Menú semanal a base de pollo: ideas para incluir esta proteína en la dieta de forma fácil y llena de sabor

Guiso de pollo al albañil con papas en cubos, chiles jalapeños, cebolla, pimientos y jitomate fresco. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pollo suele ocupar un lugar fijo en la cocina por su aporte de proteína, su facilidad de preparación y su capacidad para combinar con distintos ingredientes.

Más allá de la pechuga a la plancha, esta carne permite preparar tacos, caldos, ensaladas, guisados, fajitas y pastas que ayudan a variar el menú semanal sin complicar las comidas.

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Incluirlo dentro de una alimentación equilibrada puede aportar proteína de alta calidad, vitaminas del complejo B y minerales como el selenio.

La clave está en elegir preparaciones con verduras, leguminosas y cereales, además de aprovechar distintos cortes y sazones para evitar que el pollo se convierta en un platillo repetitivo.

Un plato con pechugas de pollo sazonadas, arroz blanco y ensalada reposa sobre una mesa de madera en una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Idea de menú semanal a base de pollo variado y saludable

Lunes: pollo a la plancha con verduras

Preparación: sazona una pechuga de pollo con limón, ajo, sal y pimienta. Cocina en sartén con poca grasa durante 5 a 7 minutos por lado. Acompaña con brócoli, zanahoria y arroz integral.

Martes: tacos de pollo deshebrado

Preparación: cuece pechuga de pollo en agua con cebolla, ajo y una hoja de laurel. Deshebra y calienta con jitomate, cebolla y un poco de chile chipotle. Sirve en tortillas de maíz con aguacate y cilantro.

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Miércoles: ensalada de pollo

Preparación: corta pollo cocido o asado en tiras. Mézclalo con lechuga, espinaca, pepino, jitomate, elote y aguacate. Aliña con limón, aceite de oliva, sal y pimienta.

Jueves: pollo en salsa verde

Preparación: hierve tomate verde, chile serrano, ajo y cebolla. Licúa los ingredientes con cilantro y un poco de caldo. Cocina la salsa en una olla y agrega pollo deshebrado. Acompaña con calabacitas y tortillas.

Viernes: fajitas de pollo

Preparación: corta pechuga en tiras y cocínala con pimiento rojo, verde o amarillo, cebolla, ajo, comino y paprika. Sirve con guacamole, frijoles de la olla o arroz.

Sábado: pasta con pollo y espinaca

Preparación: cocina pasta integral. En un sartén, saltea pollo en cubos con ajo, jitomate cherry y espinaca. Incorpora la pasta, agrega salsa de jitomate natural y mezcla.

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Domingo: caldo de pollo con verduras

Preparación: cuece piezas de pollo con ajo, cebolla y sal. Añade zanahoria, papa, chayote, calabaza y elote. Cocina hasta que las verduras estén suaves. Sirve con limón, cilantro y chile al gusto.

Una infografía de Infobae presenta una guía de comidas para los siete días de la semana con recetas variadas elaboradas a base de pollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cocina 4 o 5 pechugas al inicio de la semana y divídelas en recipientes. Puedes usar una parte en tiras, otra deshebrada y otra en cubos. Así será más fácil preparar ensaladas, tacos, guisados y sopas sin cocinar el pollo desde cero todos los días.

Cuáles son los beneficios de consumir pollo en la alimentación

El pollo puede ser una buena fuente de nutrientes dentro de una alimentación variada. Sus principales beneficios son:

Aporta proteína de alta calidad. La proteína contribuye al mantenimiento y la reparación de músculos, huesos, piel y otros tejidos. También puede ayudar a dar mayor saciedad cuando se combina con verduras, cereales y leguminosas.

Puede ser una opción baja en grasa. La pechuga sin piel suele tener menos grasa saturada que otros cortes de carne. La preparación hace diferencia: es preferible asarlo, hornearlo, cocerlo o prepararlo a la plancha antes que freírlo o empanizarlo.

Contiene vitaminas del complejo B. Destaca por su aporte de niacina o vitamina B3, nutriente que participa en la transformación de los alimentos en energía y en la función celular. Una porción de 85 gramos de pechuga asada aporta cerca de 64% del valor diario de niacina.

Aporta selenio. Este mineral interviene en la función de la tiroides, la producción de ADN y la protección de las células. Una porción de pollo de carne clara asada aporta alrededor de 40% del valor diario de selenio.

Es versátil y fácil de incluir. Puede prepararse en tacos, ensaladas, caldos, sopas, fajitas, guisados o con arroz y verduras. Esto facilita variar los platillos sin depender siempre de los mismos ingredientes.

Para aprovecharlo mejor, elige cortes sin piel cuando sea posible, evita los productos ultraprocesados como nuggets, salchichas o pollo empanizado industrial, y acompáñalo con verduras, frijoles, lentejas o granos integrales.

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