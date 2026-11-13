Gobernadora de Sinaloa se deslinda de la cancelación del Palenque de Culiacán 2026: responsabiliza a la empresa organizadora

La gobernadora de Sinaloa Graciela Domínguez Nava responsabilizó a la empresa organizadora de la cancelación del Palenque de Culiacán 2026. Crédito: X/ @GracielaDguezN

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Este jueves, Graciela Domínguez Nava, gobernadora morenista de Sinaloa, deslindó a su administración de la cancelación del Palenque de Culiacán 2026, hecho ocurrido por tercer año consecutivo.

La mandataria estatal aclaró que la empresa promotora tomó esa determinación de manera unilateral, ya que no solicitó reuniones, ni consultó previamente con las autoridades sobre las condiciones de seguridad para llevar a cabo los conciertos.

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Gobernadora de Sinaloa se deslinda de la cancelación del Palenque de Culiacán 2026

Al ser cuestionada por periodistas locales, Domínguez Nava sostuvo que el estado se enteró de la medida a través de la prensa y del aviso público difundido por las organizaciones el miércoles 11 de noviembre, un día antes del arranque programado del cartel artístico.

“No tuvimos ningún acercamiento con ninguna empresa o quienes estuvieran organizando. Lo que conocemos es a través de los medios”, dijo la gobernadora al ser cuestionada sobre las causas que motivaron la suspensión de las presentaciones previstas del 12 al 29 de noviembre.

Cancelan por tercer año consecutivo el Palenque de Culiacán debido a la inseguridad en el estado. FIESTA MX Entertainment

Graciela Domínguez le hecha “la bolita” a la empresa organizadora

La gobernadora evitó pronunciarse sobre las razones de Fiesta MX Entertainment para cancelar el espectáculo, al tratarse de un evento operado por particulares. La empresa invocó en su comunicado la protección de asistentes, artistas y trabajadores, sin detallar incidentes específicos.

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En consecuencia, Domínguez Nava rechazó que la cancelación afecte la imagen de Culiacán.

Feria Ganadera 2026 sí se va llevar a cabo

La funcionaria confirmó que la Feria Ganadera 2026 continúa su curso rumbo a la inauguración programada para este 20 de noviembre, pese a la baja de los conciertos nocturnos. Señaló que su administración respalda a la Unión Ganadera Regional de Sinaloa (UGRS), encabezada por José Alfredo Sáinz Aispuro, para mantener esta tradición comercial y recreativa en la entidad.

“Queremos que Culiacán tenga sus espacios de eventos como este, que es muy importante, y que no se pierda. Nuestra feria es una feria familiar y queremos que los culiacanenses, sobre todo, disfruten de esta feria que es en su ciudad”, comentó la morenista, quien reveló que los organizadores ya gestionan la agenda de invitados especiales.

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La cancelación del Palenque de Culiacán 2026 estuvo marcada – de manera oficial– en un contexto de hechos violentos contra el recinto ferial, donde el pasado 2 de noviembre se suscitó una agresión armada y dos días después apareció una manta con amenazas dirigidas contra los asistentes y el elenco artístico del evento.

El Coordinador estatal de la Guardia Nacional, Ulises Julián Tadeo González, describió las diversas acciones que se plantean para resguartar a los asistentes de la Feria Ganadera 2026 en Sinaloa

Más de seis elementos protegerán la Feria Ganadera este año

Autoridades de los tres órdenes de gobierno supervisaron este jueves las instalaciones del recinto ferial para garantizar el desarrollo de las exposiciones pecuarias, culturales y recreativas de la Feria Ganadera. Ajustaron al alza el estado de fuerza destinado al evento.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que el operativo interinstitucional contará con más de seis mil elementos policiales y de cuerpos de auxilio. La cifra duplicó los tres mil efectivos proyectados inicialmente.

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Autoridades realizan recorridos de inspección

Mientras tanto, el secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, encabezó el recorrido de inspección. Lo acompañaron el titular de la policía municipal de Culiacán, Alejandro Bravo Martínez, mandos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, además del líder de la UGRS, José Alfredo Sáinz Aispuro.

Durante la revisión de accesos y perímetros, Téllez López señaló que la instrucción de la gobernadora fue blindar cada área del complejo para garantizar un entorno tranquilo a las familias. Sáinz Aispuro reconoció la coordinación entre corporaciones federales, estatales y municipales para sacar adelante la celebración anual del sector ganadero.

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Ante la violencia que no cede en Sinaloa, la gobernadora morenista Graciela Domínguez Nava deslindó a su administración de la cancelación del Palenque de Sinaloa 2026 y responsabilizó a la empresa responsable.