acciones para fortalecer la salud, nutrición, educación inicial, cuidados y protección infantil.

¿Qué establece el acuerdo que encabeza México para invertir en la primera infancia?

La Declaración de la Ciudad de México establece una ruta de cooperación para que los gobiernos latinoamericanos reconozcan la primera infancia como una prioridad presupuestaria.

El documento considera que invertir desde los primeros años permite reducir desigualdades, interrumpir la transmisión intergeneracional de la pobreza y fortalecer el desarrollo económico y social.

Representantes de Hacienda, Educación y Salud en el panel sobre financiamiento infantil. (Foto: Save the Children)
Representantes de Hacienda, Educación y Salud en el panel sobre financiamiento infantil. (Foto: Save the Children)

Para alcanzar estos objetivos, el acuerdo contempla cuatro líneas de acción que buscan mejorar la asignación de recursos y la evaluación de las políticas públicas:

PUBLICIDAD

  • Hacer visible el gasto público: implementar herramientas presupuestarias para identificar cuánto dinero se destina a la primera infancia y evaluar su utilización, con la meta de avanzar hacia su adopción o consolidación en 2028.
  • Aumentar y proteger la inversión: incrementar progresivamente los recursos y evitar que las crisis económicas, sanitarias, climáticas o alimentarias afecten los programas dirigidos a la niñez.
  • Invertir con mejores resultados: orientar el presupuesto a intervenciones efectivas en salud, nutrición, educación inicial, cuidados, protección y acompañamiento familiar.
  • Fortalecer la rendición de cuentas: establecer compromisos nacionales con objetivos medibles, plazos definidos e informes públicos sobre los avances.

Otro punto importante será calcular cuánto cuesta ofrecer un paquete integral de atención para la primera infancia y conocer las brechas de financiamiento de cada país. Esto permitirá identificar los recursos necesarios para ampliar progresivamente la cobertura de los servicios.

Delegados revisan la Matriz Regional de Compromisos rumbo a 2027. (Foto: Save the Children)
Delegados revisan la Matriz Regional de Compromisos rumbo a 2027. (Foto: Save the Children)

La propuesta también establece que se debe dar prioridad a las niñas y los niños menores de tres años y a quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios y oportunidades de desarrollo.

México presentará los compromisos regionales en la cumbre internacional de 2027

Además de ser sede del encuentro, México tendrá una responsabilidad central en la continuidad de esta iniciativa. La Declaración encomienda al país coordinar la consolidación del documento y de la Matriz Regional de Compromisos, en colaboración con los representantes de los gobiernos participantes y con el apoyo técnico de UNICEF y otros organismos.

El objetivo es presentar estos avances durante la Cumbre Internacional de Financiamiento para la Primera Infancia de 2027. Para entonces, los países deberán definir compromisos específicos, medibles, alcanzables y con plazos establecidos.

La participación mexicana reunió a representantes de las secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Educación Pública y Salud, además de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el SIPINNA.

Delegados participan en la Primera Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia. (Foto: Save the Children)
Delegados participan en la Primera Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia. (Foto: Save the Children)

Cada institución destacó una prioridad. Hacienda planteó aumentar la inversión y mejorar su efectividad; Educación resaltó la importancia de garantizar la educación inicial, mientras que Salud subrayó la atención integral durante los primeros mil días de vida, junto con la estimulación temprana y la crianza positiva.

Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva del SIPINNA, señaló que colocar a la primera infancia en el centro de las decisiones públicas exige traducir los compromisos en políticas integrales, presupuestos suficientes y mecanismos de seguimiento.

También recordó que más de 12 millones de niñas y niños en México necesitan condiciones adecuadas para ejercer plenamente sus derechos y desarrollar sus capacidades.

El acuerdo tiene carácter político y de cooperación, por lo que no es jurídicamente vinculante. Su implementación dependerá de los marcos legales, presupuestos y capacidades fiscales de cada nación. También convoca a organismos internacionales, empresas, banca de desarrollo, sociedad civil y academia a contribuir, sin sustituir la responsabilidad de los gobiernos.

Organismos internacionales alertan sobre la pobreza infantil y piden acciones concretas

La necesidad de convertir los compromisos regionales en resultados fue uno de los mensajes centrales de las organizaciones participantes. Aranzazu Alonso Cuevas, directora ejecutiva del Pacto por la Primera Infancia, advirtió que casi la mitad de las niñas y los niños en primera infancia de América Latina viven en situación de pobreza.

México encabeza acuerdo regional para invertir en la primera infancia en América Latina. (Foto: Save the Children)
México encabeza acuerdo regional para invertir en la primera infancia en América Latina. (Foto: Save the Children)

Ante este escenario, llamó a fortalecer la coordinación entre países y evitar que los acuerdos se queden únicamente en declaraciones. Señaló que garantizar mejores condiciones para la niñez requiere un esfuerzo colectivo y acciones concretas.

Por su parte, Roy Caple, vicepresidente del Consejo de Save the Children Internacional y presidente del Consejo de Save the Children México, destacó que el origen o lugar de nacimiento no debe determinar las oportunidades de desarrollo de la infancia.

El representante insistió en que todas las niñas y todos los niños deben tener acceso a protección, cuidados y educación de calidad, independientemente de la comunidad o territorio donde vivan.

Olga Isaza, directora regional adjunta para América Latina y el Caribe de UNICEF, destacó la importancia de que los recursos lleguen a tiempo y de manera coordinada. Para lograrlo, propuso tres mecanismos: un programa presupuestario común para la primera infancia, un paquete integral de atención con costos definidos y un sistema de información que permita identificar qué servicios recibe cada niña o niño y cuáles necesita.

Temas Relacionados

NiñasNiñosRoberto VelascoAmérica LatinaCDMXSRESHCPPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las últimas previsiones para Bahía de Banderas: temperatura, lluvias y viento este 13 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Las últimas previsiones para Bahía de Banderas: temperatura, lluvias y viento este 13 de noviembre

Clima en Ecatepec: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Clima en Ecatepec: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Acapulco de Juárez este 13 de noviembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Acapulco de Juárez este 13 de noviembre

Conoce el clima de este 13 de noviembre en Mérida

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Conoce el clima de este 13 de noviembre en Mérida

Clima: las temperaturas que predominarán este 13 de noviembre en Puebla de Zaragoza

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima: las temperaturas que predominarán este 13 de noviembre en Puebla de Zaragoza
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: El Ejército Mexicano se enfrentó con civiles armados en Jalisco

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: El Ejército Mexicano se enfrentó con civiles armados en Jalisco

Con gorras alusivas a “El Pez” y “El Fresa”, capturan a dos presuntos integrantes de La Nueva Familia Michoacana en Edomex

Caen con droga “El Chuy” y “La Rosi”, presuntos miembros de “Los Tlacos” en Guerrero

Aseguran en el AICM envíos postales de metanfetamina y cocaína con destino a Filipinas y Gran Bretaña

Guillermo Zuany, exfiscal de operaciones en Chihuahua, estaría bajo resguardo de EEUU por ayudar a la CIA

ENTRETENIMIENTO

A dos años de la muerte de Silvia Pinal, su hija Sylvia Pasquel revela detalles del próximo homenaje

A dos años de la muerte de Silvia Pinal, su hija Sylvia Pasquel revela detalles del próximo homenaje

Conoce a los mexicanos ganadores de los Latin Grammys 2026: de Xavi a Camila Fernández y Edén Muñoz

De qué murió el actor de Televisa Efraín Rosas León: pedía dinero en redes sociales para sobrevivir

Este fin de semana se celebra la Feria del Atole en Tláhuac: habrá degustaciones, artesanías, carrera 5K y DJ set

Derechos de “El Chavo del 8″: qué personajes controla Grupo Chespirito y cuáles quedaron fuera de su alcance

DEPORTES

Jorge Domene se ofrece para presidir Tigres: Carlos Emilio González no ha sido cesado

Jorge Domene se ofrece para presidir Tigres: Carlos Emilio González no ha sido cesado

El mexicano Jonathan Fierro propina brutal nocaut en menos de 20 segundos a Sergio Sosa para consagrar el título Latino Silver del CMB

De las canchas a los escenarios: así fue la aparición de Memo Ochoa en los Latin Grammy

La Liga MX pone a las familias al centro de su nueva estrategia de seguridad en los estadios de futbol

Pitbull Cruz se queda sin promotor: anunció su separación de Manny Pacquiao Promotions