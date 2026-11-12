América Latina

Chile: Gobierno congeló del precio de los combustibles hasta febrero de 2027, pero camioneros siguen en paro

Desde La Moneda revirtieron además la sexta alza consecutiva prevista para esta jornada y advirtieron que “no hay excusa para estar entorpeciendo el libre tránsito en las carreteras”

Un camionero independiente se encuentra frente a la cabina de un camión que bloquea la entrada a una terminal de contenedores, con la frase "No más alza" en el parabrisas, durante una protesta contra los continuos aumentos en los precios del combustible en el Puerto de Lirquén en Concepción, Chile, el 11 de noviembre de 2026. REUTERS/Jose Luis Saavedra
Un camionero independiente se encuentra frente a la cabina de un camión que bloquea la entrada a una terminal de contenedores, con la frase "No más alza" en el parabrisas, durante una protesta contra los continuos aumentos en los precios del combustible en el Puerto de Lirquén en Concepción, Chile, el 11 de noviembre de 2026. REUTERS/Jose Luis Saavedra
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Pese a que el Gobierno se comprometió a congelar los precios de los combustibles hasta el 3 de febrero de 2027 y revertir la sexta alza consecutiva de combustibles prevista para este jueves, a esta hora gremios independientes de transportistas siguen movilizados a lo largo del país.

Ambas iniciativas fueron informadas este miércoles por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, luego de una extensa ronda de conversaciones con representantes del sector. Sin embargo, el entendimiento todavía está lejos de concretarse, ya que las organizaciones deberán consultar a sus bases y algunos dirigentes mantienen su exigencia de conversar directamente con el Ministerio de Hacienda.

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Desde La Moneda, Alvarado también confirmó que también se extenderá hasta diciembre de 2027 el beneficio que permite recuperar parte del impuesto específico a los combustibles, cuya vigencia concluía a fines de este año. A esto se sumará una modificación para evitar que los transportistas deban efectuar pagos adicionales cuando el componente variable del impuesto específico registre valores negativos.

Pese a los compromisos anunciados, el encuentro con los dirigentes no terminó con un acuerdo para deponer las movilizaciones. Alvarado sostuvo que los representantes valoraron las medidas, “reconocen el esfuerzo del Gobierno, comparten lo que vamos a hacer, pero en definitiva tienen que convencer a sus bases”.

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De paso, endureció el tono frente a la continuidad de las interrupciones de tránsito y advirtió que el Ejecutivo recurrirá a las facultades legales disponibles si se mantienen los bloqueos.

“A partir de mañana (jueves) no hay excusa para estar entorpeciendo el libre tránsito en las carreteras y en las ciudades de nuestro país”, señaló taxativo.

En el norte del país la paralización también continúa.
En el norte del país la paralización también continúa.

Grandes gremios camioneros se desmarcan del paro

Esta jornada, representantes de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) y de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC) llegaron hasta La Moneda y ratificaron a la prensa que no se sumarán a las movilizaciones, cuestionando de paso la falta de conducción que, a su juicio, existe entre quienes participan de las protestas.

Juan Araya, representante de la CNDC, defendió la vía del diálogo y cuestionó la efectividad de iniciar paralizaciones sin tener claridad respecto de cómo ponerles término.

“Es muy fácil hacer un paro, nos paramos y citamos 10 camiones aquí a La Moneda y salimos en todos los canales, pero lo importante es el diálogo, conversar, porque es muy fácil partir con un paro y después, ¿cómo nos bajamos?”, planteó.

De la misma opinión fue Sergio Pérez, presidente de la CNTC, quien adelantó que tampoco adherirán al paro, aunque reconoció que las medidas del Ejecutivo llegaron después de lo que esperaba el sector.

“Nosotros tenemos la tranquilidad e informamos permanentemente del trabajo gremial que hacemos. Estamos trabajando para los pequeños y medianos transportistas. Todos nos iniciamos con un camión y sabemos lo que cuesta crecer”, sostuvo antes de ingresar a la reunión.

Pérez explicó que la decisión de mantenerse fuera de las movilizaciones responde a una instrucción de sus bases, que solicitaron buscar una salida al conflicto y evitar mayores consecuencias para el funcionamiento del país.

“No vamos a adherir a este paro, porque el mandato de nuestras bases, ayer en Concepción, fue claro y nítido: que buscáramos una solución urgente, ayudar a que el país vuelva a la normalidad. No es normal que las carreteras estén obstruidas; estamos en periodo de exportación de cerezas y hay muchas externalidades negativas. El llamado es a buscar una solución definitiva”, remató el dirigente.

Los transportistas del norte piden una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
Los transportistas del norte piden una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Camioneros del norte condicionan el despeje de rutas a una reunión con Hacienda

En la vereda contraria se encuentra Cristián Sandoval, representante de la Confederación de Dueños de Camiones Fuerza Norte (CTFN), quien descartó que los anuncios de La Moneda sean suficientes para terminar con las movilizaciones y apuntó directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

“Queremos que el ministro Quiroz deje de jugar con el sentimiento y con el bolsillo de todos los chilenos”, fustigó.

El dirigente aseguró que “hoy día se ha sumado mucha gente de forma espontánea porque creen que esto que se está haciendo es lo más lógico”, y afirmó que depondrán las movilizaciones “cuando el gobierno se siente a conversar con nosotros”

“No importa que se aplique la Ley de Seguridad Interior del Estado. Nosotros estamos reclamando algo justo; nosotros no somos delincuentes y creo que el gobierno tiene que empatizar con eso”, aseveró.

Sandoval también aprovechó de “tirarles un palo” a los dirigentes de los dos grandes gremios de transportistas, pues si bien dijo respetar “la decisión del señor Pérez y la decisión del señor Araya”, emplazó a este último a que “me pudiera decir dónde tiene sus camiones. Es un presidente sin camiones, entonces ir a discutir con alguien que no tiene que ver con nuestro trabajo lo deja fuera de cualquier cosa”, acusó.

Esta jornada, la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región (Fedequinta) también confirmó su adhesión a las movilizaciones y bloquearon la Ruta 68 y la Ruta 78, en dirección al puerto de San Antonio, mientras otras organizaciones independientes analizan sumarse.

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